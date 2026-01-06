Dax rückt an die 25.000-Punkte-Marke heran
Der Dax dürfte seine Rekordrally am Dienstag fortsetzen. Dabei könnte der deutsche Leitindex die 25.000-Punkte-Marke erstmals knacken. Eine Stunde vor Beginn des Xetra-Börsenhandels signalisierte der X-Dax ein Plus von 0,25 Prozent auf 24.930 Punkte.
“Der Dax beginnt das Jahr mit einer neuen Welle des Optimismus.“
Im Tagesverlauf stehen Verbraucherpreisdaten aus Deutschland im Blick.
Wegen der Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der Bundesregierung gilt die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr wieder als zentraler Kurstreiber für den Dax.
Der Angriff der USA auf Venezuela verunsichert die Weltbörsen nicht. Am US-Aktienmarkt war es dem Leitindex Dow Jones Industrial gelungen, sein bisheriges Rekordhoch aus dem Dezember zu übertreffen. Dabei hatten die Anleger vor allem auf Ölwerte gesetzt, die von einem möglichen Wiederaufbau der venezolanischen Ölindustrie profitieren könnten. Zudem ist damit die Hoffnung auf sinkende Ölpreise verbunden, was wiederum gut wäre für die Weltwirtschaft, den Inflationsdruck mindert und weitere Zinssenkungen bedeuten könnte.
Einzelaktien im vorbörslichen Überblick
Am Aktienmarkt stehen Chipwerte in der Gunst der Anleger weiter oben. Händler verwiesen auf einen verbesserten Ausblick des US-Konzerns Microchip Technology als weiteren Treiber für Titel aus dem Halbleitersektor. Infineon verteuerten sich hierzulande am Dienstag im vorbörslichen Xetra-Handel um etwa ein Prozent.
Für die Anteile des Chemikalienhändlers Brenntag ging es vorbörslich etwas nach oben. Adidas gaben hingegen nach einer pessimistischeren Einschätzung der Bank of America nach.
Dafür sorgt eine Kaufempfehlung von Jefferies für Scout24 bei den Papieren des Internetportalbetreibers für vorbörslichen Kurszuwachs.
Dow Jones mit Rekord und S&P 500 im Plus
Am zweiten Handelstag des neuen Börsenjahres haben Investoren an den US-Aktienmärkten vor allem auf Ölwerte gesetzt. Am Montag profitierten die Aktien der Öl- und Gasindustrie von der Aussicht auf gute Geschäfte in und mit Venezuela in der Zukunft.
Asiens Börsen mit Tendenz
An den wichtigsten asiatischen Börsen ist es am Dienstag weiter nach oben gegangen.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|52.517
|+ 1,3 Prozent
|Hang Seng
|26.733
|+ 1,38 Prozent
|CSI 300
|4.790
|+ 1,55 Prozent
Renten
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|127,23
|- 0,11 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|2,89
|+ 0,025 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|4,18
|+ 0,018 Prozentpunkte
Devisen
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1733
|+ 0,07 Prozent
|Dollar in Yen
|156,40
|- 0,04 Prozent
|Euro in Yen
|183,51
|+ 0,11 Prozent
Rohöl
Umstufungen von Aktien
- BERENBERG SENKT ALLGEIER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 22 (21) EUR
- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR SCHOTT PHARMA AUF 21 (35) EUR - 'BUY'
- JEFFERIES HEBT SCOUT24 AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 105 (106) EUR
- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 8 (7,50) EUR - 'NEUTRAL'
- MORGAN STANLEY SENKT BRENNTAG AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT)
- MORGAN STANLEY SENKT BRENNTAG-ZIEL AUF 50 (63) EUR
- WDH/BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR DÜRR AUF 39 (38) EUR - 'OUTPERFORM'
- RBC SENKT ZIEL FÜR NIKE AUF 78 (85) USD - 'OUTPERFORM'
- JEFFERIES NIMMT TRAVELERS MIT 'HOLD' WIEDER AUF - ZIEL 310 US
-BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 46 (43) CHF - 'UNDERWEIGHT'
- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ING AUF 28 (23,20) EUR - 'OVERWEIGHT'
- BARCLAYS SENKT SSP GROUP AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 220 PENCE
- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 75 (74) EUR
- 'BUY'- BERENBERG STARTET ZEHNDER MIT 'BUY' - ZIEL 100 CHF
- CITIGROUP HEBT ORANGE AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 15,80 (14) EUR
- RBC HEBT DIAGEO AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 2000 PENCE
- RBC SENKT HEINEKEN AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 76 (88) EUR
Termine Unternehmen
08:00 GBR: Next, Q4-Umsatz
14:30 CHE: Alcon, außerordentliche Hauptversammlung, Vernier
Termine Konjunktur
08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/25
09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25
09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25
09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen 12/25
10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 12/25
15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
(mit Material von dpa-AFX)
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–