Hilfe aus NRW: Stromgeneratoren in Berlin angeschlossen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Um die Folgen des andauernden Stromausfalls im Berliner Südwesten abzumildern, sind fünf Notstromersatzanlagen angeschlossen worden. Die Maschinen seien in der Nacht aus Nordrhein-Westfalen eingetroffen, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. "Das Land NRW hat diese bereitgestellt."

Die großen Stromgeneratoren sollen mit ihrer Leistung "neuralgische Punkte" bedienen. Dazu zählten etwa Pflegeeinrichtungen. Diese hätten Priorität, erklärte der Sprecher.

Nach dem Brandanschlag an einer Kabelbrücke im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, zu dem sich eine linksextremistische Gruppierung bekannte, waren am Samstagmorgen im Südwesten Berlins zunächst 45.000 Haushalte und 2.200 Unternehmen ohne Strom. Auch Gesundheitseinrichtungen sind betroffen.

Am Donnerstagnachmittag soll laut dem Berliner Betreiber Stromnetz das Problem weitestgehend behoben sein./wpi/DP/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
NRW Holdings

Das könnte dich auch interessieren

NRW schickt Notstrom-Anhänger nach Berlingestern, 09:52 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Der unterschätzte Gigant: Ich lege bei dieser Aktie nachgestern, 16:37 Uhr · onvista
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Alle Premium-News