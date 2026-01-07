Die Blumenpapiere von Carccu® orientieren sich an den für 2026 erwarteten natürlichen Farbtrends



Neue Farbtrends, Materialauswahl und praktisches Design werden im kommenden Jahr bei Blumenpapieren eine maßgebliche Rolle spielen.

Sastamala, Finnland - Die Blumenpapierkollektionen 2026 spiegeln die in Design und Mode vorherrschenden Trends wider und erfüllen gleichzeitig die Anforderungen an Materialeigenschaften und Verpackungen. Die neuen Designs von Carccu® setzen auf Farbkompositionen, die zugleich ausdrucksstark und dezent sind, aber auch auf Visual Storytelling und leicht recycelbare Materialien.

Welche Trends bringt 2026 bei Blumenpapieren?

Die Farbe ist nach wie vor eines der zentralen und ausdrucksstärksten Elemente der Blumenpräsentation. Prognosen zufolge werden die Designtrends 2026 natürliche Farbtöne bevorzugen. Ritva Borg, Designerin der Blumenpapiere von Carccu®, begründet die Farbwahl wie folgt:

„Das Pantone Color Institute kürt jährlich eine Trendfarbe, die im Einrichtungsdesign, auf Modeschauen und in den Medien in Szene gesetzt wird. Die gewählte Farbpalette dient nicht nur als Orientierung und Inspiration, sondern setzt den gestalterischen Ton für das kommende Jahr. Auf dieser Grundlage haben wir auch unsere neue Frühjahrskollektion kreiert.“

Die jährlichen Farbsignale dienen als praktischer Bezugspunkt für Marken und Designer, die aktuelle Trends erkennen und umsetzen müssen. Neben Neutralfarben wie Beige und Grau werden 2026 weiche Rosatöne und Matcha-Grün präsent sein sowie Blaugrüntöne wie „Transformative Teal“, die von WGSN zur Farbe des Jahres 2026 gewählt wurde. Nostalgische Retro-Farben und dezente Schimmereffekte sorgen für mehr Kontrast, während in der gesamten Bildsprache Klarheit gegenüber Fülle bevorzugt wird.

In der Floristik zeigen sich diese Farbtrends in Blumenpapieren, die für natürliche und locker gebundene Arrangements bevorzugt werden. Wiesenblumenstil, Blattwerk, Bindegrün und Gräser sowie originelle Texturen sind Gestaltungselemente, die 2026 weiterhin in der Blumenpräsentation und somit auch bei den Blumenpapieren von Carccu sichtbar sein werden. Viele Blumenpapiere sind nicht mehr ausschließlich auf eine Saison abgestimmt. Sie sollen vielfältig für unterschiedlichste Anlässe verwendet werden können, was wiederum Floristen und Blumenhändlern mehr Spielraum bei der Arbeit gibt.

Blumenpapiere stehen 2026 ganz im Zeichen von Natur und Gelassenheit

Die neuen Blumenpapierdesigns von Carccu® interpretieren die wichtigsten Farb- und Mustertrends des Jahres auf eigene Weise. Die vier Designs der Fertigkollektion sind auf Normal- und Kraftpapier erhältlich und bieten vielfältige Möglichkeiten, Blumenarrangements perfekt in Szene zu setzen.

Green Nature setzt auf warmes Eukalyptus-Grün, einer der zentralen Farbtöne für 2026. Die Farbe wirkt natürlich und ruhig, strahlt aber dennoch eine raffinierte Eleganz aus. Die botanischen Elemente und mehrschichtigen Grüntöne harmonisieren wunderbar mit Wiesensträußen und locker gebundenen Arrangements, die nach wie vor sehr beliebt sind. Borg beschreibt ihren Ansatz zum Design wie folgt:

„Diese Farbe ist eine Antwort auf das Jetzt – simpel und erdig, aber trotzdem elegant. Sie verbindet uns mit der Natur und birgt gleichzeitig eine gewisse Raffinesse.“

Påsklilja zeichnet sich durch gelb-grüne Töne aus, die Vorfreude wecken. Das luftig-frische Design ist wie ein Frühlingserwachen inmitten von zart-grünen Blättern und blühenden Narzissen. Das Muster verleiht Blumenarrangements Lebendigkeit und lässt sie nahezu strahlen, weshalb es sich besonders gut für Anlässe im Frühjahr und für kleine alltägliche Blumengeschenke eignet.

Lupine stellt eine Rückkehr zur Landromantik dar. Pastellrosa und Violett kombiniert mit edlen Grüntönen schaffen einen sanften visuellen Rhythmus, der besonders gut mit Kleinblütern und Gartensträußen harmoniert. So beschreibt Borg die zugrunde liegende Idee:

„Mit diesem Design wollten wir die Blumenpracht und Überschwänglichkeit der Romantik zurückbringen.“

Noviflora besticht durch subtiles Understatement. Die blassen Farbtöne und sanften Kontraste heben die Blumen hervor und nicht die Verpackung. Das Design ist inspiriert von Windröschen, die oft Hoffnung und Reinheit symbolisieren. Es passt perfekt zu raffinierten Blumenbouquets, aber auch zu minimalistischen Arrangements.

„Hier sollte der Akzent auf die Schönheit der Blumen und ihre zarten, hellen Farben gelegt werden“, so Borg.

Neben Green Nature, Påsklilja, Lupine und Noviflora wird Carccu® später im Jahr 2026 auch eine Auswahl an Blumenpapieren für die Weihnachtssaison vorstellen.

Von Fertigdesigns bis hin zu individuell bedruckten Blumenpapieren

Neben fertigen Designs bietet Carccu® auch individuell gestaltete Blumenpapiere an. Mithilfe unseres Designservices können Floristen und Blumenhändler ihre Logos, Markenfarben oder Werbebotschaften direkt auf das Blumenpapier drucken lassen. Für eine markengerechte Verpackung reicht somit ein einziges papierbasiertes Material. Der individuelle Druck fördert die nachhaltige Markenbekanntheit, ohne dass separate Etiketten, Aufkleber oder Verpackungselemente erforderlich sind. Ob dezent und minimalistisch oder dekorativ und ausdrucksstark, die hochwertige Druckqualität sorgt unabhängig vom Basismaterial für gestochen scharfe Details und brillante Farben.

Über Carccu®

Carccu® ist ein finnisches Verpackungsunternehmen, dessen Sortiment u. a. Lebensmittelverpackungen und Verpackungspapier umfasst. In den nordischen Ländern sind wir der führende Hersteller von Blumenpapier.

