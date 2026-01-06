Trading-Chance S&P 500: Rallye ab Februar!?

Manche Dinge sind einfacher, als man es vielleicht glauben mag. Das war meine Erkenntnis, als mir irgendwann bewusst wurde, wie mächtig die Impulse sind, die von den Zinsen ausgehen. Sie wirken sich auf nahezu alles aus, was eigentlich auch logisch ist. Und dennoch denken wir sicher auch: „Na, so einfach kann es nun auch nicht sein.“ Doch, ist es! Über die Zinsen steuern Notenbanken die Wirtschaftsaktivität (z.B. durch mehr oder weniger vergebende Kredite), die Preisniveaus und Teuerung und damit nahezu alles. Sich den Zinsmarkt hinsichtlich signifikanter Veränderungen anzuschauen, wenn man zu einer Anlage- oder Trading-Entscheidung für den Aktienmarkt kommen will, ist demzufolge nur logisch.

Die Zinsdifferenz verschiedener Laufzeiten

Den Grad der Risikoaversion oder eben der Risikofreude und Zuversicht können wir an den Renditen der unterschiedlichen Anleihen erkennen. Klassischer Weise sind längere Laufzeiten höher verzinst, sprich: sie haben höhere Renditen. In seltenen Fällen kehrt sich das Verhältnis jedoch um, und die kürzeren Laufzeiten sind besser verzinst. In dem Fall spricht man von einer inversen Zinsstruktur. Hier soll es nun nicht um inverse Zinsstrukturen gehen, aber sehr wohl um das indikative Verhältnis zwischen den Renditen der 10-jährigen und der zweijährigen US-Staatsanleihen für den Aktienmarkt. In der überwiegenden Zeit ist das Verhältnis unauffällig. Doch vor den meisten Crashs (rot hinterlegt im Chart) und Rallyes (grün) gab es größere Veränderungen im Yield-Spread, also der Differenz zwischen den Renditen der beiden genannten Laufzeiten. Schauen Sie selbst: Das Top im Jahr 2000, die Korrektur bis 2002 und der dortige Kaufzeitpunkt, der Crash 2007/08 und die damit einher gehende Kauf-Chance, der Rücksetzer 2015/16, der Corona-Crash und die anschließende Rallye, wie auch der Zoll-Crash im April des Vorjahres und die darauffolgende Rallye bis August wurden vorgezeichnet. Der Chart stellt in diesem Weitwinkel optisch nur die ganz großen Schwünge dar. Wenn man hinein zoomen würde könnte man auch die Situation um die Trump-Zölle prognostiziert sehen.

Quelle: www.tradingview.com

Die aktuelle Prognose zeigt eine potenzielle kurze Schwäche in den bevorstehenden Wochen, die eine Kauf-Chance im Februar bietet. Anschließend zeigt die Prognose bis einschließlich Mai aufwärts. Es kann hier Sinn machen, einige Abstauber-Limits in den Markt zu legen für einen eventuellen Rücksetzer, um dann die nächste Rallye-Stufe mitzunehmen.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Der Zinsmarkt zeichnet spannende Bewegungen für die nächsten Wochen vor. Sollte es zu einem kurzen Rücksetzer kommen, so bietet es sich nach unserer Expertise an, diesen für einen Zukauf auf der langen Seite zu nutzen. Die Prognose zeigt von Februar bis einschließlich Mai aufwärts für den US-Aktienmarkt. Nachfolgend stellen wir Ihnen ein passendes Produkt vor, mit Sie an einem solchen Szenario partizipieren können.

Open end Turbo Long Optionsschein auf den S&P 500

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Short Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Knockout , wie auch den Basispreis gleichauf bei 6007,95 Zählern. Bei einem aktuellen Preis von 6902 Punkten ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 7,71. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UG6NK8.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 6500 Pkt

Open end Turbo Long Optionsschein auf den S&P 500

Basiswert S&P 500 WKN UG6NK8 ISIN DE000UG6NK88 Basispreis 6007,95 Pkt K.O.-Schwelle 6007,95 Pkt Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 7,71 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

