EQS-News: Cision präsentiert „Inside PR 2026" - den ultimativen Report über PR-Trends, KI-Adoption und die Zukunft der Kommunikation

Eine neue Studie zeigt, wie sich PR-Teams an den Ressourcendruck, die Fragmentierung der Medien und die zunehmende Verlagerung hin zu KI und messbarer Wirkung anpassen

CHICAGO, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Cision, ein weltweit führender Anbieter von Verbraucher- und Medieninformationen, veröffentlichte heute Inside PR 2026: Trends, Challenges, and What's Next. Die wegweisende Studie untersucht, wie PR-Teams auf eine der transformativsten Perioden reagieren, die die Branche seit Jahrzehnten erlebt hat. Der Bericht stützt sich auf die Erkenntnisse von fast 600 PR-Fachleuten in den USA und Großbritannien und beleuchtet einen Berufsstand, der Tradition und Wandel in Einklang bringt: Kreativität und Storytelling bleiben unverzichtbar, auch wenn Agilität, KI-Kompetenz und klare geschäftliche Ergebnisse immer mehr den Erfolg bestimmen.

Eine Branche im Umbruch – und eine Agilitätslücke, die den Fortschritt bremst

Der Bericht zeigt einen Berufsstand, der dauerhaft unter Druck steht. Sechzig Prozent der PR-Teamsbezeichnen die schnelllebige Medienlandschaft als ihre größte Herausforderung, und 58 % verweisen auf den Ressourcendruck. Agenturteams spüren diesen Druck stärker als ihre Kollegen in den internen Teams, wobei 71 % der Befragten die Fragmentierung der Medien als großes Hindernis wahrnehmen – dies unterstreicht, wie sich das Presseverhalten und die journalistischen Formate weiterentwickeln.

Diese Anforderungen beeinflussen unmittelbar, wie Teams ihre eigene Agilität bewerten. Während eine von drei Führungskräften ihr Unternehmen als „extrem agil" bezeichnet, stimmen dieser Einschätzung nur 14 % der Mitarbeiter zu. Strukturelle Hindernisse wie Teamgröße und organisatorischer Aufbau (63 %) sowie langsame Genehmigungsprozesse (53 %) sind die maßgeblichen Faktoren, die Teams aufhalten.

Insgesamt deuten die Ergebnisse auf einen Berufsstand hin, dem es nicht an Ambitionen mangelt, sondern der durch seine Infrastruktur eingeschränkt ist. Die Chance für 2026 ist klar: Agilität erfordert Investitionen, eine Vereinfachung der Prozesse und einen besseren Zugang zu Erkenntnissen in Echtzeit. Dabei darf es nicht bei Absichtserklärungen bleiben.

Was im Jahr 2026 am wichtigsten ist: Bekanntheitsgrad, ROI und Umsatz

Die Markenbekanntheit bleibt für 36 % der Befragten die oberste Priorität der PR. Die Daten zeigen jedoch eine deutliche Verlagerung hin zu messbaren wirtschaftlichen Ergebnissen auf der Führungsebene. Führungskräfte (32 %) und Agenturen (33 %) konzentrieren sich weitaus stärker auf Umsatz und ROI, während interne Teams und Nicht-Führungskräfte immer noch stark auf die Markenbekanntheit ausgerichtet sind – für rund 40 % gilt dies als oberste Priorität.

Insgesamt deuten die Ergebnisse auf eine wachsende Diskrepanz hin, da Führungskräfte messbare Ergebnisse fordern, während die Teams an der Basis weiterhin auf den Aufbau der Marke fokussiert sind.

KI rückt ins Zentrum der PR-Workflows

Einer der stärksten Trends, der in Inside PR 2026 hervorgehoben wird, ist die rasante Integration von KI in alle PR-Aktivitäten. 91 % der Fachleute nutzen KI als Teil ihres Workflows, davon setzen 73 % sie zur Ideenfindung und 68 % zum Verfassen und Optimieren von Inhalten ein. KI verändert auch die Datenerfassung und -analyse: 40 % nutzen KI-gestützte Medienbeobachtung und fast ein Drittel setzt auf KI-gestützte Reporting-Tools.

Die Daten machen jedoch eines deutlich: Trotz der zunehmenden Präsenz von KI in der PR-Branche bleiben die menschlichen Elemente weiterhin das Herzstück des Berufs. Storytelling wurde als die gefragteste Fähigkeit für 2026 genannt (59 %), gefolgt von Medienarbeit, strategischer Planung und der Fähigkeit, Daten zu interpretieren, um Entscheidungen zu treffen – Fähigkeiten, die letztlich von menschlicher Interpretation, Kontext und strategischem Ermessen abhängen.

Das neue PR-Playbook: Ein Zusammenspiel von Kreativität, Intelligenz und Technologie

Die Entwicklung der PR wird zunehmend von einer Mischung aus Handwerk und Kompetenz geprägt. Die Medienbeobachtung bleibt das wichtigste Instrument für Teams und unterstützt einen analytischeren Ansatz beim Narrativmanagement. Zugleich werden die Fähigkeiten, auf die PR-Teams Wert legen, immer multidisziplinärer. Sie verbinden kreatives Storytelling mit Datenkenntnis, strategischer Flexibilität und funktionsübergreifender Zusammenarbeit.

In ihrer Gesamtheit deuten diese Veränderungen auf ein anpassungsfähigeres, erkenntnisorientiertes und KI-gestütztes Kommunikationsmodell hin.

„Inside PR 2026 beleuchtet einen Berufsstand, der eine tiefgreifende Entwicklung durchläuft", berichtet Guy Abramo, CEO bei Cision. „PR-Teams stehen vor der Herausforderung, schneller zu agieren, Wirkung zu zeigen und KI verantwortungsvoll zu integrieren und dabei weiterhin die Kreativität und das erzählerische Handwerk zu liefern, die für eine effektive Kommunikation unverzichtbar sind. Die Teams, die menschliche Erkenntnisse mit intelligenter Automatisierung verbinden können, werden die nächste Ära der PR bestimmen."

Sichern Sie sich die Vollversion des Reports

Der vollständige Report Inside PR 2026 mit detaillierten Erkenntnissen, Analysen auf Funktionsebene und praktischen Empfehlungen für PR-Teams ist ab sofort erhältlich.

Inside PR 2026 herunterladen

Informationen zu Cision

Cision ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Verbraucher- und Medienanalysen, Kundenbindung sowie Kommunikationslösungen. Wir statten PR- und Unternehmenskommunikations-, Marketing- sowie Social-Media-Fachleute mit den Tools aus, die sie benötigen, um in der heutigen datengesteuerten Welt erfolgreich zu sein. Unsere tiefgreifenden Fachkenntnisse, exklusiven Datenpartnerschaften und preisgekrönten Produkte, darunter CisionOne, Brandwatch und PR Newswire, ermöglichen es mehr als 75.000 Unternehmen und Organisationen, darunter 84 % der Fortune 500, zu sehen und gesehen zu werden, zu verstehen und verstanden zu werden von den Zielgruppen, die für sie am wichtigsten sind.

