IRW-News: GoldMining Inc.: GoldMining meldet neue Bohrergebnisse, die das Explorationspotenzial des São Jorge-Projekts im brasilianischen Bundesstaat Pará unterstreichen

IRW-PRESS: GoldMining Inc.: GoldMining meldet neue Bohrergebnisse, die das Explorationspotenzial des São Jorge-Projekts im brasilianischen Bundesstaat Pará unterstreichen

Vancouver, British Columbia - 6. Januar 2026 / IRW-Press / GoldMining Inc. (das Unternehmen oder GoldMining) (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) (- https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-overview-of-the-latest-developments-in-all-projects-and-whats-next/ -) freut sich, weitere Untersuchungsergebnisse aus dem RC-Bohrprogramm 2025 in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt São Jorge (São Jorge oder das Projekt) im Goldgebiet Tapajós (Tapajós) im brasilianischen Bundesstaat Pará bekannt zu geben. Die neuen Explorationsergebnisse bestätigen die ersten Bohrergebnisse, die Explorationsfunde in vier neuen Goldprospekten identifiziert haben, darunter das Prospekt William South, das sich etwa 1,5 Kilometer (km) nördlich der bestehenden Lagerstätte São Jorge (die Lagerstätte) befindet (siehe Pressemitteilung vom 20. Oktober 2025).

Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Ergebnisse der Reverse-Circulation-Bohrungen (RC-Bohrungen) sind Teil der Fortsetzung des Bohrprogramms William South (das Programm), einem vorrangigen Bestandteil des umfassenderen Explorationsprogramms 2025 für das Projekt São Jorge, das das Unternehmen konzipiert hat, um neue Ziele außerhalb der bekannten Mineralisierungsgebiete zu untersuchen.

Highlights:

· Ergebnisse der RC-Bohrungen in William South:

o 12 Meter (m) mit 2,38 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au) ab einer Tiefe von 13 m, einschließlich 1 m mit 22 g/t Au (SJRC-048-25)

o 4 m mit 1,11 g/t Au ab einer Tiefe von 46 m (SJRC-049-25)

o 1 m mit 1,23 g/t Au ab einer Tiefe von 16 m (SJRC-047-25)

· Die vorläufige Auswertung der Induzierten Polarisationsdaten (IP) deutet darauf hin, dass die bisher in William South durchgeführten Bohrungen nur die südliche Flanke einer breiten Ladbarkeitsanomalie untersucht haben, die in Umfang und Intensität der bekannten IP-Signatur der Lagerstätte São Jorge ähnelt.

o Bohrungen über dem Kern mit der höchsten Aufladbarkeit der IP-Anomalie William South sind für 2026 geplant.

· Im Jahr 2025 wurden insgesamt 9.533 Meter Bohrungen sicher und erfolgreich im Rahmen des Budgets abgeschlossen.

· Die bisher vorliegenden Explorationsergebnisse stützen das breitere Potenzial für die Entdeckung und Abgrenzung neuer Mineralisierungszonen im 46.000 Hektar großen Projekt São Jorge.

Alastair Still, Chief Executive Officer von GoldMining, kommentierte: GoldMining ist durch die zusätzlichen positiven Bohrergebnisse, die aus den bisher abgeschlossenen RC-Bohrungen 2025 im Prospektionsgebiet William South, einer aufstrebenden Goldentdeckung in unmittelbarer Nähe der bekannten Goldlagerstätte São Jorge, gewonnen wurden, weiter ermutigt. Die geologischen und geophysikalischen Merkmale von William South ähneln nach den bisherigen Erkundungen denen der Goldlagerstätte São Jorge selbst. Diese Arbeiten sind ermutigend für das Potenzial dieses Gebiets und machen deutlich, dass weitere systematische Erkundungen erforderlich sind, insbesondere über dem Kern der IP-Anomalie, der noch nicht durch Bohrungen untersucht wurde.

