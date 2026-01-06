Original-Research: Bertrandt AG (von Montega AG): Kaufen

Uhr
Original-Research: Bertrandt AG - von Montega AG

06.01.2026 / 14:07 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu Bertrandt AG

     Unternehmen:               Bertrandt AG
     ISIN:                      DE0005232805

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      06.01.2026
     Kursziel:                  26,00 EUR (zuvor: 24,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

FY24/25: Schwaches Branchenumfeld resultiert in deutlichem Top Line-Rückgang
- Ausblick auf 25/26 optimistischer

Bertrandt hat im Dezember den Bericht für das Geschäftsjahr 2024/25
veröffentlicht, der aufgrund der Zurückhaltung der OEMs bei
Projektentscheidungen von einer deutlich gesunkenen Auslastung geprägt war.
Gleichzeitig konnte das Unternehmen die Kostenbasis signifikant verbessern
und dürfte neben einem positiven operativen Ergebnis eine Rückkehr zu Top
Line-Wachstum im zweiten Halbjahr zeigen.

Prozentual zweistelliger Umsatzrückgang: Das Geschäftsjahr 2024/25 stand im
Zeichen eines herausfordernden globalen Umfelds für die Automobilindustrie.
Anhaltende Unsicherheiten, handelspolitische Spannungen sowie
OEM-spezifische Problemlagen führten zu Gewinnwarnungen und kurzfristigen
Kostensenkungsprogrammen bei mehreren Kunden. In der Folge wurden
Entwicklungsprojekte verzögert, was die zu Jahresbeginn erwartete Belebung
der Projektvergaben in H2 ausbremste. Für Bertrandt resultierte dies in
einem Umsatzrückgang von 17,6% yoy aufgrund der niedrigen
Kapazitätsauslastung insbesondere im Heimatmarkt Deutschland und in
Frankreich. Positiv hervorzuheben ist jedoch die robuste Entwicklung
außerhalb des klassischen Automotive-Geschäfts, wobei der Defence-Bereich
ein deutliches Wachstum verzeichnete und die Kundenbasis spürbar ausweiten
konnte. Da sich der Markt für Entwicklungsdienstleistungen in diesem Bereich
noch in einem frühen Stadium befindet, sehen wir hier strukturelle
Wachstumspotenziale für die kommenden Jahre.

Bottom Line von Sondereffekten belastet: Auf der Ergebnisseite konnte
Bertrandt zwar im Schlussquartal zu einem positiven EBIT zurückkehren,
gleichzeitig stand für das Gesamtjahr jedoch ein nicht zufriedenstellendes
operatives Ergebnis von -35,5 Mio. EUR zu Buche. Dieses war jedoch von
mehreren Sondereffekten, u.a. für Restrukturierungen (15,6 Mio. EUR) und
Portfoliomaßnahmen (10,7 Mio. EUR), negativ beeinflusst, ohne die das EBIT
nahezu den Break-Even-Punkt erreicht hätte. Darin zeigt sich auch der Erfolg
des abgeschlossenen Fit-for-Future-Programms. Mit Kosteneinsparungen von
rund 90 Mio. EUR jährlich ab dem laufenden Geschäftsjahr wurde die
Kostenbasis sowie der Break-Even-Umsatz des Geschäftsmodells signifikant
gesenkt. Diese Maßnahmen bilden eine solide Grundlage, um bei einer
Normalisierung der Auslastung auf die angestrebten 95% wieder
überproportionale Ergebnissteigerungen zu erzielen und mittelfristig die
EBIT-Zielmarge von 6-9% zu erreichen. Im vierten Quartal 2024/25 lag die
Auslastung bei knapp unter 90%. Vor diesem Hintergrund erscheint Bertrandt
gut positioniert, um von einer Wiederbelebung der Projektvergaben
überdurchschnittlich zu profitieren, sobald sich das Marktumfeld
stabilisiert und die Investitionszurückhaltung der OEMs nachlässt.

Fazit: Nachdem zu Jahresbeginn 2025 noch eine Erholung der Rahmenbedingungen
in Reichweite schien, hat Bertrandt aufgrund von Zolldiskussionen und
Projektverschiebungen der OEMs ein schwaches Geschäftsjahr 24/25 hinter sich
gebracht. Im laufenden Jahr sollte eine leichte Erholung der Top Line in
Kombination mit dem vollen Effekt des Fit-For-Future-Programms zu einer
Rückkehr zu positiven operativen Ergebnissen führen. Wir bestätigen unsere
Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 26,00 EUR (zuvor: 24,00 EUR).



Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=fc07044918f80183bc46983cfe114997

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

2255410 06.01.2026 CET/CEST

