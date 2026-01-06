IRW-News: Rio Silver Inc.: Rio Silver berichtet über hochgradiges Silber mit bis zu 6,26 g/t Au und 991 g/t Ag (28,9 oz/t) über 0,70 m bei Maria Norte und entwickelt einen klaren kurzfristigen Entwicklungspfad in Peru

IRW-PRESS: Rio Silver Inc.: Rio Silver berichtet über hochgradiges Silber mit bis zu 6,26 g/t Au und 991 g/t Ag (28,9 oz/t) über 0,70 m bei Maria Norte und entwickelt einen klaren kurzfristigen Entwicklungspfad in Peru

Arbeiten gemäß NI 43-101 bestätigen hochgradiges epithermales Silbersystem, günstige Metallurgie, bestehende Infrastruktur und starkes Engagement der Community in der Region Huachocolpa

Vancouver, British Columbia - 6. Januar 2026 / IRW-Press / Rio Silver Inc. (TSX-V: RYO | OTC: RYOOF) (Rio Silver oder das Unternehmen) freut sich, nach dem Abschluss der jüngsten technischen Arbeiten und Aktivitäten am Standort gemäß National Instrument 43-101 ein Update hinsichtlich seines Gold-Silber-Blei-Zink-Projekts Maria Norte im Zentrum von Peru bekannt zu geben. Die Ergebnisse bestätigen das Vorkommen einer hochgradigen Silbermineralisierung, günstige geologische und metallurgische Eigenschaften sowie einen klaren Pfad zur kurzfristigen Erschließung in einer der produktivsten Silberregionen Perus.

010626RioSilver_DE_Prcom.001

Abbildung 1: Silberprojekt Maria Norte - Standorte der Verifizierungsprobenahmen gemäß NI 43-101

Karte mit den Konzessionsgrenzen und den Standorten der Verifizierungsprobenahmen an der Oberfläche des hochgradigen Silberprojekts Maria Norte von Rio Silver im Zentrum von Peru.

Hochgradiges Silber durch Verifizierungsprobenahmen bestätigt

Im Rahmen der unabhängigen Überprüfung gemäß National Instrument 43-101 wurden im Juni 2025 während einer Standortbesichtigung auf dem Projekt Maria Norte Verifizierungsprobenahmen von James A. McCrea, P.Geo., dem unabhängigen Verfasser des technischen Berichts gemäß NI 43-101, durchgeführt. Der Schwerpunkt der Probenahmen lag auf Erzgangausbissen an der Oberfläche sowie auf historischem Haldematerial und ergab hochgradige Silberwerte, einschließlich:

- 869 g/t Silber mit damit einhergehendem Blei und Zink von einer 0,5-m-Erzgang-Schlitzprobe an der Oberfläche;

- 991 g/t Silber von einer 0,7-m-Erzgang-Schlitzprobe an der Oberfläche;

- 396 g/t Silber von einer Schürfprobe einer historischen Halde.

010626RioSilver_DE_Prcom.002

Tabelle 1: Ergebnisse der Verifizierungsprobenahmen bei Maria Norte (NI 43-101)*

* Die Verifizierungsprobenahmen ergaben Silberwerte zwischen 396 g/t Ag und 991 g/t Ag, mit damit einhergehenden Blei-, Zink- und lokalen Goldwerten. Diese Ergebnisse bestätigen das Vorkommen einer hochgradigen Silbermineralisierung an der Oberfläche, was mit den historischen Probenahmen früherer Betreiber übereinstimmt und charakteristisch für die epithermalen Erzgangsysteme mit geringer Sulfidation in der Region Huachocolpa ist.

Insgesamt wurden vier Verifizierungsproben entnommen, bestehend aus drei Splitterproben von Erzgangausbissen an der Oberfläche und einer Schürfprobe von einer historischen Halde, wobei die Splitterproben eine Mächtigkeit von etwa 0,4 m bis 0,7 m aufwiesen. Alle Proben wurden vor Ort in Beutel verpackt, beschriftet und mit Einweg-Sicherheitsbändern versiegelt, vom Verfasser nach Lima (Peru) transportiert und von Centimin S.A., einem gemäß ISO 9001 zertifizierten Labor in der Gemeinde Santiago de Surco in Lima, analysiert.

