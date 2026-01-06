Nach Angriff auf Stromnetz: Bundesanwaltschaft ermittelt

Infrastruktur
KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Brandanschlag auf die Stromversorgung in Teilen Berlins hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Das teilte die Karlsruher Behörde am Abend mit./jml/DP/nas

