APA ots news: OMV erhält EUR 123 Mio Förderung für größtes grünes...

Wien, 7. Jänner 2026 (APA-ots) - - Österreich fördert den Bau einer der  
größten Wasserstoffanlagen 
Europas 

- OMV baut in Bruck an der Leitha eine 140 MW Anlage mit einer 
jährlichen Kapazität von bis zu 23.000 Tonnen grünem Wasserstoff ab 
Ende 2027 

- Einsparung von bis zu 150.000 Tonnen CO pro Jahr leistet einen 
entscheidenden Beitrag zur Dekarbonisierung der Raffinerie Schwechat 

OMV und Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) haben einen 
Fördervertrag für die geplante Anlage zur Herstellung von grünem 
Wasserstoff in Bruck an der Leitha (Niederösterreich) unterzeichnet, 
der eine Produktionsförderung von bis zu EUR 123 Millionen 
sicherstellt. Das Vorhaben wurde zuvor von der European Hydrogen Bank 
(EHB), der Europäischen Wasserstoffbank, positiv bewertet und für 
eine Förderung empfohlen. Dieses Vorzeigeprojekt leistet einen 
entscheidenden Beitrag zur österreichischen Wasserstoffstrategie und 
zur OMV Strategie 2030. 

Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO von OMV : "Die 
positive Bewertung durch die Europäische Wasserstoffbank und die 
daraus resultierende Förderung der Republik Österreich unserer Anlage 
für grünen Wasserstoff ist ein starkes Signal für die Zukunft der 
nachhaltigen Energieversorgung und für den Standort Österreich. Mit 
unserem Projekt setzen wir einen Meilenstein für die Energiewende in 
Europa und zeigen, wie OMV Innovation und Verantwortung vereint." 

OMV investiert einen mittleren dreistelligen Millionen Eurobetrag 
in Bruck an der Leitha. Die 140 MW Anlage soll Ende 2027 in Betrieb 
gehen und dann zu den fünf größten in Europa zählen. OMV produziert 
damit künftig jährlich bis zu 23.000 Tonnen grünen Wasserstoff mit 
erneuerbarer Energie aus Wind- und Solarenergie sowie Wasserkraft und 
entspricht einer Einsparung von bis zu 150.000 Tonnen CO2 pro Jahr. 
"Durch eine lokale Erzeugung von grünem Wasserstoff leistet diese 
Anlage, die über eine 22 Kilometer lange Pipeline direkt mit der OMV 
Raffinerie Schwechat verbunden ist, einen maßgeblichen Beitrag zu 
unserer Dekarbonisierung," kommentierte Martijn van Koten, OMV 
Executive Vice President, Fuels und Chemicals . 

Im November 2025 haben OMV und Masdar, ein weltweit führendes 
Unternehmen für saubere Energie, eine Vereinbarung zur Gründung eines 
Joint Ventures (JV) unterzeichnet. Das geplante JV umfasst die 
Finanzierung, die Errichtung und den Betrieb der 140 MW 
Elektrolyseanlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff in Bruck an 
der Leitha. Der Abschluss des JVs wird für Anfang 2026 erwartet und 
steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses der finalen Unterlagen, der 
Zustimmung der Anteilseigner sowie behördlicher Genehmigungen. 

Bilder, Grafiken und Videos finden Sie hier . 

Über OMV Aktiengesellschaft 

Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein 
nachhaltiges Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem 
integrierten Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und 
Chemikalien mit einer Schlüsselrolle in der Kreislaufwirtschaft. 
Durch die schrittweise Umstellung auf ein kohlenstoffarmes Geschäft 
strebt OMV an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen zu 
erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von EUR 
34 Milliarden und beschäftigte rund 23.600 diverse und talentierte 
Mitarbeiter:innen weltweit. OMV Aktien werden an der Wiener Börse ( 
OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere 
Informationen auf www.omv.com . 

Rückfragehinweis: 
   OMV International Media Relations 
   Brigitte Köck 
   Telefon: +43 1 40440 0 
   E-Mail: media.relations@omv.com 
   Website: https://www.omv.com 

