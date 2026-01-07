DAX® - Besondere Konstellation, besonderes Potenzial?

Dritter Handelstag im neuen Jahr – zweites Allzeithoch! So kann ein Jahr mal beginnen: Mit 24.969 Punkten hat der DAX® dabei die runde 25.000er-Marke fast erreicht. Per Saldo können Anlegerinnen und Anleger damit auf eine nachhaltige Auflösung der bekannten Schiebezone zwischen 23.000 und 24.700 Punkten hoffen. Rein rechnerisch lässt sich aus der Höhe der Tradingrange ein Anschlusspotenzial von 1.700 Punkten bzw. ein Kursziel von 26.400 Punkten ableiten. Begünstigt wird ein neuer Trendimpuls durch die besonderen Monatskerzen der jüngeren Vergangenheit, welche allesamt kleine Kerzenkörper aufwiesen. Noch ein zweites Argument unterstreicht die zuletzt aufgestaute Bewegungsdynamik. So haben sich die Bollinger Bänder auf Wochenbasis sehr stark zusammengezogen, was oftmals den idealen Nährboden für einen nachhaltigen Ausbruch darstellt. Der freundliche Jahresauftakt ist auch eine Steilvorlage in Sachen „5-Tages-Indikator“. In der Historie gab die Kursentwicklung in den ersten fünf Tagen des neuen Jahres oftmals den Takt für das Gesamtjahr vor. Am Donnerstag ist es deshalb an der Zeit, die erste Zwischenbilanz des Jahres 2026 zu ziehen. Jedes Closing oberhalb der Jahresschlussnotiz von 24.490 Punkten würde für ein positives „5-Tages-Orakel“ sorgen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.