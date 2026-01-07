Branchenverband: Handel und Logistik gut auf Schnee und Eis vorbereitet

Berlin, 07. Jan (Reuters) - Trotz Schnee, Glätte und Kälte in weiten Teilen Deutschlands rechnet der Handel nicht mit Versorgungsengpässen.

"Der Einzelhandel in Deutschland ⁠und seine Logistikketten ‍sind auf Schnee und Eis im Winter hervorragend vorbereitet", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth, am ‌Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Auch der Logistikverband BGL sieht sich ebenfalls gut aufgestellt. Größere Störungen ‍seien derzeit nicht bekannt.

Einige Händler dürften sogar vom Wintereinbruch profitieren. "Erfahrungsgemäß steigen die Umsätze mit warmer Winterbekleidung bei niedrigen Temperaturen", sagte HDE-Experte Genth. "Der größte Teil der Kunden ist bei warmer Bekleidung wie Winterjacken, Mützen, Schals und Handschuhen eher Bedarfskäufer – insofern ‍kann das kalte Wetter für höhere Umsätze ⁠in diesem Bereich sorgen."

Dagegen geht auf vielen Baustellen derzeit nichts mehr. Straßenbauarbeiten würden derzeit "größtenteils ruhen", teilte der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) mit. ‍Bereits Lufttemperaturen unter plus fünf Grad Celsius ließen eine Baustelle im Straßenbau zum Erliegen kommen. "Auch das ⁠Ausheben von gefrostetem Boden kann mit konventionellen Methoden nicht erfolgen – alles darüber hinaus ist mit erhöhten Kosten verbunden", hieß es. Die betroffenen Bauunternehmen würden die Wintergeldregelung nutzen - eine ‍finanzielle Unterstützung für Beschäftigte, ‌die Lohnverluste durch witterungsbedingte Arbeitsausfälle ausgleicht.

Die Versicherer warnten derweil, dass Dauerfrost und zweistellige Minusgrade das Risiko für geplatzte Wasserleitungen erheblich erhöhten und für Gebäude eine Belastungsprobe darstellten. Frostbedingte Leitungswasserschäden verursachten pro Jahr im Schnitt rund 25.000 versicherte Schadenfälle, erklärte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). "Frostbedingte Leitungswasserschäden verursachen im Winter Schäden von jährlich rund 140 Millionen Euro", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Mit ein paar einfachen ⁠Handgriffen lasse sich das meist verhindern.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‍berlin.newsroom@thomsonreuters.com)