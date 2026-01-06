Jeder vierte Haushalt in Deutschland hat ein Fitnessgerät

Berlin, 06. Jan (Reuters) - Ob Ergometer, Laufband oder Crosstrainer: Mehr als jeder vierte Haushalt in Deutschland besitzt zumindest ein Fitnessgerät - vor allem Gutverdiener und Paare ohne ⁠Kinder.

Rund 12,9 Millionen ‍Heimtrainer gab es im Jahr 2023 im privaten Umfeld, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Diese verteilten sich auf 10,5 ‌Millionen Haushalte. Damit besaß gut jeder vierte Haushalt (25,6 Prozent) in Deutschland mindestens ein Fitnessgerät. Zum Vergleich: Fünf ‍Jahre zuvor lag der Anteil mit 23,3 Prozent noch etwas niedriger.

"Das Einkommen spielt eine Rolle dabei, ob zu Hause ein Fitnessgerät vorhanden ist", fanden die Statistiker bei ihrer Einkommens- und Verbrauchsstichprobe heraus. Diejenigen mit einem höheren Nettoeinkommen besaßen demnach häufiger mindestens eines dieser Geräte: Bei 5000 Euro oder ‍mehr monatlich waren es mehr als ein ⁠Drittel (35,8 Prozent). Mit einem Einkommen unter 1300 Euro besaßen 12,3 Prozent der Haushalte mindestens ein Fitnessgerät.

"Die Ausstattung mit Ergometer, Laufband und Co. unterscheidet sich auch je nach ‍Haushaltstyp", hieß es zudem. Gut jeder dritte Paarhaushalt ohne Kinder (33,5 Prozent) besaß eines oder mehrere Fitnessgeräte. Bei denen ⁠mit Kindern traf dies auf gut jeden vierten zu (27,6 Prozent). Bei Alleinlebenden stand nur bei knapp jedem Fünften (18,1 Prozent) mindestens ein Fitnessgerät.

Ob mit dem Heimtrainer, beim Joggen, Fußballspielen oder im Fitnessstudio: Die Menschen ‍ab zehn Jahren verbringen durchschnittlich 34 ‌Minuten pro Tag mit Sport, wie die Zeitverwendungserhebung 2022 zeigt. Männer machen durchschnittlich etwas mehr Sport als Frauen: Während Männer und Jungen durchschnittlich 36 Minuten am Tag sportlich aktiv waren, verbrachten Frauen und Mädchen 33 Minuten des Tages mit Sport.

Anlass für die Veröffentlichung der Statistik ist der Jahreswechsel. "Gute Vorsätze für das neue Jahr lauten häufig: mehr Bewegung und mehr Sport treiben", betonten die Statistiker. "Hilfreich bei der Umsetzung dieser sportlichen Vorsätze kann es sein, ⁠wenn zu Hause ein Ergometer, ein Laufband oder ein Crosstrainer steht."

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‍unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)