In Zusammenarbeit mit William South erkunden wir weiterhin zusätzliche Ziele in dem 12 km x 7 km großen geochemischen Gebiet, das das mineralische System des Grundstücks São Jorge überlagert, wo wir weitere Explorationsergebnisse erwarten. Die hervorragende Infrastruktur des zu 100 % unternehmenseigenen 46.000 Hektar großen Projekts São Jorge umfasst eine gute Anbindung an asphaltierte Autobahnen, Stromanschluss und ein bestehendes Camp für 50 Personen, was unsere Explorationsaktivitäten bis heute erleichtert hat, während wir dieses vielversprechende regionale Grundstück im schnell aufstrebenden Goldgebiet Tapajós weiterhin systematisch erkunden.

Projektübersicht

Das Goldprojekt São Jorge befindet sich im Goldgebiet Tapajós (siehe Abbildung 1) im südlichen Zentrum des Amazonas-Kratons. Die Goldlagerstätte São Jorge ist eine granitgebundene, intrusionsbezogene Goldlagerstätte, die in ihrer Beschaffenheit der Goldmine Tocantinzinho ähnelt, die sich etwa 80 km nordwestlich von São Jorge befindet. Die Explorationsaktivitäten, die das Unternehmen in den letzten zwei Jahren im Rahmen des Projekts durchgeführt hat, haben erfolgreich mehrere neue Explorationsziele identifiziert, die geochemische Anomalien von Gold ± Kupfer ± Molybdän ± Silber im Boden umfassen und zusammen ein großes Mineralsystem umreißen (siehe Pressemitteilungen vom 18. März und 14. April 2025).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82369/060126_DE_GOLD_Sao_RPcom.001.png

Abbildung 1-Goldgebiet Tapajós und Lage des Projekts São Jorge.

Explorationsprogramm 2025 für das Mineralsystem São Jorge

Das Mineralsystem São Jorge wird durch einen umfassenden Explorationsdatensatz definiert, den das Unternehmen im Rahmen früherer Kampagnen entwickelt hat. Das umfassendere Mineralsystem umgibt die zuvor abgegrenzte Lagerstätte São Jorge, die eine definierte Streichlänge von 1,4 km aufweist, und umfasst eine Zone mit zusammenhängenden geochemischen Anomalien an der Oberfläche über eine Fläche von 12 km x 7 km, die das Unternehmen als Oberflächenausdruck eines ausgedehnten intrusiven Gold-Systems interpretiert.

Das Explorationsprogramm 2025 in São Jorge hat insgesamt 9.533 m Bohrungen erfolgreich und sicher abgeschlossen, was die geplante Gesamtmeterzahl von 9.000 m übertraf und gleichzeitig im Rahmen des Budgets blieb. Das Projekt profitierte von der Einführung der RC-Bohrtechnik, die kostengünstiger und schneller als Diamantkernbohrungen ist und gleichzeitig eine größere Eindringtiefe und eine höhere Zuverlässigkeit der Untersuchungsergebnisse als Schraubenbohrungen bietet. Das Programm umfasste 3.862 m Diamantkernbohrungen, 3.528 m RC-Bohrungen und 2.143 m Schraubenbohrungen.

Von den bisher im Rahmen des Projekts gebohrten 84 RC-Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 3.528 Metern liegen die Untersuchungsergebnisse für 78 Bohrlöcher vor, während die Ergebnisse für die restlichen 18 Bohrlöcher noch ausstehen. Bislang wurden in vier Zielgebieten bei den RC-Bohrungen Abschnitte mit mehr als 1 g/t Au ermittelt: William South, William North, Ivonette und Dragon West (siehe Abbildung 2).

Die zuvor bekannt gegebenen ersten Abschnitte im Prospektionsgebiet William South umfassten 4 m mit 1,78 g/t Au in 12 m Tiefe (siehe Pressemitteilung vom 20. Oktober 2025).

