Wall Street

Aktien New York: Nur noch kleine Gewinne nach starkem Jahresbeginn

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: ventdusud/Shutterstock.com

Nach einem starken Jahresstart sind die Investoren an den US-Börsen zur Wochenmitte etwas vorsichtiger geworden. Zwar erreichten der Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 am Mittwoch zum Handelsbeginn weitere Rekordmarken, die Kursgewinne hielten sich aber in engen Grenzen. Die Zeichen könnten zumindest vorerst eher auf Konsolidierung stehen nach dem starken Jahresauftakt.

Der Dow gewann zuletzt 0,2 Prozent auf 49.533 Punkte. In den vergangenen beiden Handelstagen war der Leitindex jeweils auf Höchstmarken gestiegen. Der S&P 500 lag mit 0,1 Prozent im Plus bei 6.949 Zählern. Auch der Nasdaq 100 lag moderate 0,1 Prozent im Plus bei 25.657 Punkten.

