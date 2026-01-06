IRW-News: Tokenwell Platforms Inc. : Tokenwell veröffentlicht umfassend neu gestaltete App mit Multi-Chain-Wallet-Tracking und Echtzeit-Benachrichtigungen

IRW-PRESS: Tokenwell Platforms Inc. : Tokenwell veröffentlicht umfassend neu gestaltete App mit Multi-Chain-Wallet-Tracking und Echtzeit-Benachrichtigungen

Verbesserte UI/UX, dezentrale Wallet-Transparenz und erweiterte Benachrichtigungen bieten Krypto-Anlegern einheitliche Portfoliotransparenz.

Toronto, ON / 6. Januar 2026 / IRW-Press / Tokenwell Platforms Inc. (CSE: TWEL) (OTCQB: TWELF) (FWB: Y920) (Tokenwell oder das Unternehmen) gab heute die Veröffentlichung eines umfangreichen Updates für seine Tokenwell-App bekannt, das eine Neugestaltung der Benutzeroberfläche, dezentrales Wallet-Tracking und ein neues Preisalarm- und Benachrichtigungssystem umfasst, um die Sichtbarkeit und das Transparenz des Portfolios bei Krypto-Investoren zu verbessern.

Visuelle Neugestaltung

Die neueste Version der Tokenwell-App wartet mit einer überarbeiteten Benutzeroberfläche auf, die für eine verbesserte Navigation, Übersichtlichkeit und Reaktionsfähigkeit sorgt. Die Neugestaltung umfasst moderne Layouts, optimierte Arbeitsabläufe und eine verbesserte Leistung auf sämtlichen unterstützten Geräten. Diese Verbesserungen basieren auf umfangreichen Rückmeldungen von Nutzern, die seit dem Start der Plattform in den USA im Oktober 2025 gesammelt wurden.

Dezentrales Wallet-Tracking

Mit der Tokenwell-App können Nutzer nun Ethereum- und EVM-Wallets (z.B. BNB Chain, Polygon, Base) direkt in der App über eine schreibgeschützte Integration hinzufügen und verfolgen. Mit dieser Funktion können Nutzer ihre dezentralen Bestände zusammen mit ihren zentralisierten börsennotierten Vermögenswerten über ein einziges Dashboard überwachen und erhalten so einen einheitlichen Überblick über ihr gesamtes Krypto-Engagement, ohne dass eine Übertragung der Vermögenswerte oder Verwahrung erforderlich ist.

Preisalarme und erweiterte Benachrichtigungen

Die Tokenwell-App verfügt nun über anpassbare Preisalarme und ein umfassendes Benachrichtigungssystem, damit Nutzer über Marktbewegungen und Portfolioaktivitäten auf dem Laufenden bleiben. Nutzer können Benachrichtigungen für wichtige Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und andere unterstützte Vermögenswerte einrichten, ohne dass eine Verbindung zu einer Börse erforderlich ist.

Zu den Benachrichtigungsoptionen gehören feste Kursziele und prozentuale Kursbewegungen, wobei mehrere Benachrichtigungen pro Vermögenswert möglich sind. Das Update erweitert auch die Portfoliobenachrichtigungen, insbesondere im Zusammenhang mit Rebalancing-Aktivitäten. Nutzer erhalten nun detaillierte E-Mail-Benachrichtigungen, die erfolgreiche Aufträge bestätigen, sowie sofortige Benachrichtigungen, wenn Ausführungsfehler auftreten. Alle Benachrichtigungen sind über einen dedizierten In-App-Benachrichtigungsbereich abrufbar und bilden damit ein zentrales Aktivitätsprotokoll zur laufenden Nachverfolgung.

Wichtige Highlights des App-Updates

- Komplett überarbeitete Benutzeroberfläche mit verbesserter Navigation und Leistung

- Dezentrales Wallet-Tracking für Ethereum- und EVM-Wallets

- Einheitliche Portfolioansicht, die zentralisierte und dezentrale Bestände kombiniert

- Verbessertes Management von Börsenanbindungen

- Anpassbare Preisbenachrichtigungen mit festen oder prozentualen Schwellenwerten

- Erweiterte E-Mail- und In-App-Benachrichtigungen zu Portfolio- und Rebalancing-Aktivitäten

- Verschiedene Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen

Dieses Update stellt einen bedeutenden Fortschritt für unsere Nutzer dar, was die Verfolgung und Verwaltung ihres Krypto-Portfolios angeht, so Timothy Burgess, CFA, Chief Executive Officer von Tokenwell. Durch die Integration von professionellem Basket-Management, dezentraler Wallet-Transparenz und Echtzeit-Benachrichtigungen bieten wir unseren Nutzern einen transparenten und konsolidierten Überblick über ihre Kryptowährungspositionen an einem einzigen Ort.

Das Update ist nun im Apple App Store und im Google Play Store verfügbar.

Produkt-Roadmap

Im Rahmen seiner kurzfristigen Produkt-Roadmap plant Tokenwell, Mitte Januar 2026 ein Community Access Program einzuführen. Dieses Programm soll es zugelassenen Botschaftern und Community-Partnern ermöglichen, sich am Produktmarketing von Tokenwell zu beteiligen, indem sie ihre Communities mit der Tokenwell-App bekannt machen und so das kontinuierliche Wachstum der Nutzerzahlen und das Engagement der Community unterstützen. Das Unternehmen wird in zukünftigen Pressemitteilungen weitere Informationen zu diesem Programm bekannt geben.

