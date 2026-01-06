Top-Demokrat kritisiert US-Vorgehen in Venezuela als Wunschdenken

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der demokratische Minderheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, hat die Pläne der US-Regierung, Venezuela vorübergehend zu führen, als vage und auf Wunschdenken beruhend kritisiert. Er habe keine Zusicherungen erhalten, dass die US-Regierung in anderen Ländern nicht dasselbe versuchen würde, sagte der Senator nach am Montagabend (Ortszeit) nach einem Briefing der Kongressführer. Das Briefing sei zwar sehr umfassend und lang gewesen, habe aber weitaus mehr Fragen als Antworten aufgeworfen.

Die USA hatten in der Nacht auf Samstag Ziele in Venezuela angegriffen, Staatschef Nicolás Maduro und seine Frau wegen angeblicher Drogengeschäfte gefangen genommen und außer Landes gebracht. US-Präsident Donald Trump sagte nach dem Angriff, die USA würden Venezuela vorübergehend führen. Sein Außenminister Marco Rubio sprach am Montag hingegen davon, mit Hilfe einer bereits bestehenden Ölblockade politische Veränderungen in dem Land herbeiführen zu wollen./nak/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Der unterschätzte Gigant: Ich lege bei dieser Aktie nachgestern, 16:37 Uhr · onvista
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Alle Premium-News