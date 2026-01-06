Strategischer Schachzug: Nexus Uranium tritt “BIOBY” bei und bekennt sich zu nachhaltiger Entwicklung in den USA



Nexus Uranium Corp. (ISIN: CA65345P2008 | WKN: A41PJQ),Nexus oder das Unternehmen, gibt bekannt, dass es “Better In Our Back Yard” (“BIOBY”) beigetreten ist, einer nationalen Koalition, die sich für eine verantwortungsvolle industrielle Entwicklung in den Vereinigten Staaten einsetzt.

Die Mitgliedschaft unterstreicht das klare Bekenntnis von Nexus zur Gemeinschaft sowie zur verantwortungsvollen Erschließung mineralischer Rohstoffe, während das Unternehmen die Weiterentwicklung seines US-amerikanischen Uranportfolios – einschließlich des Projekts “Chord” in South Dakota – konsequent vorantreibt. Die Advocacy-Plattform “Better In Our Back Yard” (“BIOBY”) unterstützt Vorhaben und Unternehmen, die sich durch ökologische Verantwortung, wirtschaftliche Wertschöpfung und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden auszeichnen – Grundsätze, die für Nexus bei der Entwicklung heimischer Uranressourcen von zentraler Bedeutung sind.

Die Beteiligung an “BIOBY” ergänzt die laufenden Bestrebungen von Nexus, in das “FAST-41-Programm” aufgenommen zu werden – eine bundesstaatliche Initiative, die im Rahmen des Gesetzes “Fixing America's Surface Transportation” geschaffen wurde. Ziel des Programms ist es, Umweltprüfungen sowie Genehmigungsverfahren für ausgewählte Infrastrukturprojekte effizienter zu koordinieren und zu beschleunigen. Das “FAST-41”-Programm wird vom “Federal Permitting Improvement Steering Council” gesteuert und bietet eine verbesserte behördliche Abstimmung, transparente Genehmigungszeitpläne und strukturierte Verfahren zur Konfliktlösung. Nexus ist überzeugt, dass Projekte zur Sicherung der nationalen Energieversorgung – wie jene zur Erschließung von Uran – von dieser optimierten Genehmigungsarchitektur erheblich profitieren können, zumal die US-Regierung der Stärkung kritischer Lieferketten für mineralische Rohstoffe weiterhin höchste Priorität einräumt.

Jeremy Poirier, CEO von Nexus Uranium, kommentierte:

“Der Beitritt zu Better In Our Back Yard entspricht unserer Überzeugung, dass eine verantwortungsvolle Uranerschließung sowohl den Interessen der Gemeinschaft als auch der nationalen Energiesicherheit dienen kann. Während wir das Projekt Chord durch die Genehmigungsverfahren auf Bundes- und bundesstaatlicher Ebene bringen, bietet BIOBY eine wichtige Plattform für einen konstruktiven Dialog mit Interessengruppen, die erkennen, dass gut geführte Mineralienprojekte wirtschaftliche Chancen eröffnen und gleichzeitig Umweltstandards einhalten.”

Über “Better In Our Back Yard”

“Better In Our Back Yard” ist ein Zusammenschluss engagierter Fachleute aus der Branche und aufstrebender Führungskräfte aus der ganzen Nation, denen bewusst ist, dass eine verantwortungsvolle Industrie eine florierende Wirtschaft schafft und gleichzeitig die unberührte Umwelt in der Region schützt. Das Leben und der Lebensunterhalt vieler Menschen hängen vom Erfolg der Bergbau-, Fertigungs- und Pipelineindustrie ab. “Better In Our Back Yard” erkennt, dass auch das Baugewerbe, der Tourismus und kleine Unternehmen profitieren, wenn diese Industrien florieren.

