SPD/BSW-Koalition in Brandenburg am Ende - Woidke führt Minderheitsregierung

- von Andreas Rinke

Berlin, 06. Jan (Reuters) - Das Experiment einer ersten Koalition aus SPD und BSW ist in Brandenburg am Dienstag nach nicht einmal zwei Jahren beendet worden.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) kündigte die Zusammenarbeit mit der BSW-Fraktion in Potsdam mit der Begründung auf, dass diese sich ⁠in Auflösung befinde. Auslöser war ‍der Austritt von Finanzminister Robert Crumbach und weiterer Abgeordneter aus der BSW-Fraktion. Woidke führt nun eine Minderheitsregierung in dem östlichen Bundesland an. "In den nächsten Wochen und Monaten" solle eine andere Konstellation gefunden werde - möglicherweise mit der CDU, sagte ‌er. Neuwahlen schloss er aus.

2024 hatten Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern zu neuen Regierungskonstellationen geführt, da keine Partei mit der erstarkten rechtspopulistischen AfD koalieren möchte. Dies führte zum Regierungseintritt der ‍von Sahra Wagenknecht gegründeten neuen Partei BSW in Thüringen unter einem CDU-Ministerpräsidenten und zur Koalition von BSW und SPD in Potsdam. In diesem Jahr finden neben Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auch in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern Landtagswahlen statt. In den beiden ostdeutschen Ländern liegt nach Umfragen die AfD vorne, was auch dort Regierungsbildungen sehr schwierig machen dürfte.

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, Andreas Bühl, betonte, dass die Verhältnisse in Brandenburg nicht mit denen in Thüringen zu vergleichen seien. "Für Thüringen kann ich ausdrücklich festhalten: Die Zusammenarbeit der Regierungsfraktionen ‍ist von Verlässlichkeit, Sachorientierung und gegenseitigem Respekt geprägt", sagte er.

ES KRISELT SEIT LANGEM ⁠IN POTSDAM

Die erste Koalition aus SPD und BSW in Deutschland war in den vergangenen Monaten zunehmend in schweres Fahrwasser geraten. Mehrfach hatten BSW-Abgeordnete Projekte der SPD nicht mitgetragen. Dazu kommt der Richtungsstreit im BSW, der sich seit dem missglückten Einzug in den Bundestag 2025 verschärft hat. Wagenknecht hatte ‍die Beteiligung in Landesregierungen mehrfach mit der Begründung kritisiert, dass das BSW dafür zu große Zugeständnisse an die Koalitionspartner gemacht hätte. Ministerpräsident Woidke verwies darauf, dass es in Brandenburg keinen Streit zwischen SPD ⁠und BSW, sondern jeweils BSW-interne Konflikte gegeben habe. Er sehe für sich keine Verantwortung für den Bruch der Koalition.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte es Austritte aus der BSW-Fraktion gegeben. Am Dienstag nahm die SPD-Landtagsfraktion dann das bisherige BSW-Mitglied, Vizeregierungschef und Finanzminister Robert Crumbach, auf. Crumbach betonte bei einem gemeinsamen Auftritt mit Woidke, dass er im Amt bleiben ‍wolle. Woidke will auch mit den anderen Ministerinnen und Ministern weiter regieren. ‌Diese könnten selbst entscheiden, ob sie von dem BSW gestellte Staatssekretäre entlassen wollen.

Vor der SPD-Fraktionssitzung hatte Woidke noch an das BSW appelliert, ein klares Bekenntnis zu der gemeinsamen Regierung abzugeben. Mit dem Austritt von zwei weiteren BSW-Abgeordneten am Vormittag aus der Fraktion verlor die Landesregierung dann aber ihre rechnerische Mehrheit im Potsdamer Landtag. Woidke äußerte sich enttäuscht, dass etliche Politiker des bisherigen Koalitionspartners die Interessen der Partei offensichtlich vor die des Landes stellten. Dabei sei es SPD und BSW gelungen, in den vergangenen Monaten wichtige Entscheidungen über die Neuaufstellung des Haushalts und der Ministerien zu treffen.

Da sich die CDU mit einer Stellungnahme zunächst zurückhielt, äußerte sich Woidke vorsichtig zur Bildung einer neuen Koalition. "Natürlich muss es mittelfristig, langfristig das Ziel sein, wieder zu einer demokratischen Mehrheit zu kommen, denn auch die nächsten Haushaltsverhandlungen ⁠müssen vorbereitet werden", sagte er. "Aber das wird eine gewisse Zeit dauern." Der SPD-Politiker dementierte, dass sein Verhältnis zum CDU-Landeschef Jan Redmann zerrüttet sei.

