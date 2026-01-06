Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Ostdeutschland/Wahljahr 2026

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Ostdeutschland/Wahljahr 2026:

"Der 6. September könnte ein Tag werden, von dem man hinterher sagt, da hätte es eine Zäsur gegeben. Denn am 6. September 2026 wird in Sachsen-Anhalt gewählt und die AfD hat die Chance, an die Macht zu gelangen. Wird also in Ostdeutschland der Weg zum Faschismus freigeräumt? Doch erstens hat die jüngere Vergangenheit gezeigt, dass die AfD-Wähler nicht nur mehrheitlich keine Nazis sind, sondern auch, dass sie in entscheidenden Momenten, dann, wenn es gilt, AfD-Vertretern wirkliche Verantwortung zukommen zu lassen, in letzter Sekunde sehr gut nachdenken und die Finger davon lassen. Und zweitens können ostdeutsche Spezifika nur bedingt dafür herhalten, dass stramm rechts gewählt wird. Klar, 20 Prozent sind nicht 40. Nur, wie ist es zu erklären, dass in Bayern derzeit jeder Fünfte die AfD ankreuzen will?"/DP/jha