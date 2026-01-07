Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Aktionäre von TT Electronics lehnen Angebot von Cicor ab



07.01.2026 / 14:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Bronschhofen, 7. Januar 2026 – An der heutigen Gerichts- und Generalversammlung der TT Electronics Plc (TT) haben die Aktionäre das von der Cicor Technologies Ltd. unterbreitete und vom Verwaltungsrat von TT vollumfänglich unterstützte Angebot abgelehnt.

An der heutigen Gerichts- und Generalversammlung der TT Electronics wurde die für das Angebot von Cicor erforderliche Mehrheit von 75% der anwesenden und abgegebenen Stimmen nicht erreicht. Das einzige Traktandum war die Genehmigung des am 25. November 2025 datierten «Scheme of Arrangement» gemäss Regel 2.7 des UK Takeover Code. Somit wird die vorgeschlagene Akquisition mittels Scheme of Arrangement nicht weiterverfolgt.

Alexander Hagemann, CEO von Cicor, sagte: «Wir bedauern, dass unser Angebot nicht die erforderliche Mehrheit von 75% erhalten hat und das Scheme of Arrangement damit hinfällig geworden ist. Wir sind weiterhin der Ansicht, dass die beiden Unternehmen strategisch und finanziell hervorragend zueinander passen und dass die industrielle Logik eines Zusammenschlusses von Cicor und TT überzeugend ist. Ich freue mich, dass eine Mehrheit der TT-Aktionäre diese Auffassung teilt. Gleichzeitig waren wir stets transparent hinsichtlich der finanziellen Disziplin, die für die erfolgreiche Umsetzung der wertsteigernden M&A-Strategie von Cicor zentral ist.»

Infolge des Abbruchs der Akquisition werden Transaktionskosten in Höhe von rund CHF 5 Mio., die aktiviert worden wären, in der Erfolgsrechnung 2025 als betriebliche Aufwendungen und weitere CHF 2 Mio. als finanzielle Aufwendungen erfasst. Diese Kosten betreffen hauptsächlich Beratungs-honorare, regulatorische Genehmigungen sowie Brückenfinanzierungen. Aufgrund dieses zusätzlichen einmaligen negativen Effekts muss das Unternehmen die Prognose für das Gesamtjahr 2025 anpassen. Das ausgewiesene EBITDA wird nun in einer Bandbreite von CHF 53 bis CHF 57 Mio. erwartet (bisherige Prognose: CHF 58 bis CHF 62 Mio.), während Cicor bereinigt um einmalige Effekte von CHF 10 Mio. weiterhin von einem EBITDA zwischen CHF 63 und CHF 67 Mio. ausgeht.

Kontakt Cicor Management AG Gebenloostrasse 15 CH-9552 Bronschhofen



Media Relations

Telefon +41 71 913 73 00 E-Mail: media@cicor.com



Investor Relations

Telefon +41 71 913 73 00 E-Mail: investor@cicor.com

Über Cicor

Cicor ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Fertigung und dem Supply-Chain-Management. Mit rund 4'600 Mitarbeitenden in 14 Ländern bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Gesundheits- und Medizintechnik, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (A&D).

Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung elektronischer Geräte, schafft Cicor einen Mehrwert für seine Kunden. Die Aktien von Cicor werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CH0008702190).

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cicor Technologies Ltd c/o Cicor Management AG, Gebenloostraße 15 9552 Bronschhofen Schweiz Telefon: +41719137300 E-Mail: info@cicor.com Internet: www.cicor.com ISIN: CH0008702190

2255688 07.01.2026 CET/CEST