Tokenwell beabsichtigt außerdem, Anfang Januar 2026 die Unterstützung der Euro-Währung einzuführen, sodass Nutzer ihre Portfoliobestände in der Tokenwell-App in Euro anzeigen können.

Weitere Produkt-Updates werden voraussichtlich schrittweise eingeführt, wenn Tokenwell sich seiner nächsten großen App-Veröffentlichung nähert, die derzeit für Anfang Februar 2026 geplant ist.

Ausgabe von RSUs

Tokenwell freut sich ferner bekannt zu geben, dass es einem Berater mit Wirkung zum 15. Dezember 2025 im Rahmen des Omnibus Equity Incentive Plan des Unternehmens 250.000 Restricted Share Units (RSUs) gewährt hat. Jede RSU berechtigt den Inhaber zum Erhalt einer Stammaktie des Unternehmens bei Unverfallbarkeit, was sechs Monate nach dem Gewährungsdatum erfolgt. Die Ausgabe von RSUs unterliegt allen erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange.

Beauftragung von ZH Media

Das Unternehmen teilt überdies mit, dass es Zach Humphries von ZH Media (Adresse: 110 N. State Street, Girard, Ohio 44420) mit der Erbringung von produktbezogenen digitalen Dienstleistungen im Bereich Marketing und Content-Erstellung (die Dienstleistungen) beauftragt hat.

Die Beauftragung begann am oder um den 6. Januar 2026 für eine anfängliche Laufzeit von einem Monat, mit der Option, sie im gegenseitigen Einvernehmen auf monatlicher Basis fortzusetzen. Die Dienstleistungen umfassen die Integration von Inhalten und Werbeaktivitäten auf digitalen Plattformen, die darauf abzielen, den Bekanntheitsgrad der Tokenwell-App zu steigern.

Das Unternehmen zahlt für die Dienstleistungen einen Betrag von 3.500 USD in bar. Es werden keine Wertpapiere als Vergütung ausgegeben. Nach Kenntnis des Unternehmens halten weder ZH Media noch sein Geschäftsführer Wertpapiere des Unternehmens, und die Parteien gelten als voneinander unabhängig.

Für das Unternehmen

~Timothy Burgess~

Timothy J. Burgess

CEO und Direktor

Über Tokenwell Platforms Inc. (CSE: TWEL) (OTCQB: TWELF) (FWB: Y920)

Tokenwell ist eine börsennotierte, hochmoderne Kryptowährungs-Plattform, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, digitale Assets für Nutzer in aller Welt zugänglich, sicher und effizient zu machen. Tokenwell legt den Fokus auf Innovation und nutzerzentriertes Design und ermächtigt Einzelpersonen und Unternehmen, sich selbstbewusst und vertrauensvoll an der Krypto-Wirtschaft zu beteiligen. Für weitere Informationen über Tokenwell, seine bevorstehenden Markteinführungen sowie Produktvorteile und -features werden Krypto-Nutzer auf die Website www.tokenwell.io verwiesen. Laden Sie die Tokenwell-App auf iOS oder Android herunter. Potenziellen Anlegern empfehlen wir, www.tokenwell.com zu besuchen. Alle weiteren Interessierten laden wir ein, uns auf LinkedIn, X & Discord zu folgen bzw. sich für unseren News Alert zu registrieren und so kostenlos und zeitnah über Neuigkeiten aus dem Unternehmen informiert zu werden.

Nähere Informationen

Tokenwell Platforms Inc.

E-Mail: info@tokenwell.com

Web: https://tokenwell.com (Investoren)

Web: https://tokenwell.io (Produkte & Dienstleistungen)

Haftungsausschluss zu Tokenwell - Tokenwell Platforms Inc. ist kein Anlageberater oder Berater für den Rohstoffhandel. Tokenwell gibt keine Empfehlungen hinsichtlich der Zweckmäßigkeit von Investitionen in Verbindung mit seinen Produkten ab. Die Vermögenswerte verbleiben auf den eigenen Handelsplattformen der Nutzer. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter tokenwell.com nachzulesen.

Zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Sätze, die Wörter wie glauben, anstreben, beabsichtigen, planen, können, erwarten, sollten, könnten, voraussehen, schätzen, vorhersagen, prognostizieren oder deren Verneinungen bzw. andere ähnliche Ausdrücke mit zukunftsgerichteter oder vorausschauender Bedeutung enthalten, sollten generell als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden und umfassen, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen zu der Entwicklung eines neues Krypto-Basket-Tools, zukünftigen Ereignissen oder Betriebsleistungen, Geschäftsstrategien und potenziellen Marktchancen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus unsicher sind und Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem unsere Fähigkeit, unsere Entwicklung fortzusetzen, unsere Bemühungen, unser Geschäft und unsere Geschäftstätigkeit auszubauen, die damit verbundenen Kosten oder Aufwendungen, der Wettbewerb in unserer Branche und die sich weiterentwickelnden Regeln und Vorschriften, die für digitale Vermögenswerte und unsere Branche gelten. Sie sollten sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die CSE und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder sonstige Aufsichtsbehörde hat die Informationen hierin genehmigt oder abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.









