Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung

Mobimo platziert Green Bond über CHF 155 Mio.



06.01.2026 / 18:00 CET/CEST





Medienmitteilung

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED KINGDOM

Mobimo platziert Green Bond über CHF 155 Mio.

Luzern, 6. Januar 2026 – Die Mobimo Holding AG hat heute erfolgreich einen weiteren Green Bond im Umfang von CHF 155 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die festverzinsliche Anleihe hat einen Coupon von 1,35% und eine Laufzeit von 8,2 Jahren mit einer Endfälligkeit am 30. März 2034. Die Liberierung erfolgt am 30. Januar 2026. Die Raiffeisen Schweiz, UBS Investment Bank sowie die Zürcher Kantonalbank fungierten als Joint Lead Managers der Transaktion. Der Handel der Anleihe an der SIX Swiss Exchange ist für den 28. Januar 2026 beantragt.

Der neue Green Bond wurde erstmals unter dem neuen Green Financing Framework von Mobimo ausgegeben. Das im Dezember 2025 publizierte Framework regelt die Mittelverwendung der Emissionserlöse. Moody’s Ratings hat in einer Second Party Opinion die Übereinstimmung mit den Green Bond Principles (GBP) 2025 der International Capital Market Association (ICMA) und den Green Loan Principles (GLP) 2025 der Loan Market Association bestätigt und dem Framework einen hohen Beitrag zur Nachhaltigkeit attestiert. Die entsprechenden Dokumente sind über die Website von Mobimo zugänglich: https://www.mobimo.ch/de/ueber-uns/green-bonds.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Stefan Feller, Head of Investor Relations

ir@mobimo.ch

+41 44 397 11 97

Kontakt für Analysten und Investoren:Stefan Feller, Head of Investor Relations+41 44 397 11 97

Anthony Welbergen, Head of Corporate Communication

medien@mobimo.ch

+41 44 397 11 86 Kontakt für Medien:Anthony Welbergen, Head of Corporate Communication+41 44 397 11 86

Über Mobimo:

Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 4 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG (www.mobimo.ch) zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 170 Mitarbeitende.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA erteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen US-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Diese Obligationenanleihe wird ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Diese Medienmitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Sie gilt weder als Prospekt im Sinne von Art. 35 FIDLEG noch im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange.

Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2255504 06.01.2026 CET/CEST