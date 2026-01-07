ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Grand City Properties auf 'Underweight'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Grand City Properties auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Aroundtown und Grand City Properties seien zuletzt am Anleihenmarkt sehr aktiv gewesen, schrieb Paul May in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umfinanzierungen hätten zwar einen steigenden operativen Barmittelfluss zur Folge, der vorsichtige Ausblick auf den deutschen Markt für Wohnimmobilien rechtfertige aber nur ein "Underweight"./bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMT

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Barclays
Grand City Properties
Barclays ADR

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Datenanalyse
Zeigt der Januar wirklich schon, ob das Börsenjahr gut wird?heute, 16:30 Uhr · onvista
Plus
Technische Analyse
Der Rohölpreis steht vor einem möglichen Comebackgestern, 15:05 Uhr · onvista
Alle Premium-News