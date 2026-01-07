W​e​r​b​u​n​g von
DAX vor neuem Rekord – Wall Street gibt Rückenwind

Europas Börsen starten mit leichtem Plus in den Mittwoch.

Der DAX nimmt erneut Kurs auf die magische Marke von 25.000 Punkten. Dow Jones und S&P 500 erklommen neue Bestmarken, während die Nasdaq von starken Halbleiterwerten profitierte. In Asien hingegen überwogen Gewinnmitnahmen, was die globale Vorsicht unterstreicht. Trotz geopolitischer Spannungen – von US-Drohungen gegenüber Grönland bis hin zu russischen Manövern – bleiben Anleger erstaunlich kaufbereit.

Makroökonomisch stehen heute einige Daten an. Aus den USA kommen der ADP-Beschäftigungsreport, die JOLTS-Stellenangebote und der ISM-Dienstleistungsindex. Allesamt wichtige Vorboten für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag. In Europa richtet sich der Blick auf die Verbraucherpreise der Eurozone. Nach den schwachen deutschen Inflationsdaten vom Vortag wächst die Hoffnung auf eine EZB-Politik ohne schnelle Zinsänderungen.

Bei den Einzelwerten sorgt Redcare Pharmacy für Gesprächsstoff. Die Aktie zeigt sich schwächer, nachdem das Unternehmen zwar ein Umsatzplus im vierten Quartal meldete, aber die Erwartungen verfehlte. Vor allem das Geschäft mit nicht-verschreibungspflichtigen Produkten blieb hinter den Prognosen zurück – eine Überraschung mitten in der Grippesaison. Händler reagieren enttäuscht, der Kurs gerät unter Druck.

Ausblick: Rückenwind aus den USA und die Aussicht auf stabile Zinsen könnten den DAX heute weiter nach oben treiben. Doch mit den anstehenden Konjunkturdaten steigt auch die Nervosität – Gewinnmitnahmen sind jederzeit denkbar. Ein Tag mit hohem Signalwert für die kommenden Wochen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
Silber Bull UN2TES 9,28 69,164607 USD 7,31 Open End
DAX® Bear UG66LJ 28,87 27895,657723 Punkte 8,64 Open End
DAX® Bull UN1UUL 7,21 24296,337446 Punkte 34,96 Open End
AMD Inc. Bull UG892B 5,62 148,529949 USD 3,26 Open End
DAX® Bull UN14TU 17,91 23217,550478 Punkte 13,86 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.01.2025; 09:35 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
MTU Aero Engines AG Call HD7LTE 0,40 500,00 EUR 11,31 17.06.2026
Strategy Inc. Call UN235E 1,45 180,00 USD 4,2 18.03.2026
Mastercard Inc. Call UG1R55 6,83 550,00 USD 5,07 16.12.2026
DAX® Call UN0VSX 2,2 25000,00 Punkte 56,99 16.01.2026
DAX® Call UG2LSJ 1,18 26800,00 Punkte 32,06 20.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.01.2025; 09:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX® Short UG6H7S 2,25 26551,024937 Punkte -15 Open End
Rational AG Long HD6AFW 8,33 443,096028 EUR 3 Open End
Chevron Inc. Long HD2ZJ2 5,67 104,387763 USD 3 Open End
DAX® Long HD6QGB 15,45 20746,632553 Punkte 6 Open End
Novo Nordisk AS Long UG5D0P 7,12 28,139025 USD 2 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.01.2025; 10:10 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