“Better In Our Back Yard” wurde ins Leben gerufen, um organische, bürgergeführte Foreninhalte, Bildungsressourcen und Lobbyarbeit bereitzustellen und damit die industrielle Entwicklung zu unterstützen. Was in Minnesota begann, hat sich zu einer nationalen Koalition entwickelt, die Projekte und Unternehmen unterstützt, die sich durch ökologische Verantwortung, wirtschaftlichen Nutzen und Zusammenarbeit mit den Gemeinden auszeichnen. “BIOBY” setzt sich für Projekte und Unternehmen in der ganzen Nation ein - vom genehmigtem Projekt “NorthMet” von “NewRange Copper Nickel” in Hoyt Lakes, Minnesota, bis hin zur geplanten Kupfermine von “Resolution Copper” in Superior, Arizona. Weitere Beispiele sind die Projekte in “Ely”, Minnesota, von “Twin Metals Minnesota” und die Projekte “Line 5 Segment Relocation” im nördlichen Wisconsin sowie “Great Lakes Tunnel” im nördlichen Michigan von Enbridge. Aufgabe von “BIOBY” ist es, die Wirtschaft der Nation zu stärken, indem man sich für eine verantwortungsvolle industrielle Entwicklung einsetzt.

Über Nexus Uranium Corp.

Nexus Uranium Corp. (ISIN: CA65345P2008 | WKN: A41PJQ) ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Uranprojekte in Nordamerika gerichtet ist. In den Vereinigten Staaten besitzt das Unternehmen die Projekte “Chord” und “Wolf Canyon” in South Dakota und das Projekt “South Pass” in Wyoming. Das Projekt “Great Divide Basin” in Wyoming ist aktuell Gegenstand einer Option zugunsten von “Canamera Energy Metals Corporation”. In Kanada hält Nexus das Projekt “Mann Lake” im Athabasca-Becken in Saskatchewan.

Uran - Renaissance eines strategischen Rohstoffs

Nach Jahren des Niedergangs erlebt Uran ein bemerkenswertes Comeback. Der einst geschmähte Rohstoff entwickelt sich zunehmend zu einem strategischen Asset in einer Welt, die nach nachhaltigen Energielösungen sucht. Diese Renaissance manifestiert sich in einem fundamentalen Wandel der Wahrnehmung nuklearer Technologie. Das Jahr 2011 markierte einen Wendepunkt, der nicht nur Deutschlands beschleunigten Atomausstieg zur Folge hatte, sondern den globalen Uranpreis von circa 70 USD auf ein historisches Tief von lediglich 17 USD je Pfund im Jahr 2016 abstürzen ließ.

Diese Talfahrt riss sämtliche Akteure der Wertschöpfungskette mit sich:

Minenbetreiber stellten den Betrieb ein, Explorationsbudgets wurden drastisch gekürzt, und eine ganze Generation von Uranproduzenten verschwand vom Markt. Doch seit 2020 vollzieht sich eine beeindruckende Kehrtwende. Der Uranpreis kletterte kontinuierlich aufwärts und durchbrach die psychologisch bedeutsame Marke von 100 USD, bevor er sich bei etwa 70 USD konsolidierte. Experten prognostizieren eine baldige Erholung auf 90-100 USD je Pfund, unterstützt durch langfristige Verträge, die bereits auf diesem Niveau abgeschlossen werden.

Paradigmenwechsel in der Energieversorgung

Der Wandel wird durch mehrere konvergierende Trends angetrieben. Während jahrelang kaum in neue Förderkapazitäten investiert wurde, steigt die globale Nachfrage kontinuierlich an. Allein China plant den Bau dutzender neuer Kernkraftwerke und betrachtet die Atomkraft als unverzichtbaren Baustein seiner Klimastrategie. Weltweit entstehen derzeit zahlreiche neue Reaktoren, weitere befinden sich in der Planungsphase.

Die KI-Revolution als Katalysator?

Eine besondere Dynamik entsteht gerade durch die explodierenden Energieanforderungen der Künstlichen Intelligenz. Tech-Giganten wie Google, Amazon, Microsoft und Meta stehen vor der Herausforderung, ihren exponentiell wachsenden Strombedarf nachhaltig zu decken. Google schloss bereits einen wegweisenden Deal mit “Kairos Power” ab, um mehrere kleine modulare Reaktoren (die sogenannten “SMRs” - “Small Modular Reactors”) für seine KI-Datenzentren zu entwickeln, wobei der erste Reaktor noch in diesem Jahrzehnt in Betrieb gehen soll.

Microsoft sicherte sich durch einen 20-Jahres-Vertrag die Reaktivierung des “Three Mile Island”-Reaktors, während Amazon über 500 Millionen Dollar in die “SMR”-Technologie investiert. Meta folgte diesem strategischen Ansatz mit einer langfristigen Energiepartnerschaft: “Constellation Energy” wird über zwei Jahrzehnte die gesamte Stromproduktion des Kernkraftwerks “Clinton” in Illinois exklusiv für Meta-Rechenzentren bereitstellen.