Angesichts der begrenzten Anzahl der entnommenen Proben, die der Autor für die Explorationsphase des Projekts als angemessen erachtete, wurden keine zusätzlichen Qualitätskontrollproben (Leer-, Standard- oder Doppelproben) hinzugefügt. James A. McCrea, P.Geo., kam zu dem Schluss, dass die Probenahmeverfahren, die Handhabung der Proben, die Aufbereitung sowie die Analyseverfahren für die Datenüberprüfung angemessen sind und dass die Ergebnisse repräsentativ für die an der Oberfläche von Maria Norte beobachtete Mineralisierung sind.

Kommentar des CEO

Die Bestätigung von hochgradigem Silber bei Maria Norte verdeutlicht, was uns ursprünglich an diesem Projekt gereizt hat, sagte Chris Verrico, President und Chief Executive Officer von Rio Silver. Dies sind gute Gehalte in einer Region, die für ihre langlebige Silberproduktion bekannt ist, und während unser Team die Arbeiten vor Ort fortsetzt, sehen wir vielversprechende geologische Hinweise, die darauf schließen lassen, dass sich das System über das zurzeit freigelegte Gebiet hinaus erstrecken könnte. In Kombination mit der bestehenden Infrastruktur, den günstigen metallurgischen Eigenschaften und dem starken Engagement der Community sind wir davon überzeugt, dass Maria Norte eine vielversprechende Möglichkeit darstellt, die Erschließung voranzutreiben und gleichzeitig weiteres Potenzial zu erschließen.

Bewährtes geologisches Umfeld in einem renommierten Silbergebiet

Maria Norte liegt im polymetallischen Gürtel aus dem Miozän im Zentrum von Peru - in einer Region, in der seit Jahrzehnten Silber von strukturell begrenzten epithermalen Erzgangsystemen abgebaut wird. Die Mineralisierung bei Maria Norte kommt in Quarz-Sulfid-Erzgängen und Brekzien vor, die eine silberdominierte Mineralisierung mit damit einhergehenden Blei-, Zink- und lokalen Goldwerten beherbergen.

Kartierungen und strukturelle Interpretationen weisen darauf hin, dass die Mineralisierung von einem klar definierten Erzgangkorridor mit günstiger Geometrie für die Beständigkeit entlang des Streichens und in der Tiefe begrenzt wird. Dieses geologische Umfeld spiegelt andere produktive Betriebe in diesem Gebiet wider und unterstützt die entwicklungsorientierte Explorationsstrategie des Unternehmens.

Infrastruktur, Metallurgie und Erschließungsbereitschaft

Historische metallurgische Testarbeiten, die vom Unternehmen überprüft wurden, weisen darauf hin, dass die Mineralisierung bei Maria Norte auf konventionelle Flotationsverfahren anspricht. In Kombination mit dem Standort des Projekts in einem etablierten Bergbaugebiet unterstützt dies einen Erschließungsansatz, der Effizienz und Kapitaldisziplin in den Vordergrund stellt.

Die wesentlichen Vorteile von Maria Norte beinhalten:

- Günstige Metallurgie: Historische Testarbeiten weisen auf eine Eignung für konventionelle Flotationsverfahren hin.

- Etablierte Infrastruktur: Die Zufahrtsstraße und die Verarbeitungseinrichtungen sind etwa 11 km vom Projekt entfernt.

- Geringere Kapitalintensität: Die Nähe zu bestehenden Mühlen bietet Potenzial, den Kapitalbedarf im Vorfeld zu senken, die Erschließungszeiten zu verkürzen und die Umweltkosten in Zusammenhang mit dem Mühlenbetrieb zu reduzieren.

