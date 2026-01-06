Der Dax dürfte seine Rekordrally am Dienstag fortsetzen. Dabei könnte der deutsche Leitindex die 25.000-Punkte-Marke erstmals knacken. Eine Stunde vor Beginn des Xetra-Börsenhandels signalisierte der X-Dax ein Plus von 0,25 Prozent auf 24.930 Punkte.

“Der Dax beginnt das Jahr mit einer neuen Welle des Optimismus.“ – Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank

Im Tagesverlauf stehen Verbraucherpreisdaten aus Deutschland im Blick.

Wegen der Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der Bundesregierung gilt die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr wieder als zentraler Kurstreiber für den Dax.

Der Angriff der USA auf Venezuela verunsichert die Weltbörsen nicht. Am US-Aktienmarkt war es dem Leitindex Dow Jones Industrial gelungen, sein bisheriges Rekordhoch aus dem Dezember zu übertreffen. Dabei hatten die Anleger vor allem auf Ölwerte gesetzt, die von einem möglichen Wiederaufbau der venezolanischen Ölindustrie profitieren könnten. Zudem ist damit die Hoffnung auf sinkende Ölpreise verbunden, was wiederum gut wäre für die Weltwirtschaft, den Inflationsdruck mindert und weitere Zinssenkungen bedeuten könnte.

Einzelaktien im vorbörslichen Überblick

Am Aktienmarkt stehen Chipwerte in der Gunst der Anleger weiter oben. Händler verwiesen auf einen verbesserten Ausblick des US-Konzerns Microchip Technology als weiteren Treiber für Titel aus dem Halbleitersektor. Infineon verteuerten sich hierzulande am Dienstag im vorbörslichen Xetra-Handel um etwa ein Prozent.

Für die Anteile des Chemikalienhändlers Brenntag ging es vorbörslich etwas nach oben. Adidas gaben hingegen nach einer pessimistischeren Einschätzung der Bank of America nach.

Dafür sorgt eine Kaufempfehlung von Jefferies für Scout24 bei den Papieren des Internetportalbetreibers für vorbörslichen Kurszuwachs.

Dow Jones mit Rekord und S&P 500 im Plus

Am zweiten Handelstag des neuen Börsenjahres haben Investoren an den US-Aktienmärkten vor allem auf Ölwerte gesetzt. Am Montag profitierten die Aktien der Öl- und Gasindustrie von der Aussicht auf gute Geschäfte in und mit Venezuela in der Zukunft.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 48.977 + 1,23 Prozent S&P 500 6.902 + 0,64 Prozent Nasdaq 25.401 + 0,77 Prozent

Asiens Börsen mit Tendenz

An den wichtigsten asiatischen Börsen ist es am Dienstag weiter nach oben gegangen.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 52.517 + 1,3 Prozent Hang Seng 26.733 + 1,38 Prozent CSI 300 4.790 + 1,55 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 127,23 - 0,11 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,89 + 0,025 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,18 + 0,018 Prozentpunkte

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1733 + 0,07 Prozent Dollar in Yen 156,40 - 0,04 Prozent Euro in Yen 183,51 + 0,11 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 61,55 USD - 0,21 USD WTI 58,05 USD - 0,27 USD

(mit Material von dpa-AFX)