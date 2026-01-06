Original-Research: Bertrandt AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Bertrandt AG - von Montega AG 06.01.2026 / 14:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Bertrandt AG Unternehmen: Bertrandt AG ISIN: DE0005232805 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 06.01.2026 Kursziel: 26,00 EUR (zuvor: 24,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach FY24/25: Schwaches Branchenumfeld resultiert in deutlichem Top Line-Rückgang - Ausblick auf 25/26 optimistischer Bertrandt hat im Dezember den Bericht für das Geschäftsjahr 2024/25 veröffentlicht, der aufgrund der Zurückhaltung der OEMs bei Projektentscheidungen von einer deutlich gesunkenen Auslastung geprägt war. Gleichzeitig konnte das Unternehmen die Kostenbasis signifikant verbessern und dürfte neben einem positiven operativen Ergebnis eine Rückkehr zu Top Line-Wachstum im zweiten Halbjahr zeigen. [Tabelle] Prozentual zweistelliger Umsatzrückgang: Das Geschäftsjahr 2024/25 stand im Zeichen eines herausfordernden globalen Umfelds für die Automobilindustrie. Anhaltende Unsicherheiten, handelspolitische Spannungen sowie OEM-spezifische Problemlagen führten zu Gewinnwarnungen und kurzfristigen Kostensenkungsprogrammen bei mehreren Kunden. In der Folge wurden Entwicklungsprojekte verzögert, was die zu Jahresbeginn erwartete Belebung der Projektvergaben in H2 ausbremste. Für Bertrandt resultierte dies in einem Umsatzrückgang von 17,6% yoy aufgrund der niedrigen Kapazitätsauslastung insbesondere im Heimatmarkt Deutschland und in Frankreich. Positiv hervorzuheben ist jedoch die robuste Entwicklung außerhalb des klassischen Automotive-Geschäfts, wobei der Defence-Bereich ein deutliches Wachstum verzeichnete und die Kundenbasis spürbar ausweiten konnte. Da sich der Markt für Entwicklungsdienstleistungen in diesem Bereich noch in einem frühen Stadium befindet, sehen wir hier strukturelle Wachstumspotenziale für die kommenden Jahre. Bottom Line von Sondereffekten belastet: Auf der Ergebnisseite konnte Bertrandt zwar im Schlussquartal zu einem positiven EBIT zurückkehren, gleichzeitig stand für das Gesamtjahr jedoch ein nicht zufriedenstellendes operatives Ergebnis von -35,5 Mio. EUR zu Buche. Dieses war jedoch von mehreren Sondereffekten, u.a. für Restrukturierungen (15,6 Mio. EUR) und Portfoliomaßnahmen (10,7 Mio. EUR), negativ beeinflusst, ohne die das EBIT nahezu den Break-Even-Punkt erreicht hätte. Darin zeigt sich auch der Erfolg des abgeschlossenen Fit-for-Future-Programms. Mit Kosteneinsparungen von rund 90 Mio. EUR jährlich ab dem laufenden Geschäftsjahr wurde die Kostenbasis sowie der Break-Even-Umsatz des Geschäftsmodells signifikant gesenkt. Diese Maßnahmen bilden eine solide Grundlage, um bei einer Normalisierung der Auslastung auf die angestrebten 95% wieder überproportionale Ergebnissteigerungen zu erzielen und mittelfristig die EBIT-Zielmarge von 6-9% zu erreichen. Im vierten Quartal 2024/25 lag die Auslastung bei knapp unter 90%. Vor diesem Hintergrund erscheint Bertrandt gut positioniert, um von einer Wiederbelebung der Projektvergaben überdurchschnittlich zu profitieren, sobald sich das Marktumfeld stabilisiert und die Investitionszurückhaltung der OEMs nachlässt. Fazit: Nachdem zu Jahresbeginn 2025 noch eine Erholung der Rahmenbedingungen in Reichweite schien, hat Bertrandt aufgrund von Zolldiskussionen und Projektverschiebungen der OEMs ein schwaches Geschäftsjahr 24/25 hinter sich gebracht. Im laufenden Jahr sollte eine leichte Erholung der Top Line in Kombination mit dem vollen Effekt des Fit-For-Future-Programms zu einer Rückkehr zu positiven operativen Ergebnissen führen. Fazit: Nachdem zu Jahresbeginn 2025 noch eine Erholung der Rahmenbedingungen in Reichweite schien, hat Bertrandt aufgrund von Zolldiskussionen und Projektverschiebungen der OEMs ein schwaches Geschäftsjahr 24/25 hinter sich gebracht. Im laufenden Jahr sollte eine leichte Erholung der Top Line in Kombination mit dem vollen Effekt des Fit-For-Future-Programms zu einer Rückkehr zu positiven operativen Ergebnissen führen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 26,00 EUR (zuvor: 24,00 EUR). 