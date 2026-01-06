Reaktion nach täglichen Drohungen: Europäer warnen USA vor Grönland-Annexion

Berlin, 06. Jan (Reuters) - Die großen europäischen Staaten haben die USA in deutlichen Worten vor einer Annexion Grönlands gewarnt.

"Grönland gehört seinem Volk. Es ist allein Sache Dänemarks und Grönlands, über Angelegenheiten zu entscheiden, die Dänemark und Grönland betreffen", heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Erklärung, die von Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, ⁠Polen und Spanien unterzeichnet wurde. ‍Ähnlich äußerte sich der kanadische Ministerpräsident Mark Carney in Paris. Auch die Niederlande unterstützten die gemeinsame Erklärung, schrieb Ministerpräsident Dick Schoof auf X. Grönland gehört als autonomes Gebiet zum Königreich Dänemark.

Auslöser sind wiederholte Drohungen von US-Präsident Donald Trump, Grönland zu annektieren. "Wir brauchen Grönland, ‌unbedingt. Wir brauchen es zur Verteidigung", hatte er etwa am Sonntag gesagt. "Grönland sollte Teil der USA sein", hatte zudem der stellvertretende Stabschef im Weißen Haus, Stephen Miller, gesagt, der Dänemark das Recht absprach, über ‍sein autonomes Gebiet zu entscheiden. Auf die Frage, ob die USA wie in Venezuela auch Gewalt gegen Verbündete einsetzen würden, fügte Miller hinzu: "Niemand wird wegen der Zukunft Grönlands mit den USA militärisch kämpfen." Die reale Welt werde von Stärke, von Gewalt und von Macht beherrscht. Seine Frau hatte bereits am Vortag auf der Plattform X ein Bild Grönlands in US-Farben veröffentlicht und mit dem Wort "Soon" versehen.

Trump hatte seine Ansprüche auf die größte Insel der Welt bereits vor seinem Amtsantritt Anfang 2025 formuliert. Außer Dänemark und dem zum Königreich gehörenden autonomen Gebiet Grönland hatte sich aber bisher keine europäische ‍Regierung sehr hart geäußert.

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hatte dagegen am Montag mit dem Ende ⁠des westlichen Verteidigungsbündnisses Nato gedroht. Um der Kritik der USA an Grönlands Verteidigungsfähigkeit entgegenzuwirken, sagte Dänemark im vergangenen Jahr umgerechnet 5,6 Milliarden Euro zu, um seine militärische Präsenz in der Arktis zu stärken. Grönlands Minister Jens-Frederik Nielsen begrüßte die Solidaritätsbekundung der Europäer und erneuerte seinen Aufruf an die USA zu einem "respektvollen Dialog".

Die strategische Lage der ‍arktischen Insel mit ihren 57.000 Einwohnern macht sie zu einem wichtigen Standort für das US-Raketenabwehrsystem. Sie ist wegen der Zugehörigkeit zu Dänemark Nato-Gebiet, gehört allerdings nicht zur EU. Die USA haben aber bereits Militärbasen auf der Insel, könnten ⁠diese auch ohne Annexion ausbauen. Es wird deshalb vermutet, dass es Trump vor allem um die Ausbeutung der Rohstoffe geht. Grönland verfügt über viele Bodenschätze.

EUROPÄER VERWEISEN AUF NATO

"Das Königreich Dänemark – einschließlich Grönlands – ist Teil der Nato", mahnen nun die großen europäischen Staaten. Die Sicherheit in der Arktis müsse daher gemeinsam mit den Nato-Verbündeten, einschließlich der Vereinigten Staaten, durch die Wahrung der Grundsätze der UN-Charta, der ‍Souveränität, territorialer Integrität und Unverletzlichkeit der Grenzen gewährleistet werden. "Dies sind universelle Grundsätze. Und wir ‌werden nicht aufhören, sie zu verteidigen", betonen die großen europäischen Staaten. Erinnert wird auch daran, dass es ein Verteidigungsabkommen zwischen Dänemark und den USA von 1951 gibt.

Ausdrücklich wird in der Erklärung auf die Sicherheitsbedenken der USA eingegangen. "Die Sicherheit in der Arktis bleibt eine wichtige Priorität für Europa und ist von entscheidender Bedeutung für die internationale und transatlantische Sicherheit." Auch die Nato habe bereits deutlich gemacht, dass die Arktisregion eine Priorität sei. "Die europäischen Bündnispartner verstärken ihre Anstrengungen." Man habe Präsenz, Aktivitäten und Investitionen erhöht, um die Sicherheit in der Arktis zu gewährleisten und Gegner abzuschrecken. Dies zielt vor allem auf China und Russland, die verstärkt in der Arktis präsent sind.

Der von Trump ernannte Sondergesandte für Grönland, der republikanische Gouverneur von Louisiana Jeff Landry, sagte am Dienstag, Trump biete Grönland wirtschaftliche Chancen an. Aber er glaube nicht, dass der Präsident die Insel mit Gewalt erobern werde. "Ich glaube, der Präsident unterstützt ein ⁠unabhängiges Grönland mit wirtschaftlichen Beziehungen und Handelsmöglichkeiten für die Vereinigten Staaten", sagte Landry. Er fügte hinzu, dass die USA seiner Meinung nach mehr zu bieten hätten als Europa.

