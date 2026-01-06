Taiwan-Streit: China verbietet Export von Dual-Use-Gütern nach Japan

Peking/Tokio, 06. Jan (Reuters) - China verschärft im Streit über Taiwan sein Vorgehen gegen Japan.

Mit sofortiger Wirkung werde der Export sogenannter Dual-Use-Güter nach Japan verboten, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung des Handelsministeriums in Peking hervorging. ⁠Demnach sind Ausfuhren an ‍militärische Nutzer oder für Zwecke, die zur Stärkung der militärischen Fähigkeiten Japans beitragen, untersagt. Organisationen oder Einzelpersonen aus jedem Land, die gegen das Verbot verstoßen, würden rechtlich zur Verantwortung ‌gezogen, hieß es in der Erklärung weiter.

Dual-Use-Güter sind Produkte, Technologien oder Software, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können. ‍Ein klassisches Beispiel sind hochleistungsfähige Computerchips, die in einem normalen Laptop, aber auch in einem Raketenleitsystem eingesetzt werden können. Chinas Regierung hat zunächst nicht spezifiziert, welche Güter unter die neuen Beschränkungen fallen. Auf ihrer Ausfuhrkontrollliste für Güter mit doppeltem Verwendungszweck stehen rund 1100 Posten, darunter mindestens sieben Kategorien mittlerer und schwerer Seltener Erden wie Samarium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium und Lutetium. Dem Analysehaus Capital Economics zufolge liefert China ‍rund 60 Prozent der japanischen Importe von Seltenen Erden. Ein ⁠staatsnaher chinesischer Social-Media-Blog schrieb unter Berufung auf Insider, China erwäge eine Verschärfung der Genehmigungen für die Ausfuhr von Seltenen Erden.

Ein Vertreter der japanischen Regierung bezeichnete den Schritt gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters als "symbolisch". Bislang habe China es vermieden, ‍der japanischen Wirtschaft ernsthaft zu schaden. Mit dem neuen Schritt könne Peking darauf abzielen, die innenpolitische Kritik an Ministerpräsidentin Sanae Takaichi zu schüren, sagte der Regierungsvertreter, ⁠der anonym bleiben wollte. Das japanische Außen- und das Handelsministerium äußerten sich zunächst nicht. Dem japanischen Außenhandelsverband Jetro zufolge sind die Folgen der Ausfuhrbeschränkungen schwer einzuschätzen, da China keine Liste der betroffenen Güter vorgelegt habe.

Die Beziehungen zwischen den beiden größten asiatischen Volkswirtschaften haben sich im ‍vergangenen Jahr nach dem Amtsantritt der neuen japanischen Ministerpräsidentin ‌Takaichi massiv verschlechtert. Takaichi hatte im November nicht ausgeschlossen, dass ein möglicher Angriff Chinas auf Taiwan eine militärische Reaktion Japans auslösen könnte. Darauf reagierte die Volksrepublik mit heftiger Kritik, der Absage von Auftritten japanischer Künstler und Aufrufen zum Boykott von Japan-Reisen. Auch wurde die Einfuhr japanischer Meeresfrüchte verboten.

Die kommunistische Führung in Peking betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als Teil ihres Staatsgebiets und schließt eine gewaltsame Wiedervereinigung nicht aus. Äußerungen hochrangiger ausländischer Politiker, die als Unterstützung der Unabhängigkeit Taiwans interpretiert werden können, führen regelmäßig zu diplomatischen Protesten Chinas. Die meisten Staaten, darunter auch Japan und Deutschland, unterhalten im Rahmen ihrer Ein-China-Politik keine formellen diplomatischen ⁠Beziehungen zu Taiwan, pflegen aber inoffizielle Kontakte.

(Bericht von Ethan Wang, Yukun Zhang, Ryan Woo, John Geddie, Kentaro Okasaka und Tamiyuki Kihara, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‍unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)