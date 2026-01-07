Wall Street
Aktien New York: Nur noch kleine Gewinne nach starkem Jahresbeginn
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: ventdusud/Shutterstock.com
Nach einem starken Jahresstart sind die Investoren an den US-Börsen zur Wochenmitte etwas vorsichtiger geworden. Zwar erreichten der Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 am Mittwoch zum Handelsbeginn weitere Rekordmarken, die Kursgewinne hielten sich aber in engen Grenzen. Die Zeichen könnten zumindest vorerst eher auf Konsolidierung stehen nach dem starken Jahresauftakt.
Der Dow gewann zuletzt 0,2 Prozent auf 49.533 Punkte. In den vergangenen beiden Handelstagen war der Leitindex jeweils auf Höchstmarken gestiegen. Der S&P 500 lag mit 0,1 Prozent im Plus bei 6.949 Zählern. Auch der Nasdaq 100 lag moderate 0,1 Prozent im Plus bei 25.657 Punkten.
Das könnte dich auch interessieren
Dax Tagesrückblick 07.01.2025Dax bewegt sich nach nächstem Rekordhoch kaum - Adidas mit dickem Minusgestern, 17:50 Uhr · onvista
Dax Chartanalyse 07.01.2026Dax hat nach neuem Allzeithoch weiteres Potenzialheute, 11:21 Uhr · onvista
Dax Chartanalyse 06.01.2026Dax klettert auf neues Allzeithoch zum Wochenstartgestern, 11:34 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Zeigt der Januar wirklich schon, ob das Börsenjahr gut wird?heute, 16:30 Uhr · onvista
PlusDatenanalyse
Ein Marktführer im Staatsauftrag – und warum der jüngste Kursrückgang Chancen eröffnetgestern, 17:24 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Der Rohölpreis steht vor einem möglichen Comebackgestern, 15:05 Uhr · onvista
PlusTechnische Analyse