Verbündete beraten in Paris über Sicherheitsgarantien für Ukraine

Paris, 06. Jan (Reuters) - Die Verbündeten der Ukraine wollen bei einem Treffen in ⁠Paris am ‍Dienstag künftige Sicherheitsgarantien für Kiew für den Fall eines ‌Waffenstillstands mit Russland ausarbeiten.

An dem Treffen in der französischen ‍Hauptstadt nehmen Diplomaten zufolge neben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mehr als 27 Staats- und Regierungschefs sowie die hochrangigen US-Unterhändler Steve ‍Witkoff und Jared Kushner ⁠teil. Ziel sei es, konkrete Beiträge für eine multinationale Truppe sowie ‍verbindliche Zusagen für den Fall eines erneuten Angriffs festzulegen, ⁠um eine gemeinsame Position für Verhandlungen mit Russland zu schaffen. Die Gespräche zur Beendigung des ‍seit fast ‌vier Jahren andauernden Konflikts haben sich seit November beschleunigt, jedoch gibt es kaum Anzeichen für eine Zustimmung Russlands zu den bisherigen Vorschlägen.

(Bericht von Olena Harmash. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)