Die neuen Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf zusätzliche Bohrungen im Prospektionsgebiet William South, das sich 1,5 km nördlich der Lagerstätte befindet. Das gesamte Bohrprogramm in William South umfasste 20 RC-Bohrlöcher, die auf drei Bohrlinien gebohrt wurden, um den Bereich unterhalb einer breiten Zone mit erhöhten Goldwerten im Boden und in den Bohrkernproben zu untersuchen. Die westlichste Bohrlinie lieferte die besten Untersuchungsergebnisse aus verwittertem Monzogranit, das eine disseminierte Pyritmineralisierung enthält. Der bislang stärkste mineralisierte Abschnitt mit 12 m bei 2,38 g/t Au (einschließlich 1 m bei 22,08 g/t Au) befindet sich neben einem Kontakt zwischen Monzogranit- und Syenogranit-Intrusionsphasen. Ein ähnlicher Intrusionskontakt lokalisiert Dehnung, hydrothermale Alteration und Goldmineralisierung in der Lagerstätte São Jorge. Die Mineralisierung bleibt entlang des Streichs und in der Tiefe offen.

Die vorläufige Auswertung der kürzlich abgeschlossenen 40 km langen IP-Untersuchung deutet darauf hin, dass im Zielgebiet William South eine breite, ost-westlich ausgerichtete Anomalie mit hoher Ladbarkeit und gleichzeitig hoher Widerstandsfähigkeit auftritt. Insgesamt ähnelt die geophysikalische Signatur von William South in Art, Umfang und Intensität der Lagerstätte São Jorge. Die bisher durchgeführten Bohrungen zielten in erster Linie auf die geochemische Anomalie mit dem höchsten Goldgehalt im Boden ab, die südlich der zentralen geophysikalischen Anomalie auftritt. Zukünftige Bohrungen werden sich nach Norden ausdehnen, um die hohe Aufladbarkeit/den hohen Widerstand zu untersuchen.

Anschließend wurden weitere RC-Bohrungen an den Zielen Ivonette und Dragon West durchgeführt, um die zuvor erzielten Bohrdurchschneidungen von +1 g/t Au weiter zu verfolgen, mit dem Ziel, die bisher durchschnittene Mineralisierung zu erweitern und möglicherweise neue Mineralressourcen zu definieren. Die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus. Zusätzliche Ergebnisse aus anderen Komponenten des Programms, darunter Diamantkernbohrungen unterhalb der Lagerstätte São Jorge, die Erweiterung des IP-Untersuchungsrasters sowie ein Kartierungs- und Probenahmeprogramm für Garimpo (kleine handwerkliche Minen), werden ebenfalls veröffentlicht, sobald die Ergebnisse vorliegen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82369/060126_DE_GOLD_Sao_RPcom.002.png

Abbildung 2-RC-Bohrergebnisse auf dem Grundstück des Projekts São Jorge, Stand: 6. Januar 2025.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82369/060126_DE_GOLD_Sao_RPcom.003.png

Abbildung 3-Bohrschnitt William South bei 656.020 Ost, Blick nach Westen, mit den Untersuchungsergebnissen der RC-Bohrungen.

Tabelle 1-Bohrergebnisse von São Jorge 2025 im Prospektionsgebiet William South (Stand: 6. Januar 2026).

Name des Prospektgebiets Bohrlochnummer Intervall von (m) Intervall bis Probenlänge (m) Au-Gehalt (g/t)

(m)