“SMRs”: Die Technologie der Zukunft

Kleine modulare Reaktoren (“SMRs”) sind fortschrittliche Nuklearreaktoren mit einer Leistungskapazität von bis zu 300 MW(e) pro Einheit – etwa ein Drittel herkömmlicher Kernkraftwerke. Diese kompakten Reaktoren der nächsten Generation bieten entscheidende Vorteile: Sie sind kostengünstiger zu bauen, sicherer im Betrieb und flexibler in der Anwendung. “SMRs” können täglich 7,2 Millionen kWh produzieren, während große Kernkraftwerke mit über 1.000 MWe Leistung 24 Millionen kWh täglich erzeugen. Diese Skalierbarkeit macht sie ideal für verschiedene Anwendungsbereiche – von der Versorgung industrieller Komplexe bis hin zu abgelegenen Gemeinden.

Ein strukturelles Angebotsdefizit?

Die Produktion aus weltweiten Uranminen deckt derzeit etwa 90% des Bedarfs der Stromversorger ab, ergänzt durch sekundäre Quellen, hauptsächlich durch aufgearbeitetes militärisches Material. Doch diese sekundären Quellen schwinden kontinuierlich, während gleichzeitig die Nachfrage steigt. Bedeutende Investitionen in neue Minen, Konversionsanlagen und Anreicherungseinrichtungen werden nötig sein, um die Uranproduktion hochzufahren. Dieser Investitionsbedarf in Milliardenhöhe wird die Marktdynamik der kommenden Jahre maßgeblich prägen.

Steht ein neuer Superzyklus bevor?

Die Konvergenz mehrerer Megatrends – Dekarbonisierung, Energiesicherheit, KI-Revolution und geopolitische Neuordnung – schafft ein außergewöhnliches Umfeld für den Uranmarkt. Nach der aktuellen Konsolidierungsphase deuten alle fundamentalen Indikatoren auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hin.

Während kurzfristige Volatilität unvermeidlich bleibt, sprechen die strukturellen Rahmenbedingungen für eine Hausse. Die Renaissance der Kernenergie dürfte damit mehr als nur ein Preiszyklus sein – sie repräsentiert einen fundamentalen Wandel in der globalen Energielandschaft, bei dem Uran eine zentrale Rolle als strategischer Rohstoff der Zukunft einnehmen sollte.

Für Anleger eröffnen sich dadurch langfristige Chancen in einem Markt, der nach Jahren der Vernachlässigung vor einer nachhaltigen Neubewertung steht. Die Frage ist nicht mehr, ob die nukleare Renaissance stattfindet, sondern wie schnell und umfassend sie sich vollziehen wird.

Das aktuelle vergleichsweise niedrige Bewertungsniveau dürfte noch nicht das volle Potenzial reflektieren.

Die Neubewertung der Kernenergie als klimafreundliche Basislasttechnologie schafft eine strukturell veränderte Nachfragesituation. Während erneuerbare Energien volatil bleiben, positioniert sich die Kernkraft als unverzichtbare Säule der Dekarbonisierungsstrategie industrialisierter Volkswirtschaften. In diesem positiven Marktumfeld hat sich Nexus Uraniumin eine aussichtsreiche Lage gebracht. Kürzlich hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass der “USFS” den Beginn des öffentlichen Scoping-Verfahrens für das Flagschiff-Projekt “Chord” im Januar 2026 bestätigt hat - ein strategischer Meilenstein. Mit dem geplanten Einsatz des umweltfreundlichen “In-Situ-Recovery-Verfahrens” (“ISR”) positioniert sich das Unternehmen technologisch auf dem neuesten Stand – bei gleichzeitig niedrigeren Investitionskosten, kürzeren Genehmigungszeiten und hoher öffentlicher Akzeptanz.

