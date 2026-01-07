AKTIE IM FOKUS: Evotec weiter im Aufwind durch Amgen-Übernahme von Dark Blue

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die tags zuvor angekündigte Übernahme des britischen Biotechunternehmens Dark Blue Therapeutics durch den US-Konzern Amgen hat am Mittwoch die Aktie von Evotec weiter nach oben getrieben. Händler sprachen von Übernahmefantasien auch für den deutschen pharmazeutischen Wirkstoffforscher, der im selben Branchenbereich tätig sei. RBC-Analyst Charles Weston verwies auf die Beteiligung von Evotec an Dark Blue, weshalb die Hamburger von der bis zu 840 Millionen US-Dollar schweren Übernahme mitprofitierten.

Für Evotec ging es als Spitzenwert im SDax zuletzt um 7,6 Prozent auf 6,21 Euro nach oben, womit die Aktie in den vergangenen zwei Handelstagen um insgesamt knapp 13 Prozent zugelegt hat.

RBC-Experte Weston sprach von einem "guten Geschäft" für den Evotec-Konzern, der ihm zufolge mit etwa 21 Prozent an Dark Blue Therapeutics beteiligt ist. Evotec könne durch die Amgen-Übernahme einen Vermögenswert zu Geld machen, für das er bisher in seinem Bewertungsmodell keinen Wert angesetzt habe. "Die Vorabzahlung könnte bis zu 5 Prozent des aktuellen Börsenwertes von Evotec ausmachen und langfristig zu weiteren Zahlungen in den kommenden Jahren führen."

Der Fokus der meisten Anleger liegt allerdings laut Weston weiterhin auf dem präklinischen Forschungs- und Entwicklungsgeschäft von Evotec und wann es sich erholen werde. Wesentliche unternehmensspezifische Themen seien auch, ob weitere Geschäfte aus dem Just-Biologics-Geschäft hervorgehen und signifikante Meilensteinumsätze aus Partnerprodukten erzielt werden können.

Händler sehen angesichts der von Amgen angekündigten Dark-Blue-Übernahme außerdem noch einen weiteren Treiber für die Evotec-Aktie: Übernahmefantasien auch für den deutschen Wirkstoffforscher. "Über Evotec selbst wurde bereits öfter schon als Übernahmeziel spekuliert", sagte einer.

Aktienexperte Andreas Lipkow sprach von einem Konsolidierungsdruck in einigen Bereichen der Pharmabranche, "was insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen in diesem Sektor attraktiv macht". Zudem sieht er Pharmawerte an diesem Tag insgesamt als gefragt an. "Die Investoren wollen weiter in den Aktienmärkten investiert bleiben und fokussieren sich derzeit nun verstärkt auf die defensiven Branchen."/ck/err/mis