EQS-News: BAVARIA beschließt wieder Rückkauf eigener Aktien

EQS-News: BAVARIA Industries Group AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

BAVARIA beschließt wieder Rückkauf eigener Aktien



06.01.2026 / 09:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BAVARIA beschließt wieder Rückkauf eigener Aktien

6.1.2026 Pressemitteilung

Der Vorstand und Aufsichtsrat haben ein Rückkaufangebot zum Erwerb von insgesamt bis zu 60.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien der BAVARIA Industries Group AG (nachfolgend "BAVARIA Industries Group-Aktien") ISIN DE0002605557 gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 90 je Aktie beschlossen.

Die Aktionäre können der Gesellschaft im Rahmen des Rückkaufangebotes die Aktien andienen. In der Zeit vom 9. Januar 2026 bis zum 30. Januar 2026 können auf Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25. August 2023 bis zu 60.000 Stück Aktien zum Preis von EUR 90 verkauft werden. Die zurückerworbenen Aktien können zu allen im Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vorgesehenen Zwecken verwendet werden.

Das Angebot bezieht sich auf insgesamt bis zu 60.000 BAVARIA Industries Group-Stückaktien, was ca. 1,28 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft entspricht.

Die Gesellschaft behält sich vor, die Annahmefrist zu verlängern. Sollte sie sich dafür entscheiden, wird sie dies vor Ablauf der Annahmefrist bekannt geben. Die Vorschriften des WpÜG finden auf dieses Angebot keine Anwendung, und damit auch nicht dessen Regelungen über eine mögliche Verlängerung der Annahmefrist.

Weitere Informationen über BAVARIA Industries Group AG und die Angebotsunterlage finden Sie unter www.baikap.de.

Für weitere Fragen steht Ihnen gerne zur Verfügung:

BAVARIA Industries Group AG

Michael Schwarz

info@baikap.de

T. 089-7298967-0

06.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: BAVARIA Industries Group AG Bavariaring 24 80336 München Deutschland Telefon: 089/7298 96720 Fax: 089/7298 96710 E-Mail: info@baikap.de Internet: www.baikap.de ISIN: DE0002605557 WKN: 260555 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2255114

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2255114 06.01.2026 CET/CEST