Dax steigt erstmals über 25.000 Punkte
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat erstmals in seiner Geschichte die Marke von 25.000 Punkten überschritten. Der deutsche Börsen-Leitindex erreichte 25.003,73 Zähler.
Das könnte dich auch interessieren
Dax Tagesrückblick 07.01.2025Dax bewegt sich nach nächstem Rekordhoch kaum - Adidas mit dickem Minusgestern, 17:50 Uhr · onvista
Börse am Morgen 06.01.2026Dax bewegt sich kaum - 25.000 Punkte bleiben im Blickgestern, 10:00 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Ein Marktführer im Staatsauftrag – und warum der jüngste Kursrückgang Chancen eröffnetgestern, 17:24 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Der Rohölpreis steht vor einem möglichen Comebackgestern, 15:05 Uhr · onvista
PlusTechnische Analyse
Eine neue Butterberg-Politik würde Anlagechancen in Europa eröffnen03. Jan. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße