EQS-News: Supermicro bringt KI-Leistung der Enterprise-Klasse auf die Client-, Edge- und Endkundenmärkte

Supermicro bringt KI-Leistung der Enterprise-Klasse auf die Client-, Edge- und Endkundenmärkte



Erweitertes Edge-Portfolio mit NVIDIA-, Intel- und AMD-gestützten Plattformen

SAN JOSE, Kalifornien und LAS VEGAS, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, wird seine neueste Hochleistungs-Super-KI-Station in Las Vegas, Nevada, vorstellen. Das neue Produktportfolio von Supermicro richtet sich an KI-Entwickler, Start-ups sowie Hochschul- und Forschungseinrichtungen und bringt die neuesten Innovationen und Leistung auf den Desktop-, Edge- und Endkundenmarkt.

New Workstation and AI PC Systems

„Die Technologie-Landschaft für Verbraucher entwickelt sich schneller als je zuvor, angetrieben von Durchbrüchen bei verbraucherorientierten KI-Anwendungen", sagte Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. „Supermicro stellt die neuesten Innovationen vor, die eine noch nie dagewesene Leistung und Energieeffizienz bieten und der nächsten Generation von Anwendern, einschließlich Kreativen und Entwicklern, neue Möglichkeiten eröffnen."

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.supermicro.com/en/products/superworkstation

Supermicro wird Systeme der nächsten Generation vorstellen, die mit den neuesten Technologien von NVIDIA, Intel und AMD ausgestattet sind.

Ausgewählte Systeme

Super AI Station (ARS-511GD-NB-LCC) – Diese Plattform ist die erste ihrer Art, die den High-End-Serverklasse NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip in einen Desktop-Formfaktor bringt und damit eine unvergleichliche Leistung freisetzt, die im Vergleich zu herkömmlichen PCIe-basierten GPU-Workstations mehr als das Fünffache an KI-PFLOPS Rechenleistung bietet. Die neue Super AI Station ist eine Komplettlösung für KI-Modelle, Feinabstimmung, Inferenz, Prototyping und Entwicklung von Anwendungen sowie Algorithmen, die für unübertroffene Latenzzeiten und vollständige Datensicherheit vor Ort eingesetzt werden kann sowie mit 775 GB kohärentem Speicher massive Modelle lokal unterstützt. Diese in sich geschlossene, flüssigkeitsgekühlte Plattform ist ideal für Hochschulen, Start-ups, Deep-Tech- und Forschungslabore, die keinen Zugang zu herkömmlicher Serverinfrastruktur für die KI-Entwicklung haben und aufgrund von Bedenken hinsichtlich Verfügbarkeit, Kosten, Datenschutz sowie Latenzzeiten keine KI-Dienste im Cluster- oder Cloud-Maßstab nutzen können.

Supermicro SYS-542T-2R – Angetrieben von Intel Xeon 6 SoC Prozessoren, kann diese neue Workstation mit Unterstützung für eine breite Palette GPUs und massiver Speicherkapazität KI-Leistung liefern. Integrierte Media Transcoding Acceleration für CDNs und 2x 100GbE QSFP28 bieten eine Plattform, die für eine Vielzahl von Anwendungsfällen genutzt werden kann, einschließlich Software-Defined Broadcast, Video-On-Demand, CDN, Live Streaming und VDI Services.

Supermicro AI PC (AS -C521D-11302U) Das neue Client-System verfügt über die neuesten AMD-CPUs, die für den schlanken PC-Markt entwickelt wurden. Das System wird in einem schlanken Gehäuse mit minimalistischem Design geliefert, das für KI-Anwendungen sowohl im Büro als auch für den privaten Gebrauch optimiert ist. Der neue KI-PC wird zusammen mit einem erweiterten Portfolio an GPU-fähigen Workstations vorgestellt, darunter Supermicros AS -531AW-TC, der KI-gestützte Produktivität, Zusammenarbeit und Sicherheit für moderne Geschäftsabläufe fördert.

Supermicro Edge AI Systeme Supermicro stellt drei neue Edge AI Systeme vor, die auf den AMD EPYCTM 4005 Prozessoren basieren, in einem kurzen 1U (AS -1116R-FN4), einem kompakten Mini-1U (AS -E300-14GR) sowie einem schlanken Tower (AS -522R-LN4); bis zu 16 Kerne liefern eine hohe Leistung pro Watt für Edge Computing. Diese drei kompakten Lösungen unterstützen IPMI 2.0 Out-of-Band-Management und eignen sich ideal für virtualisierte Arbeitslasten am Netzwerkrand in Einzelhandels-, Industrie 4.0- und Unternehmensanwendungen.

Das lüfterlose Compact Edge System SYS-E103-14P-H von Supermicro ist mit dem neuen Intel Core Ultra Series 3-Prozessor mit integrierter GPU mit bis zu 12-Xe-Kernen und NPU5 ausgestattet und ermöglicht eine Leistung von bis zu 180 Plattform-TOPS, was es zu einer idealen Lösung für Robotik- und KI-Edge-Anwendungen macht.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San José, Kalifornien, gegründet und ist dort tätig. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, als Erster Innovationen für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Servern, KI, Storage, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro im Design von Motherboards, Stromversorgungen sowie Gehäusen stellt eine zusätzliche Unterstützung für unsere Entwicklung sowie Produktion dar und ermöglicht unserer Kundschaft weltweit, Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge durchzuführen. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit sowie Effizienz genutzt und optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken sowie die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Produkte genau für ihre Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer umfangreichen Systemfamilie auswählen. Diese besteht aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützt einen umfassenden Satz an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- sowie Datenspeichern, GPUs und Netzwerk-, Stromversorgungs- sowie Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkühlung).

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken bzw. eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