- Erfahrenes Bergbaugebiet: Maria Norte befindet sich in einer der am längsten produzierenden Silberregionen Perus, die über eine etablierte, unterstützende Bergbaukultur und erfahrene lokale Arbeitskräfte verfügt.

Nach der kürzlich erfolgten Genehmigung des Erwerbs von Maria Norte hat Rio Silver die Aktivitäten am Standort vorangetrieben, einschließlich der Planung des Zugangs zum Standort, der Bewertung der Infrastruktur sowie der ersten Vorbereitungen für die Genehmigungen. Parallel dazu setzt das Unternehmen seine konstruktive Zusammenarbeit mit Oberhäuptern der lokalen Communitys fort und baut dabei auf einer Grundlage der Kooperation in einer der etabliertesten und bergbaufreundlichsten Bergbauregionen Perus auf.

Positioniert für kurzfristige Erschließung

Der Schwerpunkt der Strategie von Rio Silver in Maria Norte liegt auf der Erschließung zugänglicher, hochgradiger Mineralisierungen durch eine stufenweise Erschließung, während die Exploration zur Erweiterung des bekannten Systems fortgesetzt wird. Gemäß dem etablierten Explorations- und Abbaurahmen von Peru können die Erschließungsaktivitäten parallel zur Exploration fortgesetzt werden, sodass das Unternehmen das Projekt effizient und verantwortungsbewusst weiterentwickeln kann.

Das Management ist davon überzeugt, dass die Kombination aus verifiziertem hochgradigem Silber, nahegelegenen Verarbeitungskapazitäten und einem erfahrenen Team im Land die kurzfristige Erschließung fest in den strategischen Horizont des Unternehmens einbindet, was jedoch dem kontinuierlichen technischen Erfolg und der Erteilung der Genehmigungen unterliegt.

Nächste Schritte

- Vorausplanung der Erschließung bei Maria Norte: Fortsetzung der Standortvorbereitungsarbeiten, Infrastrukturbewertungen und Genehmigungsverfahren zur Unterstützung des stufenweisen Untertagezugangs, um zugängliche hochgradige Silbermineralisierungen zu erschließen

- Erweiterung des geologischen Verständnisses des Systems: Abschluss detaillierter Kartierungen, Schlitzprobennahmen und geophysikalischer Untersuchungen zur Verfeinerung vorrangiger Ziele sowie zur Bewertung der Beständigkeit entlang des Streichens und in der Tiefe innerhalb des bekannten Erzgangkorridors

- Fortschritte bei der Einbindung der Community und der Interessenvertreter: Aufrechterhaltung eines aktiven Dialogs mit lokalen Communitys und Interessenvertretern, um Zugangsvereinbarungen zu finalisieren und eine verantwortungsvolle Entwicklung mit Fortdauer der Arbeitsprogramme zu unterstützen

- Parallele metallurgische Arbeiten bei Santa Rita: Weiterentwicklung laufender metallurgischer Testarbeiten, um die Eigenschaften der Mineralverarbeitung besser zu verstehen, während die technischen Bewertungen und die Projektintegration fortgesetzt werden

Warum dies für Investoren wichtig ist

Da die globalen Silbermärkte weiterhin einem strukturellen Nachfrageüberhang ausgesetzt sind, sind Projekte, die die Erschließung von hochgradigem Silber vorantreiben können, rar. Maria Norte besticht durch seine verifizierten Gehalte, sein Umfeld in einer größeren Region, die Nähe zu aktiven Mühlen und seine disziplinierte Erschließungsstrategie. Da wesentliche technische Meilensteine erreicht wurden und die Aktivitäten vor Ort voranschreiten, ist Rio Silver davon überzeugt, sich in einer günstigen Position zu befinden, um im Zuge des Silberzyklus kontinuierliche Fortschritte und Wertschöpfungen für alle Interessenvertreter zu erzielen.