William South SJRC-045-25 21 22 1 0,48

47 48 1 0,22

SJRC-046-25 12 16 4 1,78

einschließlich 13 14 1 5,03

einschließlich 14 15 1 1,19

24 25 1 0,19

49 51 2 0,13

SJRC-047-25 3 4 1 0,22

16 17 1 1,23

22 23 1 0,26

37 41 4 0,22

einschließlich 39 40 1 0,47

SJRC-048-25 13 25 12 2,38

einschließlich 16 17 1 4,86

einschließlich 17 18 1 22,08

28 29 1 0,27

31 32 1 0,15

39 40 1 0,19

SJRC-049-25 2 3 1 0,12

31 32 1 0,24

46 50 4 1,11

einschließlich 46 47 1 2,35

einschließlich 47 48 1 1,69

SJRC-050-25 45 46 1 0,12

48 49 1 0,11

SJRC-051-25 45 46 1 0,34

SJRC-052-25 2 4 2 0,21

SJRC-053-25 NSR

SJRC-054-25 0 2 2 0,15

5 6 1 0,20

6 7 1 0,72

9 10 1 0,14

12 13 1 0,32

SJRC-055-25 1 2 1 0,12

SJRC-056-25 bis SJRC-058-25 NSR

SJRC-059-25 29 31 2 0,20

32 33 1 0,16

SJRC-060-25 22 23 1 0,49

SJRC-061-25 10 12 2 0,15

37 38 1 0,12

SJRC-062-25 3 4 1 0,11

15 16 1 0,14

SJRC-063-25 18 19 1 0,70

21 22 1 0,15

SJRC-064-25 8 9 1 0,29

Hinweis: NSR: Kein signifikantes Ergebnis. Die tatsächliche Mächtigkeit der Mineralisierung wird auf etwa zwei Drittel der Bohrlochlänge geschätzt, wobei davon ausgegangen wird, dass es sich in erster Linie um eine steil abfallende, in Adern enthaltene Mineralisierung handelt, die von geneigten Bohrlöchern (-60° Neigung) durchschnitten wird. Untersuchungsergebnisse >1 g/t Au sind fett gedruckt; die in dieser Pressemitteilung hervorgehobenen Bohrlöcher sind schattiert dargestellt.

Tabelle 2- Koordinaten der Bohrlochkragen von São Jorge RC (Stand: 6. Januar 2026).

Bohrloch-nummer Ost Nordkoordinate Meter Höhe (m über dem Neigung Azimut (°) Tiefe (m) Status

Meter (UTM-Zone 21S) Meeresspiegel) (°)

(UTM-Zone 21S)

SJRC-001-25 653891 9282977 199,57 -60 180 40 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-002-25 653893 9282926 205,33 -60 180 30 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-003-25 654099 9282889 196,39 -60 180 25 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-004-25 654258 9282949 198,09 -60 180 30 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-005-25 653894 9282789 200,33 -60 360 25 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-006-25 654098 9282786 223,67 -60 360 30 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-007-25 654271 9282741 216,01 -60 360 25 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-008-25 653486 9283739 247,26 -60 360 15 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-009-25 653490 9283841 247,47 -60 360 21 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-010-25 653688 9283855 241,80 -60 360 25 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-011-25 653683 9283940 227,63 -60 360 30 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-012-25 653689 9284042 236,42 -60 360 25 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-013-25 653918 9283957 239,75 -60 360 30 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-014-25 653903 9284037 239,93 -60 360 25 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-015-25 653882 9284141 191,36 -60 360 25 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-016-25 652641 9282394 191,36 -60 150 30 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-016B-25 652641 9282394 190,07 -60 330 30 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-017-25 652698 9282469 192,36 -60 150 30 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-018-25 652728 9282565 190,55 -60 150 30 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-019-25 652559 9282342 189,39 -60 130 18 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-020-25 652486 9282288 187,20 -60 180 25 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-021-25 652387 9282150 188,78 -60 180 21 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-022-25 652301 9282197 189,17 -60 180 25 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-023-25 652223 9282137 226,90 -60 180 25 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-024-25 