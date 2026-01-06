VW- und Audi-Händler erwarten höhere Autopreise

Reuters · Uhr
E-Mobilität
Artikel teilen:

Frankfurt, 06. Jan (Reuters) - Die Händler von Volkswagen und Audi erwarten 2026 weiter ⁠steigende Autopreise.

"Wir ‍sehen zunehmenden Preisdruck, gleichzeitig steigen die Kosten", sagte Alexander ‌Sauer-Wagner, Vorsitzender des VW- und Audi-Partnerverbands, dem Handelsblatt (Dienstagausgabe). Gestiegene ‍Zinsen, höhere Energie- und Personalkosten sowie wachsende Bürokratie lasteten auf den Autohäusern. "Wir arbeiten heute mehr, dokumentieren mehr, berichten mehr – aber am ‍Ende bleibt weniger hängen", ⁠sagte Sauer-Wagner. Die Listenpreise würden "in der Tendenz deshalb eher steigen".

Für E-Autos sieht ‍der Verbandschef dennoch Verkaufspotenzial. Maßgeblich sei nicht primär der ⁠Listenpreis, sondern die monatliche Leasingrate. "Elektromobilität läuft heute fast ausschließlich über Leasing. Wenn wir mit der ‍Rate unter ‌das Niveau eines vergleichbaren Verbrenners kommen, funktioniert der Verkauf." Für 2026 halte er eine Annäherung der Leasingraten von Elektro- und Verbrennermodellen für möglich.

(Bericht von Philipp Krach, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) Vz
Volkswagen (VW) ST
Volkswagen (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Autobauer
BMW mit Rekordabsatz in den USA - Audi schwächeltheute, 08:31 Uhr · dpa-AFX
BMW mit Rekordabsatz in den USA - Audi schwächelt
Robotik und autonomes Fahren
Tesla vor Absatzzahlen erholt02. Jan. · dpa-AFX
Tesla vor Absatzzahlen erholt
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Technische Analyse
Der Rohölpreis steht vor einem möglichen Comebackheute, 15:05 Uhr · onvista
Alle Premium-News