Datenüberprüfung und qualifizierte Sachverständige

Die Verifizierungsproben des Autors wurden an die Labore von Centimin S.A. in der Gemeinde Santiago de Surco in Lima geschickt. Die Proben wurden unter Aufsicht des Autors vor Ort entnommen, und zwar als Splitterproben aus Aderaufschlüssen und als Stichprobe aus einer Abraumhalde; die Proben wurden zum Zeitpunkt der Entnahme in Beutel verpackt, beschriftet und mit Einwegverschlüssen versiegelt. Die Proben wurden vom Autor vom Projektstandort nach Lima und dann zu Centimin S.A. in Lima zur endgültigen Aufbereitung transportiert. Certimin erfüllt die Normen ISO 9001 und OHSAS 18001 und ist eine vollständig anerkannte und zertifizierte Einrichtung. Die Standorte der Proben wurden im technischen Bericht NI 43-101 über Maria Norte Au-Ag-Pb-Zn des unabhängigen Geologen James McCrea P.Geo beschrieben, der am 16. Dezember 2025 bei Sedarplus eingereicht wurde.

Die historischen metallurgischen Arbeiten und deren Ergebnisse sind auch im NI 43-101-konformen Bericht von Herrn McCrea wie folgt zusammengefasst: Drei metallurgische Proben aus den Erzgängen Maria Norte, die zuvor von Buenaventura abgebaut worden waren, wurden an Procesmin Ingenieros S.R.L. in Caraz, Ancash, geschickt. Das Hauptziel der Testarbeiten bestand darin, zwei Proben zu entnehmen, um metallurgische Tests der Mineralisierung in den von Buenaventura abgebauten Erzgängen durchzuführen, sowie eine Probe für vorläufige metallurgische Tests eines Erzganges in der Konzession Plata 33, wo ein weiterer Erzgang mit früheren Abbauarbeiten beprobt wurde. Alle Proben wurden an ein Labor in Caraz geschickt, um die Reaktion der Proben auf die Konzentration durch Schaumflotation zu bestimmen.

Jeffrey Reeder, P.Geo., ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Reeder ist Berater des Unternehmens und im Sinne von NI 43-101 nicht unabhängig.

Über Rio Silver Inc.

Rio Silver Inc. (TSX-V: RYO | OTC: RYOOF) ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, das in Peru, dem zweitgrößten Silberproduzenten der Welt, hochgradige silberdominante Projekte entwickelt. Das Unternehmen konzentriert sich auf kurzfristige Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich bewährter Mineralgürtel und wird von einem erfahrenen technischen und operativen Team mit umfassender Erfahrung in der peruanischen Geologie, im Untertagebau und in der Exploration großflächiger Gebiete unterstützt. Mit einer klaren Entwicklungsstrategie und einem wachsenden Portfolio an sehr vielversprechenden Silberprojekten schafft sich Rio Silver die Grundlage, um zu einem der nächsten aufstrebenden Silberproduzenten Perus zu avancieren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.riosilverinc.com.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON RIO SILVER INC.

Chris Verrico

Direktor, President und Chief Executive Officer

Um mehr zu erfahren oder direkt mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten, wenden Sie sich bitte an:

Christopher Verrico, President und CEO

Tel: (604) 762-4448

E-Mail: chris.verrico@riosilverinc.com

Website: www.riosilverinc.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen und Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen und umfassen unter anderem Aussagen zu den geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten des Unternehmens im Maria Norte-Projekt, den erwarteten Zeitplänen für behördliche Genehmigungen, zukünftigen Arbeitsprogrammen, der Zusammenarbeit mit lokalen Interessengruppen, geologischen Interpretationen und der Fähigkeit des Unternehmens, seine Vermögenswerte in Richtung einer potenziellen Erschließung voranzubringen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem operative Risiken, regulatorische Risiken, geologische Unsicherheiten, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, gesellschaftliche und soziale Risiken, Schwankungen der Rohstoffpreise und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen. Weitere Risiken sind in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Rio Silver verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82372

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82372&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA76721A1131

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.