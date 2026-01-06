Europäische Länder stellen sich hinter Grönland
dpa-AFX · Uhr
KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Nach den US-Ansprüchen auf die Kontrolle über Grönland haben sich sieben europäische Länder mit der Arktisinsel solidarisiert. "Es ist allein Sache Dänemarks und Grönlands, über Angelegenheiten zu entscheiden, die Dänemark und Grönland betreffen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Spanien, Großbritannien und Dänemark./wbj/DP/jha
