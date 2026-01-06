Seit 2019 keine Sicherheitskontrollen in Schweizer Brand-Bar

Genf, 06. Jan (Reuters) - In der Schweizer Bar, in der an Neujahr Dutzende Menschen bei einem Brand ums Leben kamen, hat es seit 2019 ⁠keine Sicherheitsinspektionen mehr ‍gegeben.

"Es tut uns zutiefst leid", sagte der Gemeindepräsident von Crans-Montana, Nicolas Feraud, am Dienstag vor Journalisten. "Wir hatten keine Hinweise ‌darauf, dass die Kontrollen nicht vorgenommen worden waren", erklärte er mit Blick auf die ausbleibenden Inspektionen ‍in den Jahren 2020 bis 2025. In den Bars der Stadt sollten Brandschutzinspektionen eigentlich jährlich stattfinden. Die letzte Kontrolle im Jahr 2019 in der Bar "Le Constellation" sei positiv ausgefallen.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Feuer in den frühen Morgenstunden des 1. Januar wahrscheinlich ‍durch Wunderkerzen ausgelöst wurde, die die Decke ⁠im Keller der Bar entzündeten. Dabei starben 40 Personen, 116 wurden verletzt. Bei der Mehrheit der Todesopfer handelt es sich um Jugendliche, die jüngsten beiden ‍waren 14 Jahre alt.

Infolge des Unglücks seien nun Wunderkerzen in Innenräumen verboten worden, erklärte der Gemeindepräsident weiter. ⁠Der in "Le Constellation" verwendete schalldichte Schaumstoff sei zur Zeit des Einbaus als zulässig eingestuft worden. "Diese schalldämmende Schaumstoffisolierung wurde nie überprüft", so Feraud. "Unsere Sicherheitsbeauftragten hielten dies nicht für notwendig." Aufgrund ‍der Größe der Bar sei keine ‌Brandmeldeanlage erforderlich gewesen.

Gegen die beiden Betreiber der Bar läuft zwar ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Verursachung eines Brandes, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden Personen seien aber nicht in Gewahrsam genommen worden, da es keine Anzeichen dafür gebe, dass sie sich dem Verfahren entziehen wollten. Feraud sagte, die Behörden hätten einen weiteren von den beiden geführten Veranstaltungsort geschlossen.

