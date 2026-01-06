Inflationsrate im Dezember sinkt auf 1,8 Prozent
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
Verbraucherpreise
Wiesbaden (dpa) - Die Inflationsrate in Deutschland ist im Dezember gefallen. Die Verbraucherpreise lagen nach Angaben des Statistischen Bundesamts um 1,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahres - nach 2,3 Prozent im November.
Das könnte dich auch interessieren
Der unterschätzte Gigant: Ich lege bei dieser Aktie nachgestern, 16:37 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Die wichtigsten AntwortenÖl und Aktien: Was bedeutet Venezuela für die Märkte?gestern, 16:51 Uhr · onvista
Dax Tagesrückblick 05.01.2026Dax mit neuem Rekordhoch - Rüstungswerte gefragtgestern, 18:14 Uhr · onvista
Kritische digitale Infrastruktur von Rechenzentren - diese Aktie kann jetzt profitierengestern, 11:55 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Märkte heuteChevron und Venezuela - dazu ASML und Vertiv mit Analysten-Signalengestern, 12:57 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Der unterschätzte Gigant: Ich lege bei dieser Aktie nachgestern, 16:37 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Eine neue Butterberg-Politik würde Anlagechancen in Europa eröffnen03. Jan. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
PlusRichtige Auswahl ist aber zwingend