IRW-News: First Phosphate Corp.: First Phosphate kündigt erste Zahlung im Rahmen der langfristigen Abnahmevereinbarung von Phosphatkonzentrat an

Saguenay, Quebec - 6. Januar 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich, eine erste Zahlung im Rahmen einer Änderung seiner bestehenden langfristigen Abnahmevereinbarung von Phosphatkonzentrat in Form einer Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) mit einem bestehenden Partner (der Käufer) bekannt zu geben.

Der Käufer hat sich bereit erklärt, eine pauschalierte Vorauszahlung (die pauschalierte Vorauszahlung) in Höhe von 530.000 USD an First Phosphate zu leisten. Damit soll das Unternehmen beim weiteren Ausbau des Phosphatbergbauprojekts Bégin-Lamarche bis hin zu einer Machbarkeitsstudie und allfälligen Förderentscheidung unterstützt werden.

First Phosphate hat am 4. Dezember 2024 eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) seines Phosphatprojekts Bégin-Lamarche abgeschlossen. Darin werden unter anderem zusätzliche Bohr- und Explorationsarbeiten empfohlen, um bestimmte Mineralressourcen der vermuteten Kategorie in Mineralressourcen der angedeuteten Kategorie bzw. bestimmte Mineralressourcen der angedeuteten Kategorie in Mineralressourcen der sicheren Kategorie umzuwandeln. First Phosphate absolviert zurzeit ein 30.000 Meter umfassendes Bohrprogramm, das voraussichtlich bis April 2026 abgeschlossen wird. Ziel ist es, das Geomodell in Bezug auf die entsprechenden Mineralressourcen fertigzustellen, auf dessen Grundlage dann eine Entscheidung über die Durchführung einer Machbarkeitsstudie getroffen wird. Sollte First Phosphate beschließen, keine Machbarkeitsstudie durchzuführen, oder die Entscheidung in Bezug auf einen Förderbetrieb negativ ausfallen, wird die pauschalierte Vorauszahlung dem Käufer rückerstattet.

Außerdem hat das Unternehmen im Rahmen der am 9. April 2024 unterzeichneten Kooperationsvereinbarung 240.132 Aktien als Gegenleistung für die Explorations- und Erschließungsaktivitäten, die das Unternehmen im Kalenderjahr 2025 auf den Ländereien der First Nation durchgeführt hat, an die Pekuakamiulnuatsh First Nation übertragen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben zu First Phosphate in dieser Pressemitteilung wurden von Gilles Laverdière, P.Geo., geprüft und genehmigt. Herr Laverdière ist Chefgeologe von First Phosphate und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure of Mineral Projects (NI 43-101).

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein Mineralexplorations-, Entwicklungs- und Cleantech-Unternehmen, das sich der Untersuchung und letztendlich dem Aufbau und Onshoring einer vertikal integrierten Lieferkette für Lithium-Eisenphosphat-(LFP)-Batterien für Nordamerika widmet, die alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit.

Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec (Kanada), ist eine seltene magmatische Phosphatlagerstätte Nordamerikas, die hochreines Phosphat mit minimalen Verunreinigungen liefert.

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Informationen angesehen werden können. Jede Aussage, die Prognosen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen anspricht (oft, aber nicht ausschließlich unter Verwendung von Formulierungen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, nimmt an oder nimmt nicht an, plant, Budget, geplant, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder mit der Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können oder könnten, würden, dürften oder werden eintreten oder erreicht werden), sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf Folgendes beziehen: den Erhalt der pauschalierten Vorauszahlung durch das Unternehmen und die Verwendung der Erlöse aus der pauschalierten Vorauszahlung; den Zeitplan für den Abschluss des aktuellen Bohrprogramms und dessen Ergebnisse; den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zwischen den Parteien und die Bedingungen dieser Vereinbarung; sowie die Pläne des Unternehmens zum Aufbau und zur Onshoring einer vertikal integrierten LFP-Batterie-Lieferkette vom Bergbau bis zum Markt für Nordamerika. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Erfolge bei der Erschließung und Exploration, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Diese Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, darunter unter anderem Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit einer Projektfinanzierung; der allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftslage; dass es zu keinen wesentlichen Störungen kommt, die die Aktivitäten des Unternehmens beeinträchtigen, oder dass der Zugang zu den erforderlichen Projektinputs nicht beeinträchtigt wird; dass die Genehmigung und Entwicklung der Projekte den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; dass die aktuellen Mineralressourcenschätzungen für das Unternehmen und die Ergebnisse der metallurgischen Tests zutreffen; bestimmte Preisannahmen für P2O5 und Fe2O3; die Inflation und die Preise für die Projektinputs des Unternehmens in etwa den erwarteten Niveaus entsprechen; die Beziehungen des Unternehmens zu den First Nations und anderen indigenen Parteien den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; die Beziehungen des Unternehmens zu anderen Drittpartnern und Lieferanten den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; und die Beziehungen zu den Behörden und deren Maßnahmen den Erwartungen des Unternehmens entsprechen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Prognosen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung seiner zukunftsgerichteten Aussagen, weder aufgrund neuer Informationen noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diese vorsorglichen Hinweise eingeschränkt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82360

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82360&tr=1