652129 9282110 188,33 -60 180 25 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-025-25 652028 9282132 190,07 -60 180 25 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-026-25 651930 9282116 186,76 -60 180 25 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-027-25 651827 9282125 186,81 -60 180 26 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-028-25 652802 9282206 192,68 -60 330 31 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-029-25 652736 9282180 190,47 -60 330 21 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-030-25 656200 9286496 219,02 -60 360 50 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-031-25 656201 9286520 217,62 -60 360 50 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-032-25 656200 9286545 216,43 -60 360 50 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-033-25 656236 9286543 216,62 -60 360 70 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-034-25 659993 9281950 227,79 -60 360 50 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-035-25 659917 9281909 230,39 -60 330 50 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-036-25 659900 9281940 229,68 -60 360 30 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-037-25 659789 9281849 230,76 -60 330 50 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-038-25 659693 9281802 229,05 -60 330 40 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-039-25 658549 9281097 236,21 -60 45 30 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-040-25 658596 9281155 231,24 -60 45 39 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-041-25 658647 9281203 227,16 -60 45 33 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-042-25 658724 9281148 223,86 -60 45 30 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-043-25 658670 9281098 231,37 -60 45 30 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-044-25 658616 9281042 234,90 -60 45 35 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-045-25 656030 9284637 215,05 -60 360 51 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-046-25 656018 9284612 215,71 -60 360 51 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-047-25 656018 9284587 216,19 -60 360 60 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-048-25 656015 9284560 216,31 -60 360 55 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-049-25 656018 9284534 216,82 -60 360 55 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-050-25 656014 9284511 216,55 -60 360 55 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-051-25 656017 9284485 216,10 -60 360 39 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-052-25 656792 9284197 216,70 -60 360 51 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-053-25 656790 9284228 216,22 -60 360 51 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-054-25 656794 9284247 215,94 -60 360 51 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-055-25 656790 9284268 215,62 -60 360 51 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-056-25 656789 9284298 215,15 -60 360 56 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-057-25 656542 9284235 220,65 -60 360 60 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-058-25 656542 9284213 221,22 -60 360 56 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-059-25 656543 9284189 221,65 -60 360 60 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-060-25 656543 9284165 222,68 -60 360 52 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-061-25 656645 9284382 216,44 -60 360 60 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-062-25 656642 9284363 216,13 -60 360 60 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-063-25 656640 9284338 216,70 -60 360 60 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-064-25 656641 9284311 217,90 -60 360 60 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-065-25 658608 9281169 230,00 -60 45 50 Ergebnisse stehen

