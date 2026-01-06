Original-Research: Edel SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Edel SE & Co. KGaA - von Montega AG

06.01.2026 / 11:11 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Edel SE & Co. KGaA

     Unternehmen:               Edel SE & Co. KGaA
     ISIN:                      DE0005649503

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      23.12.2025
     Kursziel:                  8,00 EUR (zuvor: 7,50 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA

Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025 mit starkem zweiten Halbjahr über
unseren Erwartungen

Die Edel SE & Co. KGaA hat jüngst in einer Pressemitteilung die wesentlichen
Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025 vorgelegt, die sowohl auf Umsatz- als
auch auf Ergebnisebene über unseren Erwartungen lagen. Für das laufende
Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen erneut eine solide Umsatz- und
Ergebnisentwicklung, welche die starke Wettbewerbsposition untermauert. Wir
bestätigen unsere Kaufempfehlung bei leicht erhöhtem Kursziel.

[Tabelle]

Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 267,8 Mio. EUR und damit um
3,6% über dem Vorjahr. Dabei zeigte sich insbesondere das zweite Halbjahr
mit einem Zuwachs von rund 8% besonders dynamisch. Dies ist vor allem auf
die weiterhin kräftigen Umsatzsteigerungen im Streaminggeschäft sowie die
wieder erstarkte Nachfrage nach Schallplatten zurückzuführen. Letztere
profitierte insbesondere von der hohen Nachfrage nach dem neuen Album von
Taylor Swift, das zum Ende des Geschäftsjahres erschien. Darüber hinaus
zeigte auch das Kataloggeschäft im zweiten Halbjahr eine erfreuliche
Entwicklung. Im Digitalbereich unterstreicht erneut die starke Performance
der von Kontor New Media vertriebenen Inhalte deren hohe Relevanz. Im
Zusammenhang mit dem Digitalgeschäft ist zudem hervorzuheben, dass Edel im
zweiten Halbjahr die verbleibenden Anteile an Kontor Records übernommen hat.
Zusammen mit Veränderungen in Schlüsselpositionen ermöglicht dies eine noch
engere Verzahnung mit der Schwestergesellschaft Kontor New Media. Die
operative Einbindung der JUMBO Neue Medien und Verlag GmbH wurde ebenfalls
erfolgreich abgeschlossen und verlief planmäßig; die zum 1. April 2024
vollzogene Akquisition stärkt gezielt das Kinder- und Jugendsegment der Edel
Music & Entertainment sowie der Edel Verlagsgruppe und wurde zu Beginn des
neuen Geschäftsjahres (ab 01.10.25) vollständig in die bestehenden
Konzernstrukturen integriert.

Die erfreuliche operative Entwicklung spiegelte sich noch deutlicher in der
Ergebnisentwicklung wider. Sowohl EBITDA (34,8 Mio. EUR) als auch EPS (0,60
EUR) konnten gegenüber den Vorjahreswerten überproportional gesteigert
werden und übertrafen damit unsere Erwartungen deutlich. Auch für das
laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen eine weiterhin positive
Entwicklung. Konkret sieht die Guidance einen Umsatz in einer Bandbreite von
260 bis 290 Mio. EUR sowie einen Jahresüberschuss zwischen 10 und 15 Mio.
EUR vor. Insbesondere auf Ergebnisebene liegt die Guidance über unseren
bisherigen Erwartungen, sodass wir unsere Schätzungen angehoben haben.

Fazit: Edel hat mit den vorgelegten Geschäftszahlen erneut unter Beweis
gestellt, dass sich das Unternehmen im hochkompetitiven Musikmarkt als eines
der größten Independent Labels Europas hervorragend behauptet. Mit einem KGV
von 7,0x für das laufende Geschäftsjahr erachten wir die Aktie als
signifikant unterbewertet und bekräftigen unser Rating mit einem neuen
Kursziel von 8,00 EUR (zuvor: 7,50 EUR).



---------------------------------------------------------------------------