Nexus strebt die Qualifikation für das “US-FAST-41-Programm” an – ein vom US-Kongress initiiertes Genehmigungsmodell für strategisch relevante Infrastrukturprojekte. Dies dürfte die Umsetzung der Projekte erheblich beschleunigen und regulatorische Planungssicherheit schaffen. Vor dem Hintergrund steigender globaler Nachfrage nach emissionsarmer Energie und der Rückkehr von Uran in das Zentrum energiepolitischer Strategien bietet die Aktie von Nexus Uranium Corp. (ISIN: CA65345P2008 | WKN: A41PJQ) aktuell eine chancenreiche Einstiegsmöglichkeit mit aussichtsreichem Wachstumspotenzial.

Rechtliche Angaben zu der Veröffentlichung

Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung und Bestandteil einer Werbekampagne des Emittenten Nexus Uranium Corp.und richtet sich an erfahrene und spekulativ orientierte Anleger. Die vorliegende Mitteilung darf keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die Objektivität des Erstellers beeinträchtigen können, vorliegen (siehe im Folgenden Abschnitt „Interessen / Interessenkonflikte“).

Die angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen erstmaligen Verbreitung.

Identität des Verbreiters und Erstellers: MCS Market Communication Service GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter der Nummer HRB 11340 und eingetragen in der Liste der institutsunabhängigen Ersteller und/oder Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführt wird und zuständige Aufsichtsbehörde ist (nachfolgend als „Verbreiter“ bezeichnet).

Interessen / Interessenskonflikte

Der Verbreiter erhält vom Emittenten für die Verbreitung der Marketingmitteilung eine fixe Vergütung. Der Verbreiter und/oder mit ihr verbundene Unternehmen wurden vom Emittenten bzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der vorliegenden Marketingmitteilung beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch den Emittenten ist die Unabhängigkeit der Mitteilung nicht sichergestellt. Dies begründet laut Gesetz auf Seiten der Verbreiter bzw. des verantwortlichen Redakteurs einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von Verbreiter, deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen verbundenen Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich Aktien des Emittenten, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird, halten. Es besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die Absicht, diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen.

Der Verbreiter handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen des besprochenen Emittenten halten können. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Weder Verbreiter noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Veräußerungs- / Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende potentielle Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat der Emittent auch keinen Einfluss.

Der Verbreiter hat es zu unterlassen, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Der Verbreiter der Mitteilung besitzt/hält weder unmittelbar noch mittelbar (beispielsweise über verbundene Unternehmen, in abgestimmter Art und Weise) Aktienpositionen des besprochenen Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des Verbreiters der Mitteilung weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt.

Weder der Verbreiter, noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen), noch Personen, die vor Weitergabe der Mitteilung Zugang hatten oder haben konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des Emittenten überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend, war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war.

Emittent: Nexus Uranium Corp. Datum der erstmaligen Verbreitung: 24.11.2025; 12:05 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

Adressaten: Der Verbreiter stellt die Mitteilung allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Verbreiter veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden. Informationsquellen: Informationsquellen des Verbreiters und Erstellers sind Angaben und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters, Bloomberg, Infront, u. a.), Analysen und Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen werden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich zugänglichen nach Ansicht des Erstellers entscheidungserheblichen Faktoren erstellt.

Hinweise betreffend der mit den Wertpapieren und mit deren Emittenten verbundenen Risiken

Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können, kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Natürlich gilt es zu beachten, dass der Emittent in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Der Emittent weist ggf. noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch ggf. notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es dem Emittenten nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des Handels drohen.

Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals

Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die der Verbreiter auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen.

Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen.

Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen vom Verbreiter enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen.

Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann der Verbreiter nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind.

Alle in dem vorliegenden Report zum Emittenten geäußerten Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Erstellers unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen des Erstellers verlassen und nicht nur auf Grund der Lektüre der Mitteilung Wertpapiere kaufen oder verkaufen.

Der Service des Verbreiters darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der vom Verbreiter abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr.

Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie. Der Leser versichert hiermit, dass er sämtliche Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und der Verbreiter keine Haftung übernimmt.

Der Verbreiter behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche von ihm verbreitet werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Der Verbreiter schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen „so wie sie ist“ zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung.

Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Erstellers oder (weiterer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Wertentwicklung der Aktie des Emittenten ist damit ungewiss. Wie bei jedem sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot.

Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK Investoren wird von einer Investition in Aktien des Emittenten grundsätzlich abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene Profitrader.

Begriffsbestimmungen

Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:

Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird er die Empfehlung „Sell“ aussprechen.

Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.

Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

