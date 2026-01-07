Delivery Hero erweitert Vorstand - Östberg-Vertrag verlängert

Frankfurt, 07. Jan (Reuters) - Delivery Hero erweitert den Vorstand. ⁠Der Essenslieferant ‍teilte am Mittwoch mit, Produktchef Johannes ‌Bruder sei zum Jahreswechsel als viertes ‍Mitglied in das Gremium eingezogen.

Der Manager arbeitet seit 2018 in dem Unternehmen.

Delivery Hero ‍gab zudem bekannt, ⁠dass der 2026 auslaufende Vertrag mit Firmenchef ‍Niklas Östberg bis zum 30. April ⁠2029 verlängert wurde. Dasselbe gelte für das Vorstandsmitglied Pieter-Jan Vandepitte, ‍der ‌das Tagesgeschäft der Berliner Firma verantwortet.

