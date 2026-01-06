Nach Angriff auf Stromnetz: Bundesanwaltschaft ermittelt
dpa-AFX · Uhr
KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Brandanschlag auf die Stromversorgung in Teilen Berlins hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Das teilte die Karlsruher Behörde am Abend mit./jml/DP/nas
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Ein Marktführer im Staatsauftrag – und warum der jüngste Kursrückgang Chancen eröffnetheute, 17:24 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Eine neue Butterberg-Politik würde Anlagechancen in Europa eröffnen03. Jan. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße