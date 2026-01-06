Inflationsrate fällt in mehreren Bundesländern unter Zwei-Prozent-Marke

Berlin, 06. Jan (Reuters) - Die Teuerung hat am Jahresende 2025 in mehreren Bundesländern deutlich nachgelassen.

Sowohl in Nordrhein-Westfalen (1,8 Prozent) als auch in Niedersachsen und ⁠Sachsen (jeweils 1,9 Prozent) ‍fiel die Inflationsrate im Dezember unter die Zwei-Prozent-Marke, wie die Statistischen Landesämter am Dienstag mitteilten. Im Oktober und November ‌lag der bundesweite Wert noch bei jeweils 2,3 Prozent, nachdem im September mit 2,4 Prozent ‍ein Jahreshöchststand markiert wurde. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen rechnen für Dezember mit einem Rückgang auf 2,1 Prozent. Das Statistische Bundesamt will dazu am Nachmittag eine erste Schätzung veröffentlichen.

Gedämpft wurde der Preisdruck in Nordrhein-Westfalen von nicht mehr so stark steigenden Kosten ‍für Nahrungsmittel. Diese verteuerten sich um durchschnittlich ⁠1,0 Prozent, wobei einzelne Produkte wie Butter (minus 28,7 Prozent) deutlich billiger zu haben waren als im Dezember 2024. Bei den Haushaltsenergien wurden die ‍Verbraucher ebenfalls entlastet. Kundinnen und Kunden von Gas (minus 0,1 Prozent) und Heizöl (minus 7,4 Prozent) profitierten in ⁠NRW von Preisrückgängen.

Im Gesamtjahr 2025 zogen die Kosten für die Lebenshaltung in Deutschland voraussichtlich um 2,2 Prozent an. In diesem Tempo sind die Verbraucherpreise bereits 2024 gestiegen. Für das ‍neue Jahr prognostiziert das Kieler ‌Institut für Weltwirtschaft (IfW) einen Rückgang auf 1,8 Prozent. Entlastet werden die Verbraucher etwa durch den Wegfall der Gasumlage und geringere Netzentgelte.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt in der Währungsunion mittelfristig eine Inflation von zwei Prozent an. Sie hat ihren Leitzins von Mitte 2024 bis Mitte 2025 achtmal auf aktuell zwei Prozent gesenkt, weil der Preisdruck insgesamt nachgelassen hat. Die meisten Experten gehen davon aus, dass sie ihren Leitzins ⁠in den kommenden Monaten nicht verändern wird.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‍berlin.newsroom@thomsonreuters.com)