EQS-News: HunterLab stellt das Agera® L2 vor, ein Spektralphotometer der Referenzklasse, das für visuelle Übereinstimmung und enge Toleranzen entwickelt wurde

RESTON, Va., 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- HunterLab®, der weltweit führende Anbieter von Farbmessinnovationen, gab heute die Markteinführung des Agera® L2 Spektralphotometers/Kolorimeters bekannt, einer Referenzlösung, die entwickelt wurde, um visuell abgestimmte Farbmessungen für die anspruchsvollsten Anwendungen zu liefern.

Erzielen Sie mit Agera L2 eine Farbgenauigkeit auf Referenzniveau. Das Agera L2 wurde für enge Toleranzen und langfristige Zuverlässigkeit entwickelt und kombiniert eine zertifizierte CIE D65-Quellenbeleuchtung der Klasse A, eine überragende Leistung bei geringer Reflexion, den branchenweit größten Messbereich sowie eine integrierte PC-Stromversorgung und Speicherung. Agera L2 liefert zuverlässige, visuell ausgerichtete Messungen, unabhängig davon, ob eine kontrollierte D65-Betrachtungsumgebung verfügbar ist oder nicht.

Das Agera L2 ist die ideale Farbmesslösung für Kunststoffe, Kunststoffrecycling, Verpackungen, retroreflektierende und Sicherheitsmaterialien, Textilien, Beschichtungen, Pharmazeutika, Petrochemikalien, Papier und verwandte Materialien sowie alle Materialien mit einem Reflexionsgrad von 20 % oder weniger.

Klicken Sie hier, um das Produktvideo zu sehen und mehr zu erfahren: Sehen Sie das Agera L2 in Aktion!

„Seit Jahrzehnten definiert HunterLab, was genaue Farbmessung bedeutet. Mit dem Agera L2 legen wir die Messlatte erneut höher und setzen einen neuen Standard für die Farbgenauigkeit, indem wir die Gerätedaten mit dem menschlichen Sehvermögen abgleichen, unhd zwar selbst bei den anspruchsvollsten Anwendungen", sagt Bob Weaver, President von HunterLab. „Das Agera L2 bietet eine Leistung auf Referenzniveau, auf die sich Qualitätsteams verlassen können – in Laboren, an Produktionslinien sowie an globalen Standorten."

Was zeichnet das Agera L2 aus?

Hauptmerkmale und Vorteile

Zweckbestimmte Stärke für kritische Branchen

Referenzfähiges 0°/45° Umfangsmessgerät für genaue Farbmessung, bei der enge Toleranzen und visuelle Übereinstimmung entscheidend sind.

Die Essentials L2 Software bietet eine übersichtliche, Touch-optimierte Benutzeroberfläche, die schnelle Entscheidungen bei minimalem Schulungsaufwand ermöglicht.

Vollständig eigenständige Workstation mit integrierter Verarbeitung und Speicherung für mehr als 4 Millionen Messungen.

Zertifizierte CIE D65-Quelle der Klasse A sorgt für gleichbleibende visuelle Genauigkeit in allen Laboren, an allen Produktionslinien und Standorten.

Sechsfache Verbesserung der Genauigkeit und visuellen Korrelation bei Proben mit einem Reflexionsgrad unter 20 %.

Echte D65-Beleuchtung mit kontrollierter UV-Kalibrierung gewährleistet zuverlässige Messungen von retroreflektierenden und optisch aufgehellten Materialien.

Größter einzelner Messbereich – 4- bis 16-mal größer als bei herkömmlichen Geräten – für strukturierte, gemusterte und gerichtete Materialien.

Bestätigt die Probenausrichtung, erfasst Bilder und zeichnet Daten zur Rückverfolgbarkeit und für Schulungen auf.

Zeigt beide Werte in einem einzigen Messwert an, um Arbeitsabläufe zu optimieren.

Rollenbasierte Benutzerverwaltung, Audit-Protokollierung und Konformität mit 21 CFR Teil 11.

Die versiegelte optische Einheit schützt vor Staub, Flusen, Pulver und verschütteten Flüssigkeiten.

Ethernet-, USB- und HDMI-Konnektivität, einfache Integration in LIMS- und SPC-Systeme.

Das Agera L2 unterstreicht die Führungsposition von HunterLab im Bereich der Farbmessung, indem es den Qualitätskontrollteams ein leistungsstarkes Werkzeug zur Verfügung stellt, mit dem sie Farbdaten mit größerer Präzision erfassen, quantifizieren und interpretieren können; hilft ihnen, die Konsistenz zu erhalten, Standards einzuhalten, Abfall zu reduzieren und die Produktion zu verbessern.

Wenn Sie eine Demo anfordern oder mehr erfahren möchten, besuchen Sie www.hunterlab.com oder kontaktieren Sie sales@hunterlab.com.

