Inflationsrate im Dezember sinkt auf 1,8 Prozent

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Verbraucherpreise

Wiesbaden (dpa) - Die Inflationsrate in Deutschland ist im Dezember gefallen. Die Verbraucherpreise lagen nach Angaben des Statistischen Bundesamts um 1,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahres - nach 2,3 Prozent im November.

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Chartzeit Eilmeldung
Der unterschätzte Gigant: Ich lege bei dieser Aktie nachgestern, 16:37 Uhr · onvista
Der unterschätzte Gigant: Ich lege bei dieser Aktie nach
Die wichtigsten Antworten
Öl und Aktien: Was bedeutet Venezuela für die Märkte?gestern, 16:51 Uhr · onvista
Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Dax Tagesrückblick 05.01.2026
Dax mit neuem Rekordhoch - Rüstungswerte gefragtgestern, 18:14 Uhr · onvista
Dax Logo
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Der unterschätzte Gigant: Ich lege bei dieser Aktie nachgestern, 16:37 Uhr · onvista
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Alle Premium-News