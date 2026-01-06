Ex-Thyssenkrupp-Stahlboss geht zu Rosneft Deutschland

Düsseldorf, 06. Jan (Reuters) - Der frühere Stahlchef von Thyssenkrupp, Andreas Goss, heuert bei der unter Treuhandschaft des ⁠Bundes stehenden ‍Deutschland-Tochter des russischen Ölkonzerns Rosneft an.

Goss werde zum 12. Januar 2026 als ‌zweiter Geschäftsführer der Rosneft Deutschland GmbH und der RN Refining & Marketing ‍GmbH neben Johannes Bremer eingesetzt, teilte die Bundesnetzagentur am Dienstag mit. Goss verfüge über mehr als drei Jahrzehnte umfassende internationale Führungs- und Finanzexpertise. Diese habe er in global agierenden ‍Großkonzernen sowie in anspruchsvollen Transformations- ⁠und Restrukturierungssituationen erworben.

Goss war unter anderem für Siemens tätig und bis 2019 Chef der Stahlsparte ‍von Thyssenkrupp. Er hätte das seinerzeit geplante Stahl-Joint-Venture mit Tata Steel Europe ⁠führen sollen, das die Konzerne jedoch nach dem Widerstand der EU-Wettbewerbshüter abgeblasen hatten.

Der Manager werde als Chief Financial Officer (CFO) insbesondere ‍die Ressorts Finanzen ‌sowie IT verantworten, kündigte die Bundesnetzagentur an. Der Bund hatte im Zuge des russischen Gaslieferstopps die Kontrolle über die Rosneft-Töchter übernommen und die Bundesnetzagentur als Treuhänderin eingesetzt. Die Anordnung war zuletzt bis 10. März 2026 verlängert worden.

(Bericht von Tom Käckenhoff. Redigiert von Olaf Brenner. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)