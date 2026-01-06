Exxon Mobil - Kurs neues Allzeithoch?

Auf der Suche nach neuen Favoriten werden wir immer häufiger in Branchen fündig, welche in den letzten Jahren eher ein Mauerblümchen-Dasein gefristet hatten. In diese Kategorie fallen zweifelsohne Öltitel. Der Sektor ist derzeit in der Anlegerschaft sehr unbeliebt, was auch unter dem Blickwinkel der Sentimentanalyse antizyklische Herzen höherschlagen lassen dürfte. Innerhalb der Ölbranche hat die ExxonMobil-Aktie unsere Aufmerksamkeit geweckt. Ein MACD-Kaufsignal und der Abwärtstrendbruch im Verlauf des RSI legten hier den Grundstein für den Abschluss einer Bodenbildung bzw. eines aufsteigenden Dreiecks. Aus der Höhe der beiden Formationen ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 20 USD. Mit anderen Worten: Ein neues Allzeithoch oberhalb des Hochs von 126,34 USD wird immer wahrscheinlicher. Rein rechnerisch lässt sich das Kursziel aus den diskutierten Kursmustern auf 138 USD taxieren. Übergeordnet würde ein Vorstoß in „uncharted territory“ sogar die Tradingrange der letzten drei Jahre auflösen und damit charttechnisch für ein noch viel größeres Ausrufezeichen sorgen. Als Absicherung auf der Unterseite sind indes die Ausbruchsmarken bei 119/118 USD prädestiniert.

Exxon Mobil (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Exxon Mobil

Quelle: LSEG, tradesignal²

