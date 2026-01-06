EQS-DD: Rheinmetall AG: Dr. Jutta Roosen-Grillo, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.01.2026 / 09:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Jutta
Nachname(n): Roosen-Grillo

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Ulrich
Nachname(n): Grillo
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Rheinmetall AG

b) LEI
5299001OU9CSE29O6S05 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007030009

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1.585,50 EUR 79.275,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1.585,5000 EUR 79.275,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
02.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


06.01.2026 CET/CEST
EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Rheinmetall AG
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.rheinmetall.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102744  06.01.2026 CET/CEST

Rheinmetall

