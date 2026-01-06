EQS-News: ZYT startet datengesteuerte Grundlage für mobile Intelligenz auf der Brand Gala 2025

EQS-News: ZYT / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

SHENZHEN, China, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- ZYT hat ein multimodales, durchgängiges Weltmodell vorgestellt, das als datengesteuerte Grundlage für mobile Intelligenz konzipiert ist, da der Anbieter für intelligentes Fahren seine Expansion vom ADAS für Personenkraftwagen auf Nutzfahrzeuge und unbemannte Logistik vorantreibt.

Die Ankündigung erfolgte auf der Veranstaltung „The 10th year— ZYT Brand Gala 2025" des Unternehmens, auf der CEO Shaojie Shen eine Rede mit dem Titel „The Wayfarer" hielt, in der er einen umfassenderen Wandel hin zu skalierbaren intelligenten Systemen für Personenkraftwagen, Schwerlastkraftwagen und spezialisierte autonome Fahrzeuge skizzierte.

The 10th yearâ€”ZYT Brand Gala 2025

In seiner Grundsatzrede erklärte Shen, dass das neue Basismodell datengesteuerte Paradigmen, ausgereifte Großmodellarchitekturen und die integrierte Hardware-Software-Lösung vereint. Dieser Ansatz ermögliche es ZYT, über das traditionelle ADAS für Personenkraftwagen hinaus in den Bereich der Autopilot-Navigation (NOA) für Schwerlastkraftwagen und unbemannte Logistik-Anwendungen vorzudringen.

„Hochentwickelte intelligente Systeme werden nicht mehr durch ein einzelnes Produkt oder eine einzelne Plattform definiert", sagte Shen. „Sie erfordern eine einheitliche, wiederverwendbare Intelligenzgrundlage, die sich auf verschiedene Fahrzeuge und Szenarien skalieren lässt und gleichzeitig sicher und kostengünstig ist."

Sicherheit an erster Stelle und eine differenzierte End-to-End-Route

Shen beschrieb ZYT als „Wayfarer" („Wanderer") im Bereich des intelligenten Fahrens – mit Fokus auf Disziplin, langfristige Umsetzung und Benutzersicherheit. Das Unternehmen investiert weiterhin stark in die Sicherheit, Redundanz und Validierung auf Systemebene, wobei Sicherheit als Voraussetzung und nicht als Kompromiss für die Leistung angesehen wird.

Safety-First Architecture and a Differentiated End-to-End Route

Im Gegensatz zu monolithischen End-to-End-Ansätzen hat ZYT eine differenzierte Architektur eingeführt, indem es Vision-Language-Action (VLA)-Frameworks in interpretierbare Module zerlegt. Nach Angaben des Unternehmens löst dieses Design zwei anhaltende Herausforderungen der Branche: kausales Denken und die Generierung von Daten mit geringer Frequenz, während gleichzeitig die Bereitstellungs- und Schulungskosten erheblich gesenkt werden.

Intelligente ADAS für alle zugänglich machen

Die Strategie von ZYT legt den Schwerpunkt auf Rechen- und Sensoreffizienz und zielt auf den Massenmarkt für erschwingliche intelligente Fahrzeuge ab. Das Unternehmen möchte durch optimierte Lösungen mit geringem Rechenaufwand fortschrittliche ADAS-Funktionen in Elektrofahrzeuge der A0-Klasse unter 100.000 RMB bringen.

ZYT bedient derzeit neun OEM-Kunden aus dem Pkw-Bereich, unterstützt mehr als 50 Serienmodelle und hat über 30 weitere Modelle in der Entwicklung. Das Unternehmen stellte fest, dass sein integriertes Hardware-Software-Liefermodell einen zwei- bis dreimal höheren Umsatz pro Fahrzeug generiert als viele Mitbewerber, insbesondere im Bereich des intelligenten Fahrens für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor (ICE).

Das Unternehmen hat außerdem Pionierarbeit im Bereich der mittelschweren L2+ ADAS geleistet, die weltweit erste Qualcomm 8775 Single-Chip-Cockpit-Fahrintegration geliefert und die intelligenten Fahrfunktionen für ICE-Plattformen erweitert, wodurch es sich als führender Tier-1-Zulieferer in diesem Segment etabliert hat.

Diese Durchbrüche sind das Ergebnis des Engagements von ZYT für „Intelligence for All" – damit fortschrittliche Technologie nicht nur ein Luxus für wenige ist, sondern eine Realität, die sichere und mühelose Mobilität für alle gewährleistet.

