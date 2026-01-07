ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Grand City Properties auf 'Underweight'
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Grand City Properties auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Aroundtown und Grand City Properties seien zuletzt am Anleihenmarkt sehr aktiv gewesen, schrieb Paul May in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umfinanzierungen hätten zwar einen steigenden operativen Barmittelfluss zur Folge, der vorsichtige Ausblick auf den deutschen Markt für Wohnimmobilien rechtfertige aber nur ein "Underweight"./bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMT
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
AusblickPolitisches Störfeuer? Dax dürfte wenig auf US-Attacke auf Venezuela reagieren04. Jan. · dpa-AFX
AKTIE IM FOKUS: Lufthansa-Erholungsrally geht weiter - Morgan Stanley positivheute, 09:53 Uhr · dpa-AFX
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Bayer auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 45 Euroheute, 09:35 Uhr · dpa-AFX
Aktien Frankfurt: Dax steigt über 25.000 Punkte - 'Weltwirtschaft wird umgebaut'heute, 12:06 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Zeigt der Januar wirklich schon, ob das Börsenjahr gut wird?heute, 16:30 Uhr · onvista
PlusDatenanalyse
Ein Marktführer im Staatsauftrag – und warum der jüngste Kursrückgang Chancen eröffnetgestern, 17:24 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Der Rohölpreis steht vor einem möglichen Comebackgestern, 15:05 Uhr · onvista
PlusTechnische Analyse