Brandenburgs SPD/BSW-Koalition vor dem Aus

Berlin, 06. Jan (Reuters) - In Brandenburg steht die bisherige Koalition von SPD und BSW vor dem Aus.

Zum einen nahm die SPD-Landtagsfraktion am ⁠Dienstag das bisherige ‍BSW-Mitglied, Vizeregierungschef und Finanzminister Robert Crumbach, auf. Zum anderen verließen zwei weitere BSW-Abgeordnete am Dienstag laut Medienberichten ‌ihre Fraktion, weshalb die Landesregierung keine Mehrheit mehr hat. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte ‍am Morgen in Potsdam von dem BSW noch ein klares Bekenntnis zur Koalition verlangt und angekündigt, dass ansonsten Gespräche mit der CDU geführt werden müssten. Durch die Aufnahme Crumbachs in die SPD-Fraktion wäre rechnerisch auch eine Zusammenarbeit mit der ‍CDU möglich.

Die erste Koalition aus SPD und ⁠BSW in Deutschland war in den vergangenen Monaten zunehmend in schweres Fahrwasser geraten. Mehrfach hatten BSW-Abgeordnete Projekte der SPD nicht mitgetragen. Dazu ‍kommt der Richtungsstreit in dem von Sahra Wagenknecht gegründeten BSW, der sich seit dem missglückten ⁠Einzug in den Bundestag 2025 verschärft hat.

Woidke hatte am Morgen vor der SPD-Fraktionssitzung ein klares Bekenntnis des BSW zur Koalition gefordert. Er brauche dringend ein "Zeichen der Stabilität" ‍von der Partei, weil er ‌das BSW "für hochgradig instabil" halte, sagte Woidke. "Es wäre gut, wenn das BSW dieses Zeichen der Stabilität heute senden kann." Mit dem Austritt weiterer Politiker aus der Fraktion scheint dies unmöglich. Woidke versicherte, dass das östliche Bundesland weiter stabil regiert werde.

Die Koalition war 2024 gebildet worden. Die Landtagswahlergebnisse hatten damals in mehreren ostdeutschen Bundesländern zu neuen Regierungskonstellationen geführt.

(Bericht von Andreas Rinke, Reuters ⁠TV; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)