Skalierung hin zu hochgradig intelligentem Fahren

Laut Shen liegt der nächste Wendepunkt der Branche im Übergang von L2+ zu L3 ADAS-Fahren. Sobald intelligente Fahrsysteme als zuverlässige, ausgereifte Produkte wahrgenommen werden, wird sich die Bewertung des Verbraucherwerts von den Hardwarekostenverhältnissen zu Vorteilen wie Zeitersparnis und reduzierter kognitiver Belastung verlagern.

ZYT hat eine einheitliche Architektur entwickelt, die TDA4 (Mid-Compute), Snapdragon 8650 und SA8775 Cockpit-Fahrintegration umfasst und es ermöglicht, fortschrittliche ADAS-Funktionen über verschiedene Rechenebenen hinweg zu skalieren. Auf dieser Grundlage hat das Unternehmen zwei Lösungen mit hoher Rechenleistung entwickelt: ein L3/L4-System mit zwei Thor-Chips, die mit der proprietären JIMU-Wahrnehmung und dem ZHIZHOU-Radar ausgestattet sind, sowie eine Cockpit-Fahr-Integrationslösung auf Basis von Qualcomm SA8797. Dieser skalierbare Ansatz hat die Anerkennung von Chipherstellern wie NVIDIA und Texas Instruments gefunden.

Scaling Toward High-Level Intelligent Driving

„Hochintelligentes Fahren ist nicht mehr etwas, das immer noch fünf Jahre in der Zukunft liegt", sagte Shen. „Aus technischer Sicht und hinsichtlich der Produktreife wird es jederzeit verfügbar sein – angetrieben durch den kontinuierlichen Fokus auf die Freisetzung von Kreativität und die Bereitstellung einer sicheren und mühelosen Mobilität für alle."

Wichtige Ankündigungen: Gemeinsame Definition unbemannter Logistikfahrzeuge mit führenden Nutzfahrzeugherstellern

Bei der Zeremonie kündigte Shen an, dass ZYT eine grundlegende Plattform für räumliche Mobilitätsintelligenz aufbauen und die Entwicklung autonomer mobiler Roboter vorantreiben werde.

Shen betonte, dass der Schwerpunkt von ZYT auf Mobilität liege – mit dem Ziel, den Kreislauf im physischen Bereich vollständig zu schließen. Unter Nutzung datengesteuerter Paradigmen und der integrierten Hardware-Software-Lösung erweitert das Unternehmen die mobile Intelligenz über Personenkraftwagen hinaus.

Key Announcements: Jointly Defining Unmanned Logistics Vehicles with Leading Commercial Vehicle Companies

ZYT hat ein Projekt für die Navigation von Schwerlastern auf Autobahnen ins Leben gerufen, um die Sicherheit und Effizienz zu verbessern, und arbeitet mit XCMG, SHACMAN und SINOTRUK zusammen, um die Serienproduktion in der ersten Hälfte des Jahres 2026 aufzunehmen. Gleichzeitig entwickelt ZYT gemeinsam mit anderen Unternehmen unbemannte Logistikfahrzeuge für den Bergbau und Häfen und geht damit über seine traditionelle Rolle als Tier-1-Zulieferer hinaus, um sich intensiv an der Produktdefinition zu beteiligen.

Parallel zu seiner Geschäftsexpansion stellte ZYT eine umfassende Markenauffrischung vor, in der es seine Vision „Empower Autonomous Mobility" (Autonome Mobilität ermöglichen), seine Mission „Safe and Effortless Mobility for All" (Sichere und mühelose Mobilität für alle) und seine Werte „Stay Passionate" (Leidenschaftlich bleiben) formulierte. • Sich treu bleiben •Nutzer an erster Stelle • Kunden stärken".

ZYT unveiled a comprehensive brand refresh

Langjähriges Engagement für Nutzer und Kunden

Seit 2016 hat ZYT neun Jahre lang fundiertes Fachwissen im Bereich intelligenter Fahrassistenzsysteme aufgebaut. Auch im zehnten Jahr seines Bestehens wird das Unternehmen weiterhin die unbegrenzten Möglichkeiten der Mobilitätsintelligenz erforschen.

Abschließend fasste Shen das langjährige Engagement von ZYT zusammen: „Ich habe immer an eine Art pragmatischen Romantizismus geglaubt – die Schönheit der Technologie zu erkennen und niemals aufzuhören, ihr nachzujagen."

Auch in Zukunft wird ZYT mit dem Geist eines „Wayfarers" voranschreiten.