noch

aus

SJRC-066-25 658574 9281140 232,00 -60 45 50 Ergebnisse stehen

noch

aus

SJRC-067-25 658580 9281223 228,00 -60 45 47 Ergebnisse stehen

noch

aus

SJRC-068-25 658551 9281196 231,00 -60 45 50 Ergebnisse stehen

noch

aus

SJRC-069-25 658524 9281179 231,00 -60 45 52 Ergebnisse stehen

noch

aus

SJRC-070-25 658479 9281207 231,00 -60 45 50 Ergebnisse stehen

noch

aus

SJRC-071-25 658465 9281183 233,00 -60 45 50 Ergebnisse stehen

noch

aus

SJRC-072-25 658520 9281236 228,00 -60 45 50 Ergebnisse stehen

noch

aus

SJRC-073-25 658553 9281257 226,00 -60 45 50 Ergebnisse stehen

noch

aus

SJRC-074-25 658494 9281306 217,00 -60 45 48 Ergebnisse stehen

noch

aus

SJRC-075-25 658480 9281274 238,00 -60 45 53 Ergebnisse stehen

noch

aus

SJRC-076-25 658440 9281261 222,00 -60 45 50 Ergebnisse stehen

noch

aus

SJRC-077-25 654253 9282981 212,00 -60 180 50 Ergebnisse stehen

noch

aus

SJRC-078-25 654251 9282936 200,00 -60 180 62,5 Ergebnisse stehen

noch

aus

SJRC-079-25 654279 9282974 210,00 -60 180 50 Ergebnisse stehen

noch

aus

SJRC-080-25 654292 9282945 206,00 -60 180 50 Ergebnisse stehen

noch

aus

SJRC-081-25 654189 9282919 206,00 -60 180 50 Ergebnisse stehen

noch

aus

SJRC-082-25 654188 9282945 211,00 -60 180 61,5 Ergebnisse stehen

noch

aus

SJRC-083-25 654188 9282976 220,00 -60 180 51 Ergebnisse stehen

noch

aus

Datenüberprüfung

Für die Bohrkernprobenahme wurden Proben aus dem NQ/HQ-Kern entnommen, indem der Bohrkern in zwei Hälften gesägt wurde. Eine Hälfte wurde zur Analyse an SGS Geosol Laboratórios Ltda. (SGS) in Brasilien geschickt, die andere Hälfte des Kerns wurde zur späteren Verwendung vor Ort aufbewahrt. Die Probenlängen im Bohrloch betrugen einheitlich 1,0 m. Für das Schneckenbohrprogramm wurden Proben in Abständen von 1 m entnommen, wobei das Material getrocknet, homogenisiert und vor Ort aufgeteilt wurde, um eine repräsentative Probe von 1 kg zu erhalten, die zur Analyse an SGS geschickt wurde. Das verbleibende Schneckenbohrprobenmaterial wird bis zum Erhalt der Laborergebnisse gelagert, und eine 1-kg-Duplikatsprobe wird im Archiv aufbewahrt. Für das RC-Bohrprogramm wurden Proben in Abständen von 1 m entnommen, wodurch etwa 25 kg Probenmaterial anfielen. Das Material wurde getrocknet, homogenisiert und vor Ort aufgeteilt, um eine repräsentative Probe von 1 kg zu erhalten, die zur Analyse an SGS geschickt wurde. Das restliche RC-Probenmaterial wird bis zum Erhalt der Laborergebnisse gelagert, und etwa 20 kg der Originalproben werden im Archiv aufbewahrt.

SGS ist ein zertifiziertes kommerzielles Labor mit Sitz in Vespasiano, Minas Gerais, Brasilien, und ist unabhängig von GoldMining. GoldMining hat ein Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm für die Probenahme und Analyse von Bohrkern- und Bohrproben eingeführt, einschließlich Duplikaten, mineralisierten Standards und Blindproben für jede Charge von 100 Proben. Die Goldanalysen werden nach der FAA505-Methode (Feuerprobe mit Atomabsorptionsanalyse von 50 Gramm Material) durchgeführt.

Qualifizierte Person

Paulo Pereira, P. Geo., Country Manager, Brasilien, von GoldMining, hat die Erstellung aller wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überwacht, überprüft und genehmigt. Herr Pereira ist auch eine qualifizierte Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101).

Weitere Informationen, einschließlich hochauflösender Abbildungen, sowie den technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report, São Jorge Project, Pará State, Brazil mit Gültigkeitsdatum 28. Januar 2025 finden Sie unter www.goldmining.com.

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt außerdem rund 21,5 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY), 9,9 Millionen Aktien von U.S. GoldMining Inc. (Nasdaq: USGO) und 19,1 Millionen Aktien von NevGold Corp. (TSXV: NAU). Weitere Informationen finden Sie unter www.goldmining.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Co-Vorsitzender, David Garofalo, Co-Vorsitzender

Alastair Still, Präsident und CEO

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Hinweis für Leser

Die technischen Angaben zu São Jorge wurden vom Unternehmen gemäß NI 43-101 erstellt. NI 43-101 ist eine Vorschrift der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden, die Standards für alle öffentlichen Bekanntmachungen eines Emittenten zu wissenschaftlichen und technischen Informationen über Mineralprojekte festlegt. Diese Standards unterscheiden sich von den Anforderungen der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC), und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von inländischen US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungspflichten der SEC unterliegen.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zukunftsgerichtete Aussagen), die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den darin ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich um alle Aussagen außer Aussagen über historische Fakten handelt, umfassen unter anderem Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt, laufende Explorationsprogramme und andere erwartete zukünftige Arbeitsprogramme in diesem Zusammenhang und enthalten häufig Wörter wie voraussichtlich, beabsichtigen, planen, werden, würden, schätzen, erwarten, glauben, potenziell und Variationen solcher Begriffe. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist, die sich als unrichtig erweisen können. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen verbundenen Risiken, schwankende Metallpreise, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit staatlichen und umweltrechtlichen Vorschriften, sozialen Fragen, Genehmigungen und Lizenzen, die Unfähigkeit, Arbeitsprogramme wie erwartet abzuschließen, die Möglichkeit, dass sich die Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt aufgrund weiterer Planungen oder aus anderen Gründen ändern, sowie Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel. Diese und andere Risiken, einschließlich derjenigen, die in GoldMining's jüngstem Jahresinformationsformular und anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt sind, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich davon abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Erstellung solcher zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, als zutreffend erweisen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82369

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82369&tr=1

