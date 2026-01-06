Hessen: Dienstleistungen treiben Inflation 2025 auf 2,4 Prozent

WIESBADEN (dpa-AFX) - Versicherungen im Verkehr, Bahntickets, Autoreparaturen - Preiserhöhungen bei Dienstleistungen haben im gerade zu Ende gegangenen Jahr die Inflation in Hessen angetrieben. 2025 lagen die Verbraucherpreise um 2,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahres, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.

Energie hatte hingegen im Jahresdurchschnitt einen inflationsdämpfenden Effekt. Tanken etwa wurde im Durchschnitt hessenweit um 2,5 Prozent günstiger. Auch der Preisanstieg für Nahrungsmittel schwächte sich im Laufe des Jahres 2025 tendenziell ab.

Das Niveau der Verbraucherpreise insgesamt in Hessen erhöhte sich gleichwohl stärker als 2024 - damals war die Inflationsrate im Jahresdurchschnitt auf 1,8 Prozent gesunken.

Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft der Hessinnen und Hessen: Sie können sich für einen Euro dann weniger leisten, wenn nicht die Einkommen entsprechend steigen.

Im Vergleich zum Dezember 2024 stiegen die Verbraucherpreise im Dezember 2025 laut den Statistikern um 2,2 Prozent. "Somit erreichte die monatliche Inflationsrate nach 2,5 Prozent im November 2025 im letzten Monat des Jahres ihren Jahrestiefststand", hieß es weiter./jaa/DP/mis