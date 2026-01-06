EQS-News: VIB Vermögen AG: Außerordentliche Hauptversammlung am 12. Februar 2026

EQS-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Immobilien/Hauptversammlung

VIB Vermögen AG: Außerordentliche Hauptversammlung am 12. Februar 2026



Neuburg a. d. Donau, 06. Januar 2026. Die VIB Vermögen AG („VIB“), ISIN: DE000A2YPDD0, lädt ihre Aktionäre für den 12. Februar 2026, 10:00 Uhr, zu einer virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung ein. Die entsprechenden Unterlagen sind mit Datum von heute im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der VIB veröffentlicht worden. Anlass ist vornehmlich die Beschlussfassung über die Zustimmung zu dem zwischen der Gesellschaft und der DIC Real Estate Investments GmbH & Co. KGaA („DIC REI“), einer 100%-igen Tochtergesellschaft der BRANICKS Group AG ("BRANICKS"), als herrschendem Unternehmen und der VIB als beherrschtem Unternehmen am 5. Januar 2026 abgeschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ("BGAV VIB").

Die im BGAV VIB vorgesehene angemessene Ausgleichszahlung und das Umtauschverhältnis für die Abfindung der außenstehenden Aktionäre der VIB gegen Gewährung von BRANICKS-Aktien auf Basis des von beiden Gesellschaften gemeinsam veranlassten Bewertungsgutachtens wurden heute von dem gerichtlich ausgewählten und bestellten sachverständigen Prüfer bestätigt.

Nähere Informationen zum Sachverhalt veröffentlicht die VIB auf ihrer Internetseite unter https://vib-ag.de/investor-relations/.

Über die VIB Vermögen AG:

Die VIB Vermögen AG ist eine auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von modernen und nachhaltig profitablen Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien aus den Assetklassen Logistik & Light Industrial sowie Büro. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market).

Das breit angelegte Geschäftsmodell der VIB umfasst neben Direkterwerben auch das komplette Spektrum von Eigenentwicklungen und Nachverdichtungen, im Rahmen eines 360 Grad Ansatzes: Zum einen erwirbt die VIB Vermögen AG bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Gleichzeitig gehören Verkäufe zur Gesamtstrategie. Zudem bietet die VIB umfassende Dienstleistungen und Lösungen im Bereich des Immobilienmanagements für institutionelle Investoren an und ist an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

Ansprechpartner:

Investor Relations:

VIB Vermögen AG

Tilly-Park 1

86633 Neuburg/Donau

Tel.: + 49 (0)8431 9077-949

Fax: + 49 (0)8431 9077-1949

ir@vib-ag.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: VIB Vermögen AG Tilly-Park 1 86633 Neuburg/Donau Deutschland Telefon: +49 (0)8431 / 9077 949 Fax: +49 (0)8431 / 9077 1949 E-Mail: ir@vib-ag.de Internet: www.vib-ag.de ISIN: DE000A2YPDD0 WKN: A2YPDD Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange

2255292 06.01.2026 CET/CEST