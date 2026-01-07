Dax steigt erstmals über 25.000 Punkte

dpa-AFX · Uhr
Quelle: dpa-AFX

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat erstmals in seiner Geschichte die Marke von 25.000 Punkten überschritten. Der deutsche Börsen-Leitindex erreichte 25.003,73 Zähler.

