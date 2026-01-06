Inflation im Gesamtjahr 2025 bei 2,2 Prozent

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Schnitt des Jahres 2025 um 2,2 Prozent gestiegen. Damit lag die Inflationsrate auf dem gleichen Niveau wie 2024, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte./als/ceb/DP/jha

