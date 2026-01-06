Inflation fällt auf 1,8 Prozent - Tiefster Stand seit über einem Jahr

Berlin, 06. Jan (Reuters) - Die Inflationsrate in Deutschland ist im Dezember überraschend auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr gefallen.

Waren und Dienstleistungen verteuerten sich nur noch um 1,8 ⁠Prozent zum Vorjahresmonat, ‍wie das Statistische Bundesamt am Dienstag zu seiner Schätzung mitteilte. Einen niedrigeren Wert gab es zuletzt im September 2024 mit 1,6 Prozent. Im Oktober ‌und November 2025 lag die Teuerung bei jeweils 2,3 Prozent. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur einen ‍Rückgang auf 2,1 Prozent vorhergesagt. Von November auf Dezember stagnierten die Verbraucherpreise.

Im Gesamtjahr 2025 zogen die Kosten für die Lebenshaltung um durchschnittlich 2,2 Prozent an. In diesem Tempo sind die Verbraucherpreise bereits 2024 gestiegen. Für das neue Jahr prognostiziert das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) einen Rückgang auf 1,8 Prozent. Profitieren können die Verbraucher etwa ‍vom Wegfall der Gasumlage und von geringeren Netzentgelten. "Eine deutliche Entlastung ⁠der Verbraucher steht nicht in Aussicht", sagte der Chefökonom des Vermögensverwalters HQ Trust, Michael Heise, mit Blick auf 2026. "Bei den Dienstleistungen steht die kräftige Erhöhung des Mindestlohns einer deutlichen Verlangsamung ‍entgegen." Viele Unternehmen dürften höhere Personalkosten an ihre Kunden weitergeben.

BILLIGERE ENERGIE

Dienstleistungen blieben am Jahresende der größte Preistreiber: Sie verteuerten sich erneut ⁠um 3,5 Prozent. Für Energie mussten Verbraucher dagegen 1,3 Prozent weniger bezahlen als ein Jahr zuvor (November: -0,1 Prozent). Die Preise für Nahrungsmittel zogen um 0,8 Prozent an, nach 1,2 Prozent im November. Die Teuerungsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, ‍die sogenannte Kerninflation, lag bei 2,4 Prozent (November: ‌2,7).

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt in der Währungsunion mittelfristig eine Inflation von zwei Prozent an. Die nach europäischen Standards berechnete deutsche Inflationsrate lag im Dezember exakt bei 2,0 Prozent. Die EZB hat ihren Leitzins von Mitte 2024 bis Mitte 2025 achtmal auf aktuell zwei Prozent gesenkt, weil der Preisdruck insgesamt nachgelassen hat. Die meisten Experten gehen davon aus, dass sie ihren Leitzins in den kommenden Monaten nicht verändern wird. "Für das erste Halbjahr 2026 zeichnet sich eine preisstabile Entwicklung weiterhin ab", sagte der Chefvolkswirt der Privatbank ⁠Hauck Aufhäuser Lampe, Alexander Krüger. Für die EZB bestehe "kein Grund, die Leitzinsen zu senken".

