Inflation in Deutschland lag 2025 bei 2,2 Prozent

Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Schnitt des Jahres 2025 um 2,2 Prozent gestiegen. Damit lag die Inflationsrate auf dem gleichen Niveau wie 2024, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.

Im Dezember kam es wiederum zu einer deutlichen Abschwächung der Monatsrate. Auf Sicht von zwölf Monaten verteuerten sich Waren und Dienstleistungen um 1,8 Prozent im Vergleich ⁠zum Vorjahresmonat, ‍so das Statistikamt. Im Oktober und November lag die Teuerung ‌bei jeweils 2,3 Prozent, nachdem sie im September mit 2,4 Prozent einen Jahreshöchststand markiert hatte.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für den Euroraum, zu dem auch Deutschland gehört, eine Inflation von nahe oder genau zwei Prozent an. Seit Mitte 2024 hat die Notenbank ihren Leitzins insgesamt achtmal auf aktuell zwei Prozent abgesenkt, weil die Teuerung in Deutschland und vielen weiteren Euro-Ländern spürbar nachgelassen hat.