Vorbörse 06.01.2026

Dax rückt an die 25.000-Punkte-Marke heran

onvista · Uhr
Der Dax dürfte seine Rekordrally am Dienstag fortsetzen. Dabei könnte der deutsche Leitindex die 25.000-Punkte-Marke erstmals knacken. Eine Stunde vor Beginn des Xetra-Börsenhandels signalisierte der X-Dax ein Plus von 0,25 Prozent auf 24.930 Punkte.

“Der Dax beginnt das Jahr mit einer neuen Welle des Optimismus.“

Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank

Im Tagesverlauf stehen Verbraucherpreisdaten aus Deutschland im Blick.

Wegen der Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der Bundesregierung gilt die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr wieder als zentraler Kurstreiber für den Dax.

Der Angriff der USA auf Venezuela verunsichert die Weltbörsen nicht. Am US-Aktienmarkt war es dem Leitindex Dow Jones Industrial gelungen, sein bisheriges Rekordhoch aus dem Dezember zu übertreffen. Dabei hatten die Anleger vor allem auf Ölwerte gesetzt, die von einem möglichen Wiederaufbau der venezolanischen Ölindustrie profitieren könnten. Zudem ist damit die Hoffnung auf sinkende Ölpreise verbunden, was wiederum gut wäre für die Weltwirtschaft, den Inflationsdruck mindert und weitere Zinssenkungen bedeuten könnte.

Einzelaktien im vorbörslichen Überblick

Am Aktienmarkt stehen Chipwerte in der Gunst der Anleger weiter oben. Händler verwiesen auf einen verbesserten Ausblick des US-Konzerns Microchip Technology als weiteren Treiber für Titel aus dem Halbleitersektor. Infineon verteuerten sich hierzulande am Dienstag im vorbörslichen Xetra-Handel um etwa ein Prozent.

Für die Anteile des Chemikalienhändlers Brenntag ging es vorbörslich etwas nach oben. Adidas gaben hingegen nach einer pessimistischeren Einschätzung der Bank of America nach.

Dafür sorgt eine Kaufempfehlung von Jefferies für Scout24 bei den Papieren des Internetportalbetreibers für vorbörslichen Kurszuwachs.

Dow Jones mit Rekord und S&P 500 im Plus

Am zweiten Handelstag des neuen Börsenjahres haben Investoren an den US-Aktienmärkten vor allem auf Ölwerte gesetzt. Am Montag profitierten die Aktien der Öl- und Gasindustrie von der Aussicht auf gute Geschäfte in und mit Venezuela in der Zukunft.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones48.977+ 1,23 Prozent
S&P 5006.902+ 0,64 Prozent
Nasdaq25.401+ 0,77 Prozent
Grönland: Erwarten trotz Trumps Äußerungen keine baldige Übernahmeheute · 07:10 Uhr · Reuters
Grönland: Erwarten trotz Trumps Äußerungen keine baldige Übernahme

Asiens Börsen mit Tendenz

An den wichtigsten asiatischen Börsen ist es am Dienstag weiter nach oben gegangen.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22552.517+ 1,3 Prozent
Hang Seng26.733+ 1,38 Prozent
CSI 3004.790+ 1,55 Prozent
Moderate Erholung der Wirtschaft
Japans Notenbankchef stellt weitere Zinserhöhungen in Aussichtgestern · 08:04 Uhr · Reuters
Japans Notenbankchef stellt weitere Zinserhöhungen in Aussicht

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future127,23- 0,11 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,89+ 0,025 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,18+ 0,018 Prozentpunkte
Deutsche Anleihen legen zu - Unsicherheit nach US-Angriff auf Venezuela stütztgestern · 17:42 Uhr · dpa-AFX

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1733+ 0,07 Prozent
Dollar in Yen156,40- 0,04 Prozent
Euro in Yen183,51+ 0,11 Prozent
Devisen: Euro holt Verluste wieder aufgestern · 20:46 Uhr · dpa-AFX

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent61,55 USD- 0,21 USD
WTI58,05 USD- 0,27 USD
Aktien New York Schluss: Ölaktien dank Venezuela gesucht - Dow auf Rekordhochgestern · 22:14 Uhr · dpa-AFX

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG SENKT ALLGEIER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 22 (21) EUR

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR SCHOTT PHARMA AUF 21 (35) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT SCOUT24 AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 105 (106) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 8 (7,50) EUR - 'NEUTRAL'

- MORGAN STANLEY SENKT BRENNTAG AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT)

- MORGAN STANLEY SENKT BRENNTAG-ZIEL AUF 50 (63) EUR

- WDH/BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR DÜRR AUF 39 (38) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR NIKE AUF 78 (85) USD - 'OUTPERFORM'

- JEFFERIES NIMMT TRAVELERS MIT 'HOLD' WIEDER AUF - ZIEL 310 US

-BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 46 (43) CHF - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ING AUF 28 (23,20) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT SSP GROUP AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 220 PENCE

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 75 (74) EUR

- 'BUY'- BERENBERG STARTET ZEHNDER MIT 'BUY' - ZIEL 100 CHF

- CITIGROUP HEBT ORANGE AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 15,80 (14) EUR

- RBC HEBT DIAGEO AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 2000 PENCE

- RBC SENKT HEINEKEN AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 76 (88) EUR

Termine Unternehmen

08:00 GBR: Next, Q4-Umsatz

14:30 CHE: Alcon, außerordentliche Hauptversammlung, Vernier

Termine Konjunktur

08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/25

09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25

09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25

09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)

09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen 12/25

10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)

10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 12/25

15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)

(mit Material von dpa-AFX)

