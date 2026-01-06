Niederlande: Wintereinbruch sorgt weiter für Flug- und Zugausfälle

Amsterdam, 06. Jan (Reuters) - In den Niederlanden hat der Wintereinbruch auch ⁠am Dienstag ‍den Flug- und Zugverkehr teilweise lahmgelegt.

Die niederländische Bahngesellschaft ‌NS teilte mit, dass wegen Problemen durch ‍Schnee und frostige Temperaturen bis mindestens 10.00 Uhr MEZ keine Züge verkehren könnten. Am Amsterdamer Flughafen Schiphol strich ‍die Airline KLM ⁠mindestens 300 Flüge. Schnee und Eis beeinträchtigten damit den Flugverkehr ‍an einem der wichtigsten europäischen Drehkreuze den fünften ⁠Tag in Folge. Erst am Montag waren an dem Flughafen rund 700 Flüge ‍ausgefallen ‌und der Fern- und Nahverkehr der Bahn teilweise zum Erliegen gekommen.

